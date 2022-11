Na terenie i w pobliżu kontrolowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy doszło w sobotę wieczorem i w niedzielę rano do silnych wybuchów - poinformowała MAEA. Na Ukrainie po raz kolejny ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Służby zakończyły prace na miejscu eksplozji w Przewodowie, w której zginęło dwóch mężczyzn. Rosja i Iran porozumiały się w sprawie budowy "setek" dronów bojowych według irańskiego projektu na terytorium Rosji - poinformował dziennik "Washington Post". Niedziela jest 270. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie dnia.

Zaporoska Elektrownia Atomowa / Dmytro Smolyenko / PAP/Photoshot

13:03

Na terenie i w pobliżu kontrolowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy doszło w sobotę wieczorem i w niedzielę rano do silnych wybuchów - poinformowała w komunikacie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

Eksperci MAEA oddelegowani do elektrowni powiadomili, że na miejscu rano słychać było kilkanaście eksplozji. Niektóre wybuchy eksperci widzieli z okien - czytamy w komunikacie. Według MAEA odnotowano ostrzały w pobliżu elektrowni i na terenie obiektu.

Powołując się na kierownictwo siłowni, przedstawiciele MAEA oznajmili, że doszło do uszkodzenia niektórych budynków, systemów i sprzętu na terenie elektrowni, ale obecnie żadne z uszkodzeń nie ma krytycznego charakteru pod względem bezpieczeństwa jądrowego. Brak doniesień o ofiarach.

12:44

Rosyjskie służby specjalne przygotowują prowokacje na terenie obiektów infrastruktury krytycznej, w tym elektrowni atomowej na Białorusi - zaalarmował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Według HUR "w najbliższym czasie" na Białorusi ma dojść do serii ataków terrorystycznych w formie sztucznie wywołanych katastrof technogennych na terenie obiektów infrastruktury krytycznej. "Incydenty" mają być odnotowane na terytorium graniczącym z krajami UE i Ukrainą, w tym w obwodach grodzieńskim i brzeskim. Jeden z głównych celów to białoruska elektrownia atomowa w Ostrowcu - ostrzegł w komunikacie wywiad wojskowy.

12:15

Jako strona polska zawsze sprzeciwiamy się narracji banderowskiej; nie możemy akceptować polityków, którzy taką narrację wprowadzają w przestrzeń publiczną - powiedział w Polsat News prezydencki minister Andrzej Dera, odnosząc się do powołania Andrija Melnyka na stanowisko wiceszefa ukraińskiego MSZ.

W piątek przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Ukrainy Taras Melnyczuk poinformował, że były ambasador w Berlinie Andrij Melnyk został nowym wiceministrem spraw zagranicznych. Dyplomata zasłynął bardzo krytycznymi uwagami pod adresem rządu RFN po rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wypowiedziami usprawiedliwiającymi masakry polskiej ludności, którymi miał dowodzić lider OUN Stepan Bandera. Został odwołany z funkcji ambasadora przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w lipcu.

12:13

W Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy przebywa ok. 30 tys. rosyjskich cywilów, a wiosną ich liczba wzrośnie - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola.

"Na dziś w Mariupolu jest już prawie 30 tys. cywilnych okupantów - obywateli Rosji. Bez korpusu wojskowego" - napisał Andriuszczenko w komunikatorze Telegram. Jak dodał, wiosną do miasta "na czas odbudowy" mają przybyć z Rosji członkowie rodzin tych osób.

11:54

Rezolucja Parlamentu Europejskiego o uznaniu Rosji za państwowego sponsora terroryzmu byłaby ważnym i silnym głosem. Projekt rezolucji ma duże szanse powodzenia - ocenił w rozmowie z PAP minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Grupy polityczne Parlamentu Europejskiego osiągnęły w czwartek porozumienie w sprawie tekstu projektu rezolucji dotyczącej uznania Rosji za państwowego sponsora terroryzmu. Głosowanie nad rezolucją ma odbyć się na rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej PE w Strasburgu.

11:02

Podczas okupacji rosyjskie wojsko ograbiło muzeum krajoznawcze w Chersoniu na południu Ukrainy - napisał portal Obozrevatel. Przed okupacją w zbiorach muzeum znajdowało się 170 tys. eksponatów. Teraz pozostało tam tylko to, czego nie zdołali wywieźć żołnierze agresora.

Rosyjscy wojskowi, wycofując się z miasta, zabrali ze sobą cenne eksponaty muzeum obwodowego. Żołnierze zdemolowali wnętrza budynku. Na zdjęciach widać, że w gablotach powybijano szyby, a półki są opustoszałe. Obozrevatel podkreślił, że dyrektorka muzeum współpracowała z okupantami.

