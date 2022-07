Ukraińscy żołnierze rozminowali Wyspę Węży na Morzu Czarnym i usunęli stamtąd rosyjski sprzęt – poinformował wywiad wojskowy Ukrainy. Na wyspie zatknięto też ukraińską flagę zamiast rosyjskiej. Istnieje ryzyko, że Władimir Putin nielegalnie włączy okupowane obszary Ukrainy do Rosji, a następnie będzie groził bronią jądrową "w obronie rosyjskiego terytorium". Może to oznaczać, że Ukraina ma coraz mniej czasu, by odbić te ziemie - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję ukraińskich terytoriów i na terenach, które kontrolują instalują swoje nielegalne władze - ocenił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zapowiedział też, że w tym tygodniu USA ogłoszą kolejne dostawy systemów HIMARS dla Ukrainy. "Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam prezydenta Bidena, Jill Biden i wiceprezydent Kamalę Harris oraz mogłam poznać Drugiego Dżentelmena, by dyskutować o tym, jak uczynić z soft power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie" - napisała po spotkaniu w Białym Domu Ołena Zełenska, która dziś ma wystąpić w Kongresie USA. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Hostomel, budynek zniszczony przez Rosjan

11:43

Ukraińscy żołnierze rozminowali Wyspę Węży na Morzu Czarnym i usunęli stamtąd rosyjski sprzęt - poinformował wywiad wojskowy Ukrainy. Na wyspie zatknięto też ukraińską flagę zamiast rosyjskiej.

Wśród pozostawionego na wyspie rosyjskiego sprzętu był system naprowadzania, samolot bezzałogowy Orłan-10, przenośne wyrzutnie rakietowe, granatniki i broń palna. Ukraińscy żołnierze znaleźli też dokumenty osobiste rosyjskich żołnierzy i elektroniczne nośniki informacji.

"Oprócz tego znaleziono i ewakuowano no terytorium kontrolowane przez nasze władze ukraińskiego kota, który przeżył kilka miesięcy pod okupacją" - przekazano w komunikacie.

Wyspa Węży w północno-zachodniej części Morza Czarnego, leżąca przy głównych szlakach żeglugowych do Odessy i sąsiednich portów, została zajęta przez Rosję pierwszego dnia inwazji na Ukrainę, 24 lutego. Następnie, według strony ukraińskiej, Rosjanie rozmieścili tam zmodernizowane systemy rakiet przeciwlotniczych, stacje walki elektronicznej i inną broń oraz sprzęt, by zapewnić osłonę dla ewentualnego desantu lub zmasowanego ostrzału Odessy.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły w ostatnich tygodniach ataki na rosyjski garnizon na wyspie przy użyciu pocisków i dronów. 30 czerwca Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział, że na wyspie nie ma już żołnierzy rosyjskich.

10:23

Z rosyjskiej armii napływają nieoficjalne doniesienia, że w walkach o Siewierodonieck i Lisiczańsk zginęło 10-11 tys. żołnierzy wroga - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, występując za pomocą wideołącza w debacie zorganizowanej w Waszyngtonie przez think tank Atlantic Council.

10:19

Rosjanie całkowicie zaprzestali dokonywania ekshumacji w Mariupolu - przekazał lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Ekshumacja jest możliwa tylko za opłatą, a w mieście wzrasta liczba niekontrolowanych pochówków.



Samorządowiec poinformował również, że w Mariupolu narastają trudności z dostępem do wody pitnej. By ją dostać, mieszkańcy są zmuszeni do oczekiwania w kolejkach nawet przez pięć godzin.

09:45

Trzy osoby - małżeństwo i 13-letni chłopiec - zginęły w wyniku ostrzału Charkowa - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Według portalu Suspilne ostrzelany został przystanek.

09:43

Minionej doby na południu Ukrainy siły ukraińskie zadały rosyjskim okupantom kolejne straty; wyeliminowano 41 żołnierzy, samolot, trzy wyrzutnie rakiet i cztery haubice wroga - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

09:40

Siły ukraińskie uszkodziły most w okupowanym przez Rosjan Chersoniu, który ma kluczowe znaczenie dla kontroli terenów na zachód od Dniepru. Kontrola przepraw przez rzekę będzie istotna dla wyniku walk w tym regionie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:52

Pięć osób zginęło, a dwanaście zostało rannych na skutek rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim w ciągu ostatniej doby - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Dwie osoby zginęły w Krasnopolu, jedna w Kramatorsku, jedna w Sołedarze i jedna w Awdijiwce.

08:46

We wtorek z Ukrainy do Polski wjechało 21,7 tys. osób, natomiast z Polski na Ukrainę wyjechało 22,1 tys. osób. Od początku wojny do Polski z Ukrainy przyjechało 4,897 mln osób, a wyjechało do tego kraju 2,979 mln osób - poinformowała Straż Graniczna.

08:00

Pracownicy z Korei Północnej mogą zostać wysłani do odbudowy zajętych przez Rosję terytoriów w Donbasie na wschodzie Ukrainy - poinformował południowokoreański portal nknews.org, powołując się na wypowiedź ambasadora Rosji w Korei Północnej - Aleksandra Macegory.

07:41

Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z wtorku na środę ataki m.in. w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim; są zabici i ranni - poinformowały władze obwodowe.

