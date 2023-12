USA i część państw Europy "po cichu" zmieniają dotychczasową strategię wobec Ukrainy - pisze "Politico". Od sierpnia wymiany jeńców pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską odbywają się bezpośrednio na linii frontu - ujawnił rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec. W obwodzie zaporoskim rosyjskie wojska ponownie opanowują tereny, które latem zostały wyzwolone przez Ukraińców - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Czwartek jest 673. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje przedstawiamy w naszej relacji.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / Vladyslav Musiienko / PAP

13:20

Finlandia "ucierpi jako pierwsza", jeśli sytuacja między NATO a Rosją pogorszy się - mówi rosyjski dyplomata Michaił Uljanow. To kolejne ostrzeżenie ze strony Moskwy, oburzonej zawarciem fińsko-amerykańskiej umowy o współpracy obronnej. Przyznaje ona armii USA prawo wstępu do krajowych baz oraz składowania sprzętu wojskowego i broni na terytorium Finlandii.

13:16

Premier Saksonii Michael Kretschmer wezwał rząd Niemiec do zintensyfikowania działań dyplomatycznych, aby znaleźć sposób zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę. Sojusznicy są potrzebni, aby wywrzeć wpływ na Władimira Putina i "umożliwić zawieszenie broni" - powiedział chadecki polityk.

12:22

W nadchodzącym roku jednym z priorytetów Rosji dotyczących wojny z Ukrainą będzie przygotowanie grup dywersyjnych w celu przeprowadzenia ataków i prowokacji na południu naszego kraju, kontrolowanych przez władze w Kijowie - ujawnił w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Przyczyną tych działań wroga jest chęć zemsty za porażkę rosyjskiej floty na Morzu Czarnym - dodano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej HUR.

Służba wywiadowcza poinformowała również, że w 2024 roku siły agresora zamierzają wzmocnić oddziały szturmowe, do których wcielani są głównie mieszkańcy okupowanych terenów Ukrainy.

11:35

W marcu, podczas wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie, rosyjski dyktator Władimir Putin poinformował go, że zamierza prowadzić wojnę z Ukrainą przez co najmniej pięć lat - ujawnił w czwartek japoński portal Nikkei Asia, który powołał się na własne źródła.

Pekin prawdopodobnie nie dał wiary zapowiedziom Putina, mając w pamięci sposób działania strony rosyjskiej w lutym 2022 roku, tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Chinom nie udało się wówczas prawidłowo ocenić intencji Kremla. Agresja na pełną skalę, do tego dokonana zaledwie kilka dni po zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, wywołała w Chinach wręcz panikę - czytamy na łamach serwisu.

11:14

Cywilny statek pod banderą Panamy został uszkodzony na skutek wybuchu miny na Morzu Czarnym, będąc w drodze do jednego z ukraińskich portów nad Dunajem - poinformowały w czwartek Siły Obrony Południa Ukrainy.

"Na Morzu Czarnym doszło do wybuchu na statku cywilnym pod banderą Panamy, który zderzył się z wrogą (rosyjską - PAP) miną morską. Masowiec zmierzał na załadunek zboża w jednym z dunajskich portów (Ukrainy)" - przekazano w komunikacie na Telegramie.

W wyniku eksplozji miny statek utracił sterowność, a na górnym pokładzie wybuchł pożar. Kapitan skierował masowiec na mieliznę, by uniknąć zatonięcia. Dwóch marynarzy zostało rannych - powiadomiono.

Na miejsce zdarzenia skierowano kutry straży przybrzeżnej Ukrainy oraz ekipy ratunkowe. Jeden z rannych został przetransportowany do szpitala - wyjaśniono w komunikacie.

10:57

Od sierpnia wymiany jeńców pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską nie są oficjalnie ogłaszane przez władze państwowe, lecz odbywają się bezpośrednio na linii frontu w ramach doraźnych porozumień pomiędzy walczącymi formacjami - ujawnił rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec.

Te wymiany są przeprowadzane w maksymalnie szybkim tempie, bez żadnych porozumień wstępnych - poinformował Łubinec, cytowany w czwartek przez Radio Swoboda. Urzędnik nie powiadomił, ilu jeńców udało się dotychczas w ten sposób uwolnić.

W listopadzie władze w Kijowie ogłosiły, że strona rosyjska zaprzestała wymian jeńców, które były normą do sierpnia. Wówczas każdego miesiąca z niewoli wracało - średnio - od 100 do 300 ukraińskich żołnierzy. Okazuje się jednak, że wymiany odbywają się również teraz, lecz na innych zasadach, a informacje na ich temat nie są podawane do publicznej wiadomości - czytamy na portalu Radia Swoboda.

Jak przypomniano, władze w Kijowie szacowały w połowie listopada, że w rosyjskiej niewoli przebywało wówczas co najmniej 4337 obywateli Ukrainy, w tym 3574 wojskowych i 763 cywilów. Rzeczywista liczba jeńców i innych osób pojmanych przez wroga może być jednak wyższa - podkreślono.

10:45

W obawie przed rosyjskimi prowokacjami władze obwodu kijowskiego wprowadziły wzmożone środki bezpieczeństwa w okresie od 28 grudnia do 6 stycznia. W tym czasie prowadzone będą działania antydywersyjne, a na drogach znajdzie się więcej punktów kontrolnych policji i wojska - poinformowano.

"Od 28 grudnia 2023 roku do 6 stycznia 2024 roku wzmacniamy działania antydywersyjne i środki bezpieczeństwa w obwodzie (kijowskim). Decyzja została podjęta na naradzie poświęconej obronie Kijowszczyzny, ponieważ rozumiemy, że podczas (okresu) świąteczno-noworocznego wróg może planować nowe prowokacje" - wyjaśnił w czwartek Rusłan Krawczenko, szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Uprzedził, że w najbliższych dniach w obwodzie kijowskim zwiększy się liczba drogowych punktów kontrolnych. Pod względem bezpieczeństwa sprawdzane będą szczególnie uczęszczane miejsca: centra handlowe, dworce i placówki medyczne.

