05:20

USA są mocno zaangażowane w wojnę na Ukrainie i konieczne jest się z niej wyplątać - powiedział w wywiadzie z publicystą Tuckerem Carlsonem były prezydent USA Donald Trump. Zasugerował też, że Biden może umrzeć i stwierdził, że nie wie, czy w Ameryce dojdzie do wojny domowej.



"To, co prezydent powinien robić, to wydostać nas z tej okropnej wojny, w którą jesteśmy mocno zaangażowani z Rosją na Ukrainie. On mógłby to zrobić bardzo łatwo, ale nie sądzę, że to zrobi, bo jest po prostu niekompetentny" - powiedział Trump w wywiadzie z byłym prezenterem telewizji Fox News Tuckerem Carlsonem opublikowanym na portalu X (dawniej Twitter).

05:12

Śmierć Jewgienija Prigożyna będzie miała marginalny wpływ na wojnę na Ukrainie, ale pokazuje, że Rosja jest państwem gangsterskim - ocenił brytyjski analityk wojskowy prof. Michael Clarke.



"To niewątpliwie duża wiadomość, ponieważ niezależnie od tego, jaki ma to wpływ na wojnę na Ukrainie, a w pewnym sensie wpływ na wojnę będzie marginalny, wzmacnia fakt, że Rosja jest państwem gangsterskim. Jest zarządzane w gangsterski sposób od samej góry aż do samego dołu, z korupcją schodzącą do najniższego możliwego poziomu" - powiedział w stacji Sky News Clarke, były dyrektor londyńskiego think-tanku Royal United Services Institute (RUSI).

05:10

Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego, potwierdziła w środę wieczorem, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, byli szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner".