W Ukrainie najcięższe walki toczą się obecnie w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi wybiera się do opanowanej przez Rosjan elektrowni nuklearnej w Zaporożu. Dokładna data przybycia nie jest jeszcze potwierdzona, ale oczekuje się, że może to być poniedziałek. Poniedziałek jest 397. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.