10:44

Były ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w swojej nowej roli wiceministra spraw zagranicznych chce nadal "zachęcać" niemiecki rząd do "znacznie większego wsparcia zaatakowanego kraju, w tym także najnowocześniejszą bronią". Ukraiński polityk zapowiedział to w rozmowie z portalem RND.

"Niemiecka pomoc niewątpliwie odegra kluczową rolę w szybszym zakończeniu tej strasznej wojny i niezmierzonych cierpień milionów Ukraińców" - dodał przedstawiciel rządu w Kijowie. Wcześniej, jako ambasador rezydujący w Berlinie, Melnyk wzbudzał kontrowersje swoimi często niezbyt dyplomatycznymi wystąpieniami.

10:31

Rosyjska armia zamierza opanować cały teren obwodów ługańskiego i donieckiego w Donbasie, a następnie podbić obwód zaporoski - oznajmił rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewaty. Te plany wroga pokrzyżuje nasze wojsko - zapewnił.

10:22

Wycofanie się rosyjskich wojsk z terenów na zachód od Chersonia zostało przeprowadzone w stosunkowo uporządkowany sposób, co jest częściowo związane z bardziej efektywnym dowództwem sprawowanym przez generała Siergieja Surowikina - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Ten odwrót cechował się względnym uporządkowaniem w porównaniu z poprzednimi większymi rosyjskimi odwrotami w czasie wojny z Ukrainą. W trakcie wycofywania się straty pojazdów wojskowych były prawdopodobnie liczone w dziesiątkach, a nie setkach, natomiast wiele porzuconych rodzajów broni zostało skutecznie zniszczonych przez siły rosyjskie, aby nie pozostawić ich przeciwnikowi - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

10:11

Rosja dalej stosuje terroryzm i bezczelnie atakuje nas wszystkich, łamiąc prawo międzynarodowe. Aby świat czuł się bezpiecznie, trzeba zmusić Rosję do wycofania się z Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz po kolejnych alarmach w swoim kraju.

09:41

Na terenie Ukrainy po raz kolejny ogłoszono dziś alarm przeciwlotniczy.

09:30

Nigdy wcześniej drony nie były używane w walce na taką skalę i nie miały tak istotnego wpływu, jak podczas wojny na Ukrainie, po raz pierwszy widzimy też w użycie w wojnie dronów podwodnych i nawodnych - mówi PAP David Hambling, brytyjski ekspert ds. wojskowości zajmujący się dronami.

Hambling zwraca uwagę, że bezzałogowe statki powietrzne były już używane na dużą skalę w wojnie między Armenią i Azerbejdżanem w 2020 r. i miały kluczowy wpływ dla przebiegu tamtego konfliktu, ale po kilku miesiącach wojny na Ukrainie widać, że drony są teraz jeszcze istotniejsze. "Z pewnością skala, w jakiej używane są drony w tej wojnie jest większa niż w jakimkolwiek wcześniejszym konflikcie, a ich efekty widzimy na każdym poziomie pola walki" - mówi.

08:40

Służby zakończyły prace na miejscu eksplozji w Przewodowie, w której zginęło dwóch mężczyzn - traktorzysta i kierownik magazynu zbóż. Na terenie placu suszarni zbóż po ekspolozji pozostał duży lej powybuchowy o głębokości ok. 5 metrów. Wśród pozostałości znajdują się metalowe fragmenty wagi towarowej.

08:24

Rosja i Iran porozumiały się w sprawie budowy "setek" dronów bojowych według irańskiego projektu na terytorium Rosji - poinformował dziennik "Washington Post", powołując się na anonimowe źródła. Umowę sfinalizowano na początku listopada podczas wizyty rosyjskiej delegacji w Iranie.

Moskwa i Teheran dążą do szybkiego przekazania projektów i kluczowych części, by produkcja bezzałogowców rozpoczęła się w ciągu kilku miesięcy - powiadomił "WP".

08:14

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,855 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 6,050 mln - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

"Wczoraj tj. 19.11 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 23,9 tys. osób. Od 24.02 - 7,855 mln osób" - przekazała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. Z kolei na Ukrainę od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, wyjechało z Polski ponad 6,050 mln osób, z czego w sobotę odprawiono 25 tys. osób.

08:09

Maria Peszko, matka zabitego podczas wojny z Rosją ukraińskiego żołnierza Iwana Kliujki, przeznaczyła pieniądze otrzymane za śmierć syna na budowę obiektu sportowego w rodzinnej miejscowości Orwianyca w obwodzie rówieńskim, na północnym zachodzie Ukrainy - powiadomił szef władz tego regionu Witalij Kowal.

