17. dzień trwa już rosyjska inwazja na Ukrainę. Walki toczą się w wielu miejscach, Rosjanie prowadzą ofensywę m.in. w okolicy Kijowa, Czernihowa i Charkowa. Dzisiaj ma być kontynuowana ewakuacja ludności z zagrożonych miast, korytarze ewakuacyjne zaplanowano m.in. w obwodzie sumskim. Ukraińska strona podała, że wznowiono dostawy energii do elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Jednocześnie wywiad wojskowy ostrzega, że Rosjanie przygotowują prowokacje w placówce jądrowej. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 12.03.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

- Ukraińcy zniszczyli rosyjski punkt dowodzenia pod Kijowem.

- Ukraińscy technicy wznowili dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

- Rosja przygotowuje prowokacje w elektrowni atomowej w Czarnobylu - ostrzegł szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow.

- Eksplozje i alarmy przeciwlotnicze słychać było w nocy w kilku ukraińskich miastach.

- Pod okupacją jest już 70 proc. terytorium obwodu ługańskiego w Donbasie na wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz tego regionu Serhij Hajdaj.

- Dziś ma być kontynuowana ewakuacja ludności z zagrożonych miast na Ukrainie. Sześć korytarzy ewakuacyjnych zaplanowano w obwodzie sumskim na północnym wschodzie kraju.

ROSYJSKA INWAZJA NA UKRAINĘ. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z PIĄTKU>>>

08:12

Dwie osoby zostały ranne w rosyjskich ostrzałach w Mikołajowie na południu Ukrainy - poinformował w sobotę szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Okupanci ostrzeliwali w nocy chaotycznym ogniem szpitale, internat, trafili w rurę w kotłowni. (...) Wyjeżdżają, strzelają i uciekają, rozlokowują się we wsiach, w domach, w szkołach - mówił Kim w nagraniu. Będziemy teraz z nimi działać ostrzej - zapowiedział.

07:39

Rosja przygotowuje prowokacje w elektrowni atomowej w Czarnobylu - ostrzegł szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow. Jednym z rozpatrywanych scenariuszy ma być podpalanie radioaktywnych lasów wokół elektrowni.

Powstała w ten sposób chmura radioaktywna zostałaby uniesiona przez wiatr. Drugi wariant atomowego szantażu zakłada ostrzał artyleryjski magazynów promieniotwórczych odpadów. Efekt byłby taki sam, jak w poprzednim wypadku. W obu scenariuszach Rosja odpowiedzialnością za katastrofę zamierza obarczyć Ukrainę - zrelacjonował Budanow, podkreślając, że Rosjanie, w toczącej się wojnie, nie po raz pierwszy stosują szantaż atomowy.

Rozmyślne ostrzelanie bloków energetycznych Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej to dość znana historia. Atak rakietowy na Instytut Fizyki i Technologii w Charkowie, na którego terytorium znajduje się eksperymentalny reaktor jądrowy. Wszystko to ma na celu zastraszenie. Teraz, gdy rosyjskie kierownictwo zrozumiało, że ich plany dotyczące bardzo szybkiej kampanii zawiodły, ponownie uciekają się do nuklearnego szantażu - powiedział Budanow.

07:32

We wsi Kriaczki w obwodzie kijowskim Rosjanie ostrzelali skład ropy, który teraz płonie - powiedział szef obwodowej administracji Ołeksij Kułeba.

07:22

07:21

Japoński rząd zamierza zakazać eksportu 57 kolejnych towarów do Rosji - informuje NHK. Zakaz rozszerzy obecną listę o produkty, które mogą być użyte do celów wojskowych. Do listy dodano 31 towarów, w tym półprzewodniki, sprzęt komunikacyjny, czujniki, radary i urządzenia szyfrujące.

Rząd dodał również 26 technologii, w tym oprogramowanie. Nowe ograniczenia wejdą w życie 18 marca. Wyjątek zostanie uczyniony dla eksportu pomocy humanitarnej.

07:18

Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują ofensywną operację Rosji na wszystkich kierunkach - podał w sobotę rano sztab generalny ukraińskiej armii w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

Według ukraińskiego dowództwa, nieprzyjaciel na kierunku poleskim (północnym), siewierskim (północno-wschodnim) i wzdłuż linii rzeki Boh ponosi duże straty w ludziach i sprzęcie, próbując utrzymać zdobyte wcześniej pozycje. Podobnie na kierunku Donieckim. Na pozostałych kierunkach tempo natarcia Rosjan miało ulec "wyraźnemu spowolnieniu".

Zdaniem ukraińskiego sztabu generalnego, większość rosyjskich jednostek, która miała bezpośredni kontakt ogniowy z Ukraińcami, jest zdemoralizowana: zdarzają się przypadki poddawania się "poszczególnych grup" nieprzyjaciela.

07:07

Rosjanie zbombardowali hotel w centrum Czernihowa na północy Ukrainy - podaje portal Suspilne. Nie ma informacji o zabitych ani rannych.



W piątek w rosyjskich ostrzałach miasta zniszczony został też stadion i biblioteka.

07:03

Kazachskie linie lotnicze Qazaq Air wstrzymują loty do Rosji. Powodem tej decyzji była wiadomość, że loty w przestrzeni powietrznej Rosji nie są objęte ocroną ubezpieczeniową. Dzisiejszy lot z Nur-Sułtanu do Nowosybirska nie odbędzie się.

06:59

Z ukraińskich miast Dniepr, Mikołajów, Kropywnycki, Wasylków spływają informację o słyszanych eksplozjach - podała w sobotę rano ukraińska redakcja BBC.

Władze Dniepru przekazały, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż w mieście zadziałała ukraińska obrona przeciwlotnicza. Nie ma rannych ani zabitych.



06:57

Ofensywa utknęła w martwym punkcie. W rzeczywistości (Rosja) nie ma wystarczających zasobów i sił, aby ją kontynuować. Teraz obserwujemy ściąganie nowych jednostek z absolutnie całej Rosji. Trwa tak zwana cicha mobilizacja. Mobilizowana jest niestety cała ludność naszych czasowo okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego oraz anektowanej Republiki Krymu - poinformował szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (wywiadu wojskowego - GUR MO) Kyryło Budanow.

Wiele jednostek na tym etapie zostało już zniszczonych lub utraciło zdolność bojową. Rezerwy są wykorzystywane do przywracania ich zdolności bojowej. Ponadto, w związku z przegrupowaniem, wojska są wzmacniane w obszarach ważnych dla Rosji - dodał szef wywiadu wojskowego.

06:46

06:44

Obecnie pod okupacją jest już 70 proc. terytorium obwodu ługańskiego w Donbasie na wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Wśród cywilów są dziesiątki zabitych i dziesiątki rannych - poinformował.

Hajdaj przekazał, że na nowych terytoriach okupowanych przez Rosję trwają represje, protesty są rozganiane wystrzałami. Rosjanie zaczynają włączać tam już rosyjską telewizję. Na kontrolowanym terenie Rosja już szerzy propagandę i fake newsy - alarmował.

Jak ocenił, sytuacja jest ciężka, a ostrzały trwają wszędzie: rejon Hirske, Popasna, Lisiczańsk, Siewierodonieck, Rubiżne, Kreminna. "Całe terytorium, które jest pod kontrolą Ukrainy, jest ostrzeliwane. Wśród cywilów są dziesiątki zabitych i dziesiątki rannych" - napisał.

06:31

Nocny ostrzał w Mikołajowie.

05:34

W Kijowie w nocy ogłoszono co najmniej trzy alarmy lotnicze. Jak podaje CNN, rano w mieście słychać było z oddali "kilkuminutową" serię ostrzałów.

