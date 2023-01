Administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu - donosi "Wall Street Journal". Prawie 700 żołnierzy, dwa samoloty i cztery śmigłowce straciły siły zbrojne Rosji ostatniej doby na Ukrainie – poinformował Sztab Generalny w Kijowie. Według strony ukraińskiej Rosjanie ewakuują rodziny swoich wojskowych z okupowanego Ługańska. Siły rosyjskie przygotowują się do przeprowadzenia w nadchodzących miesiącach na Ukrainie zdecydowanej operacji wojskowej, która może mieć zarówno charakter ofensywny, jak i defensywny - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wtorek jest 335. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.