Kliujko zginął podczas walk pod Popasną w obwodzie ługańskim. Jego matka uznała, że pieniądze ofiarowane przez państwo w ramach rekompensaty finansowej powinny zostać przeznaczone z jak największym pożytkiem dla lokalnej społeczności. Dlatego postanowiła sfinansować inwestycję w boisko ze sztuczną nawierzchnią, przeznaczone do uprawiania piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki - czytamy na profilu Kowala na Telegramie, a także na łamach portalu telegraf.com.ua.

Telegram

07:55

Prokurator generalny Ukrainy poinformował, że od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji zginęło 8311 ukraińskich cywilów, w tym 437 dzieci.

"Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwa liczba jest dużo większa, lecz do pewnych okupowanych terytoriów jeszcze nie mamy dostępu" - podkreślił Andrij Kostin.

Wskutek działań zbrojnych rannych zostało ok. 11 tys. ludzi. Zarejestrowano ponad 45 tys. zbrodni wojennych - powiadomił portal Dzerkało Tyżnia.

07:20

Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach obwodów charkowskiego, chersońskiego i donieckiego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono ponad 700 ciał, z których ok. 90 proc. to cywile zabici przez wojska agresora - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Na wyzwolonych terenach odkryto ponad 20 miejsc, w których nielegalnie więziono i torturowano ukraińskich obywateli - dodał Kostin, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Jak zaznaczył, prawie w każdym mieście i wsi w wyzwolonej części obwodu charkowskiego znaleziono miejsca, gdzie zabijani byli cywile. "Taką samą sytuację obserwujemy w obwodzie chersońskim" - oznajmił.

07:14

Rosyjscy zmobilizowani żołnierze są oburzeni planem przerzucenia ich przez dowództwo z obwodu chersońskiego do Donbasu - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab poinformował w porannym komunikacie, że w Rosji w obwodach briańskim i kurskim stacjonują oddziały, które mogą zostać wykorzystane do prób zbrojnych prowokacji na granicy państwowej z Ukrainą. Możliwe są też próby przedostania się przez granicę rosyjskich dywersantów z terytorium Rosji i Białorusi - dodały władze wojskowe.

07:12

W niedzielę na rozmowy z fińską premier Sanną Marin udaje się szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Marin jako pierwsza polityk na tym stanowisku w Finlandii zaczęła mówić publicznie, że jeśli chodzi o Rosję i Putina, to "rację miały władze Polski i krajów bałtyckich".

"Cieszę się, naprawdę się cieszę, że w kwestii Rosji Finlandia obecnie słucha Estonii" - powiedziała w tym tygodniu w Helsinkach estońska premier Kaja Kallas. "Nasze podejście do Rosji był słuszne, więc jestem zadowolona, że Finlandia przyjęła to samo stanowisko. Rozumiem, że to właściwie oznacza całkowity zwrot w fińskiej polityce w tej kwestii" - przyznała Kallas w wywiadzie dla "Helsingin Sanomat".

07:10

W Nowym Jorku w katedrze św. Patryka odbyła się w sobotę uroczysta modlitwa z okazji rocznicy Wielkiego Głodu 1932-1933 - informuje Ukrinform. Przed nabożeństwem Ukraińcy z Nowego Jorku przeszli w wielokilometrowym marszu przez Manhattan z niebiesko-żółtymi flagami i patriotycznymi hasłami, relacjonuje Ukrinform.

07:08

"W niedzielę we wszystkich regionach Ukrainy obowiązywać będą planowane wyłączenia energii elektrycznej w godzinach od 8:00 do 12:00, nie przewiduje się dodatkowych wyłączeń awaryjnych" - poinformowało na Facebooku Ukrenerho, państwowy ukraiński operator energetyczny.

Operator zaznaczył, że już w sobotę udało się nieco złagodzić restrykcje dotyczące indywidualnej konsumpcji energii: "Kontynuujemy prace nad przywróceniem Ukraińcom prądu, który rasiści próbują nam odebrać, atakując rakietami nasze obiekty energetyczne".

07:01

Ukraińskie kobiety zostały laureatkami tegorocznej nagrody im. Johna McCaina przyznanej podczas Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa odbywającego się w Halifaksie, nagrodę przekazano na ręce ukraińskiej Pierwszej Damy Ołeny Zełenskiej.

Ukraińskie kobiety stały się bohaterkami, choć nie miały takich zamiarów, ze swoją odwagą, honorem i godnością, które stały się inspiracją dla świata - mówił w sobotę Jack McCain, syn zmarłego w 2018 r. amerykańskiego senatora. Zaś Ołena Zełenska zwracając się - online - do uczestników forum powiedziała, że amerykański senator był przyjacielem Ukrainy. Dodała, że niedawno rosyjska rakieta uderzyła w Kijowie w dom przy ulicy noszącej jego imię.