05:28

W nocy w kilku ukraińskich miastach doszło do wznowienia działań zbrojnych i ostrzałów - podała niemiecka agencja informacyjna DPA.



Dranie, nie dają nam spać - napisał gubernator południowoukraińskiego obwodu mikołajowskiego Witalij Kim na portalu Telegram. Kilka godzin wcześniej przekazał on ukraińskiej stacji telewizyjnej, że w mieście Mikołajów zginęła co najmniej jedna osoba. W mieście wybuchły też dwa pożary spowodowane ostrzałem rakietowym. Według lokalnego urzędnika uszkodzona została również klinika onkologiczna w mieście.



05:13

Wokół Kijowa trwa rosyjskie natarcie od północnej granicy miasta, od rejonu wsi Zazymia i od rejonu Wiszenki na południu. Ofensywa odniosła częściowe sukcesy - poinformował ukraiński sztab generalny. Próbując zablokować miasto Czernihów, położone około 140 km na północny wschód od Kijowa, wojska rosyjskie usiłowały zająć oddalone o kilkanaście kilometrów wsie Mychajło-Kozyubińske i Szestowica.

W raporcie ukraińskiego sztabu podano również, że rosyjskie bombowce strategiczne zrzuciły bomby w miastach Łuck, Dnipro i Iwano-Frankowsk.



05:01

Dziś ma być kontynuowana ewakuacja ludności z zagrożonych miast na Ukrainie. Sześć korytarzy ewakuacyjnych zaplanowano w obwodzie sumskim na północnym wschodzie kraju - podała niemiecka agencja informacyjna DPA, cytując wypowiedź gubernatora obwodu Dmytro Żywyckiego na Telegramie.



Setki tysięcy Ukraińców jest uwięzionych w miastach okrążonych lub zajętych przez wojska rosyjskie. Wielokrotnie próby ewakuacji ludności cywilnej były przerywane przez działania wojenne.

04:56

Co najmniej 550 Kanadyjczyków przybyło już na Ukrainę, aby walczyć z wojskami rosyjskimi, a około tysiąca jest gotowych wesprzeć swoich rodaków - informuje w sobotę lwowski portal Zaxid.net. Ze względu na tak dużą liczbę osób chcących wstąpić do Legionu na Ukrainie utworzono osobny batalion kanadyjski.

Według lwowskiego portalu w działającym od początku wojny Międzynarodowym Legionie Obrony Terytorialnej służy według stanu na 7 marca około 20 000 zagranicznych żołnierzy.



04:26

Rząd Kanady przygotowuje plan zwiększenia wydatków na unowocześnienie systemów obrony, zachęca do wstępowania do armii - powiedziała minister obrony Kanady Anita Anand. Ostrzegła, by podczas wojny na Ukrainie obserwować sytuację w Chinach.

03:53

W sumie 7144 osoby zostały ewakuowane z czterech oblężonych ukraińskich miast i wsi w piątek - donosi Reuters powołując się na telewizyjne przemówienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Zełenski zarzucił Rosji, że nie pozwala mieszkańcom opuścić oblężonego miasta Mariupol i dodał, że Ukraina spróbuje ponownie dostarczyć tam żywność i leki w sobotę. Rosyjskie wojska nie wpuściły naszej pomocy do miasta i nadal torturują naszych ludzi, naszych mieszkańców Mariupola. Jutro spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz wyślemy żywność, wodę i lekarstwa dla naszego miasta - zapewnił Zełenski.



Pomimo tego, że rosyjscy najeźdźcy zakłócili pracę większości korytarzy humanitarnych udało się uratować 7144 osoby z Enerhodara, Buczy, Hostomela i wsi Kozarowyczi. I to jest 7144 powodów, żeby jutro i pojutrze spróbować zorganizować ewakuację Ukraińców z oblężonych miast. My to zrobimy. Zrobimy wszystko, aby do ukraińskich miast dotarła pomoc humanitarna - dodał prezydent Ukrainy.