09:09

USA i część państw Europy "po cichu" zmieniają dotychczasową strategię wobec Ukrainy; celem nie jest już całkowite zwycięstwo tego kraju w wojnie obronnej z Rosją, ale maksymalne wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Kijowa w ewentualnych rozmowach pokojowych z Moskwą - powiadomił portal Politico, powołując się na źródła w Białym Domu i służbach dyplomatycznych jednego z państw UE.

Informacje przekazane w środę przez Politico przytoczył też w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Oficjalnie władze Stanów Zjednoczonych podkreślają, że nie ma mowy o żadnej zmianie dotychczasowej polityki, a celem USA wciąż jest wspieranie Ukrainy aż do zwycięstwa militarnego w wojnie z Rosją. W rzeczywistości - zwłaszcza w obliczu problemów z dalszym finansowaniem ukraińskiej armii - Zachód próbuje jednak skłonić Kijów do większego skoncentrowania się na działaniach obronnych, kosztem kolejnych operacji ofensywnych. Te przedsięwzięcia obronne dotyczyłyby nie tylko sytuacji w Donbasie, na wschodzie kraju, ale także m.in. wzmocnienia granicy z Białorusią oraz dalszych inwestycji w siły obrony powietrznej - czytamy na łamach Politico.

08:17

W środę z Ukrainy do Polski odprawiono w przejściach granicznych 27,8 tys. osób, a 24 tys. w kierunku z Polski do Ukrainy - podała w czwartek Straż Graniczna na platformie X.

Jak poinformowano, od początku agresji na Ukrainę odnotowano ponad 18 mln 45 tys. przyjazdów do Polski z Ukrainy i ponad 16 mln 283 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:12

Rosyjskie imperia upadały nagle i tak samo będzie z putinowską Rosją, gdy sytuacja nabrzmieje do zmiany, putinizm upadnie w ciągu kilku dni - uważa Ilia Ponomariow, rosyjski opozycjonista, były członek Dumy Państwowej, obecnie czynnie zaangażowany w walkę z reżimem Władimira Putina.

"Pomoc dla Ukrainy jest absolutnie słuszna, ale w ostatecznym rozrachunku trzeba zająć się źródłem problemu, a źródło problemu nie jest na Ukrainie, tylko na Kremlu. I jest to problem nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Izraela, zachodniej Afryki, Gujany i innych części świata. Dlatego uważamy, że rozdzielanie tych dwóch spraw - wojny na Ukrainie i politycznej zmiany w Rosji - nie jest właściwe i rozmawiamy o tym, co zrobić, by doprowadzić do tej zmiany" - powiedział Ponomariow podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami ze Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (FPA) w Londynie.

07:48

W pobliżu miejscowości Werbowe w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy, rosyjskie wojska ponownie opanowują tereny, które latem zostały wyzwolone przez Ukraińców; pojawiają się też kolejne doniesienia o zbrodniach wojennych, popełnianych na ukraińskich jeńcach - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Nagrania opatrzone danymi geolokalizacyjnymi, opublikowane 14 i 27 grudnia, dowodzą, że siły agresora poczyniły postępy na odcinku frontu na zachód od Werbowego. Te taktyczne sukcesy Rosjan zostały odnotowane w miejscu oddalonym o około 9 km od osady Robotyne. Według ISW prawdopodobnie właśnie w pobliżu Robotynego znajdują się lepiej umocnione pozycje bojowe, na które ukraińscy żołnierze wycofali się w miesiącach zimowych.

ISW zwrócił również uwagę na doniesienia o rozstrzeliwaniu ukraińskich jeńców wojennych w pobliżu Werbowego. W środę pojawiły się nagrania ukazujące śmierć trzech wojskowych, pojmanych, a następnie zamordowanych przez Rosjan. Prokuratura Generalna Ukrainy, która wszczęła w tej sprawie śledztwo, poinformowała, że do zdarzenia doszło w grudniu, lecz nie podała dokładnej daty.

07:45

Szef brazylijskiego MSZ Mauro Vieira oświadczył w środę, że władze jego kraju "będą bardzo zadowolone, jeśli prezydent Putin pojawi się na szczycie G20 w Rio de Janeiro w listopadzie 2024 roku". Oświadczenie to szef brazylijskiej dyplomacji złożył w wywiadzie dla BBC News.

Podkreślając, że "jeśli prezydent Putin zechce przybyć, będziemy bardzo zadowoleni z jego obecności na posiedzeniach", Vieira zapewnił też, iż "nie sądzi, aby Brazylia podjęła jakieś kroki w celu aby wykonać nakaz aresztowania wydany na prezydenta Rosji przez Międzynarodowy Trybunał Karny".

07:40

Należy powstrzymać Władimira Putina w jego wojnie z Ukrainą, w przeciwnym razie cała Europa zapłaci znacznie wyższą cenę - powiedziała proeuropejska prezydent Mołdawii Maia Sandu w wywiadzie dla rumuńskiej grupy medialnej Veridica.

"Musicie zrozumieć, że Putin nie przestanie, dopóki nie zostanie zatrzymany" - podkreśliła Sandu i dodała: "A jeśli nie zostanie zatrzymany, koszty będą dla nas wszystkich znacznie wyższe". Powiedziała także, że "w interesie wszystkich, nie tylko Ukrainy i Mołdawii, leży, by Kijów nadal otrzymywał wsparcie".