W obwodzie zaporoskim zaatakowano we wtorek wieczorem z wyrzutni Grad i artylerii centrum miasta Hulajpole. Władze obwodowe podały, że są ofiary śmiertelne, choć nie podały ich liczby. Na miasto spadło ponad 20 pocisków. Uszkodzone zostały m.in. siedziba rady miejskiej, poczta i budynki mieszkalne.

Siły rosyjskie po raz kolejny ostrzelały w nocy Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Zginęły dwie osoby, a dziewięć odniosło obrażenia. Z wyrzutni Grad wystrzelono ponad 30 pocisków. Zniszczone zostały budynki mieszkalne.

07:30

Istnieje ryzyko, że Putin nielegalnie włączy okupowane obszary Ukrainy do Rosji, a następnie będzie groził bronią jądrową "w obronie rosyjskiego terytorium". Może to oznaczać, że Ukraina ma coraz mniej czasu, by odbić te ziemie - ocenia Instytut Studiów nad Wojną.

Według ISW, Kreml może podjąć próbę aneksji okupowanych ziem w obwodach chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim nawet już 11 września. Putin może następnie sięgnąć po groźby nuklearne, by odstraszyć wspieraną przez zachodnich partnerów Ukrainę od kontrofensywy.

"Po aneksji Putin może oświadczyć, wprost lub nie wprost, że rosyjska doktryna, która pozwala na użycie broni nuklearnej, by bronić rosyjskiego terytorium, odnosi się również do nowo anektowanych obszarów. Zagroziłby w ten sposób Ukrainie i jej partnerom atakiem jądrowym, jeśli ukraińska kontrofensywa w celu wyzwolenia okupowanych przez Rosję terytoriów byłaby kontynuowana" - napisano w raporcie.

07:08

Siły rosyjskie prowadzają działania bojowe w stronę Bachmutu w obwodzie donieckim, by stworzyć warunki umożliwiające szturm na to miasto oraz zajęcie Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły rosyjskie przeprowadziły ataki lotnicze na Berestowe, Jakowliwkę, Bachmut, Werszynę, Nju-Jork i Pokrowske, a także ostrzeliwały m.in. Biłohoriwkę i Sołedar.

Wojsko rosyjskie ostrzeliwało też liczne inne miejscowości na wschodzie Ukrainy. Na kierunku charkowskim atakowano m.in. Cyrkuny, Dementijiwkę i Koroboczkyne, zaś na kierunku donieckim m.in. okolice Kramatorska, Siewierska i Werchniokamjanskego. Siły rosyjskie prowadziły też ostrzały na kierunku słowiańskim.

06:54

Gdy wojska rosyjskie terroryzowały rejon Kijowa, zajmowaliśmy się głównie ewakuacjami. Wyprowadzaliśmy ze szpitali i domów starców zarówno osoby zdrowe, jak i niepełnosprawne czy ranne. Ja sama starałam się pomagać ludziom fizycznie i psychicznie: nosiłam ich na noszach, usadzałam w autobusach i tak dalej - powiedziała PAP Wiktoria Iwańczuk, 34-letnia wolontariuszka Czerwonego Krzyża. Pamiętam rozmowę na rosyjskim punkcie kontrolnym. To była jedna z moich pierwszych ewakuacji. Pytali nas: "To prawda, że Wasz prezydent uciekł?, Wasza armia skapitulowała, no nie?" Byli szczerze zaskoczeni naszymi odpowiedziami; mówili, że są zmęczeni i chcą do domów - wspominała kobieta. Dziś jej zadania skupiają się na wschodzie Ukrainy - w rejonach objętych najcięższymi walkami.

05:10

"Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam prezydenta Bidena, Jill Biden i wiceprezydent Kamalę Harris oraz mogłam poznać Drugiego Dżentelmena, by dyskutować o tym, jak uczynić z soft power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie" - napisała po spotkaniu w Białym Domu Ołena Zełenska. Pierwsza dama Ukrainy ma dziś wystąpić w amerykańskim Kongresie.

05:05

Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję ukraińskich terytoriów i na terenach, które kontrolują instalują swoje nielegalne władze - ocenił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zapowiedział też, że w tym tygodniu USA ogłoszą kolejne dostawy systemów HIMARS dla Ukrainy.



Kirby stwierdził, że USA mają informacje świadczące o tym, że Rosja zamierza anektować okupowane przez siebie ukraińskie terytoria i będzie chciała wykorzystać fałszywe referenda, by usprawiedliwić przejmowanie ukraińskich regionów.



Jakiekolwiek fikcyjne próby, by legitymizować te nielegalne zagrabienie terytorium tylko pogorszą sprawy dla Rosji - i zapewnimy, żeby tak się stało - powiedział. Dodał, że jeśli Rosja zdecyduje się na realizację swoich planów, odpowiedź USA i sojuszników będzie "szybka i dotkliwa", a Rosja stanie się "jeszcze większym globalnym pariasem". Zapewnił, że USA nigdy nie uznają zagrabionych przez Moskwę ziem.



Kirby zapowiedział również, że USA jeszcze w tym tygodniu ogłoszą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który będzie zawierał m.in. dodatkowe wyrzutnie i rakiety do systemu artylerii rakietowej HIMARS, a także dodatkową amunicję artyleryjską. Zaznaczył przy tym, że Ukraina dotąd czyni dobry użytek z dostarczonych systemów. USA zobowiązały się dotąd do wysłania 12 wyrzutni HIMARS.