03:35

Rząd Kanady zwrócił się do krajowych instytucji wspierających badania naukowe, by powstrzymały się od finansowania wszelkich porozumień badawczych z rosyjskimi instytutami naukowymi.

Kanada potępia w najsilniejszy możliwy sposób niczym nieusprawiedliwioną inwazję zarządzoną przez Władimira Putina (…) W duchu solidarności zwróciliśmy się do podlegających nam organizacji udzielających finansowania, szczególnie do trzech agencji przekazujących granty, czyli do Kanadyjskich Instytutów Badań nad Zdrowiem, Rady Badań Nauk Przyrodniczych i Inżynieryjnych i do Rady Badań Nauk Społecznych i Humanistycznych, by powstrzymały się od zawierania porozumień z rosyjskimi instytutami badawczymi - napisali we wspólnym komunikacie minister innowacji, nauki i przemysłu François-Philippe Champagne oraz minister zdrowia Jean-Yves Duclos.



03:10

Jak podała ukraińska agencja Unian obrona terytorialna obwodu sumskiego "gołymi rękami" zatrzymała trzy czołgi i samobieżną instalację artyleryjską.

03:00

Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że jej technicy wznowili dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu, które zostały całkowicie przerwane na początku tygodnia, poinformował dyrektor generalny agencji Rafael Grossi.



Ukraiński urząd dozoru poinformował agencję atomową w Wiedniu, że prace rozpoczęte wieczorem 10 marca zdołały doprowadzić do naprawy jednej sekcji zasilania. Będą one kontynuowane pomimo trudnej sytuacji panującej poza terenem elektrowni jądrowej - czytamy w komunikacie.

02:50

Ponad 80 proc. Kanadyjczyków popiera dalsze sankcje wobec Rosji, a ponad 70 proc. popiera dostarczanie broni Ukrainie - wynika z sondażu przeprowadzonego w tym tygodniu przez Ipsos. Prawie połowa mieszkańców kraju uważa, że poziom kanadyjskiego wsparcia dla Ukrainy jest właściwy, ale 39 proc. twierdzi, że można zrobić więcej i np. czterech na pięciu Kanadyjczyków popiera przyjęcie ukraińskich uchodźców.



02:40

Sekretarz ds. energii USA Jennifer Granholm oskarżyła Rosję o łamanie zasad bezpieczeństwa jądrowego, wyrażając zaniepokojenie "ciągłym rosyjskim ostrzałem obiektów jądrowych" na Ukrainie. Monitorujemy doniesienia o uszkodzeniach instytutu badawczego w Charkowie. Krótkoterminowe ryzyko dla bezpieczeństwa jest niskie, ale należy zaprzestać rosyjskiego ostrzału obiektów nuklearnych - oświadczyła amerykańska polityk.



Według raportów cytowanych przez sekretarz Granholm dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do elektrowni atomowej w Zaporożu zostały odcięte, co stanowi dodatkowe potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jak dotąd nie wykryto żadnych oznak wzrostu zagrożenia radiologicznego na Ukrainie - dodała Jennifer Granholm.



01:53

Trwa ostrzał Mikołajowa. Wojska Putina próbują przebić się do Odessy - podaje Nexta.

01:30

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał matki rosyjskich żołnierzy, by nie wysyłały swoich synów na wojnę i zaprosił na Ukrainę matki żołnierzy, którzy trafili do ukraińskiej niewoli.

Chcę to jeszcze raz powiedzieć rosyjskim matkom. Szczególnie do matek poborowych. Nie wysyłajcie swoich dzieci na wojnę w obcym kraju - powiedział Zełenski w nowym wystąpieniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych



01:10

Rosyjskie lotnictwo na Ukrainie polega głównie na pociskach niekierowanych, których używanie znacząco zwiększa prawdopodobieństwo ofiar wśród ludności cywilnej - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony w aktualizacji wywiadowczej.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie siły powietrzne i rakietowe przeprowadziły ataki na zachodnioukraińskie miasta Łuck i Iwano-Frankowsk. Zawzięty opór ze strony ukraińskich sił obrony przeciwlotniczej zmusza Rosję do polegania na broni "dystansowej", aby przeprowadzać ataki przeciwko celom głęboko na terytorium Ukrainy. Rosyjskie samoloty taktyczne wspierające siły lądowe polegają przede wszystkim na niekierowanych "głupich" pociskach. Broń taka jest stosunkowo nieprecyzyjna i wystrzeliwana na oślep, a jej używanie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo ofiar wśród ludności cywilnej - napisano w aktualizacji.



00:55

Maxar prezentuje kolejne zdjęcia zdjęcia satelitarne. Możemy na nich zobaczyć rosyjskie wojska zbliżające się do stolicy Ukrainy oraz strzały oddawane w stronę budynków mieszkalnych.

Batalion artylerii w pobliżu lotniska Antonov / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Płonące domy w miejscowości Moschun / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Pożar budynków i zbiorników paliwowych na lotnisku Antonov / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

00:28

Senat jednogłośnie przyjął w nocy z piątku na sobotę wraz z poprawkami ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Jedna z kilkudziesięciu przegłosowanych poprawek wykreśla z ustawy przepisy o tzw. bezkarności dotyczące urzędników i przedsiębiorców. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Przeczytaj więcej: Senat przyjął ustawę o pomocy Ukraińcom

00:25

Deutsche Bank wbrew wcześniejszym zapowiedziom poinformował, że zakończy swoją działalność w Rosji. Z całą stanowczością potępiamy rosyjską inwazję na Ukrainę i wspieramy rząd niemiecki oraz jego sojuszników w obronie naszej demokracji i wolności - napisał w oświadczeniu.



00:00

Wojsko ukraińskie zniszczyło rosyjski punkt dowodzenia pod Kijowem - poinformował w piątek wieczorem naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

"Kilka minut temu zniszczono wrogi punkt dowodzenia na kierunku kijowskim. Nasze siły powietrzne działają!" - napisał w mediach społecznościowych.

23:50

Grupa Wagnera zniosła dla potencjalnych najemników prawie wszystkie istniejące wcześniej ograniczenia. O ile jeszcze kilka miesięcy temu w organizacji nie zatrudniano nikogo oprócz Rosjan urodzonych w ojczyźnie, to teraz punkt werbunkowy w Molkinie koło Krasnodaru zaprasza także mieszkańców samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, Krymu a także cudzoziemców - relacjonuje BBC.

23:45

Były szef Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum Hans-Lothar Domroese ocenił, że Władimir Putin musi zrezygnować z przejęcia Ukrainy.

Choć od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę minęły dwa tygodnie, wojska rosyjskie kontrolują niewiele obszarów, a Pentagon szacuje, że Rosja straciła do tej pory około 10 procent swoich zdolności bojowych. Patrząc na zdjęcia z Ukrainy, (wydaje się, że) 10-procentowe straty w sile bojowej są realistyczne - powiedział Domroese portalowi Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

"Rosyjskie wojska nie robią żadnego postępu, nawet w Donbasie wciąż toczą się ciężkie walki", Rosja nie zdołała również odnotować sukcesów w stolicy - dodał.

Domroese ocenia, że Władimir Putin nie może już wygrać tej wojny: Nie może osiągnąć ogłoszonego przez siebie celu wojennego, rozbrojenia i "denazyfikacji" Ukrainy Kreml musi też, jego zdaniem, zrezygnować z zamiaru przejęcia całej Ukrainy. Aby zająć kraj, Rosja potrzebowałaby ponad 500 tys. żołnierzy, a już teraz widać, że Rosja nie będzie w stanie zaopatrzyć wojska w paliwo, żywność i lekarstwa - twierdzi ekspert.