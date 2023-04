Wojsko ukraińskie zaprzecza, że Rosja przejęła 80 proc. terytorium Bachmutu. Ukraińcy twierdzą, że nadal kontrolują znaczna część miasta. Oprócz Bachmutu atakowane przez Rosjan są Łyman, Awidijiwka i Marijinka. W obwodzie donieckimi rosyjskie siły okupacyjne zwiększyły liczbę posterunków kontrolnych, prowadzą tzw. działania filtracyjne – informuje w czwartek sztab ukraińskiej armii. Sekretarz skarbu USA Janet Yellen zaapelowała w środę do społeczności międzynarodowej, by nadal finansowo wspierała Ukrainę, która od ponad roku odpiera rosyjską agresję. "Myślę, że wiele z nich mogłoby robić więcej, dostarczać szybciej i więcej broni. To bogate kraje" - powiedział szef polskiego rządu. Czwartek, 13.04.2023 r. to 414. dzień inwazji Rosji na Ukrainie.

Na północnych granicach Ukrainy - na wspierającej Rosję Białorusi, trwa kompleksowy sprawdzian gotowości bojowej sił zbrojnych. Część formacji i jednostek zostało postawionych w stan najwyższej gotowości bojowej. Do oddziałów powoływani są rezerwiści. Na terytorium Białorusi w dalszym ciągu znajdują się niektóre oddziały rosyjskiej armii - podaje ukraińskie wojsko. 07:16 "Niedawny wyciek tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu jest bardzo nietypowy, ale też bardzo szkodliwy na kilku poziomach" - mówi PAP Larry Pfeiffer, wieloletni urzędnik CIA i innych agencji wywiadowczych. Jak dodał, przeciek może zaszkodzić spodziewanej ukraińskiej ofensywie - choć może też zmotywować Waszyngton do zwiększenia pomocy Ukrainie. Zdaniem eksperta wyciek pokazuje też "słabość rosyjskich zabezpieczeń i to, jak głęboki wgląd amerykański wywiad miał w rosyjskim wojsku". 07:10 Od 24 lutego 2022 roku do 13 kwietnia w Ukrainie zginęło 180 590 rosyjskich żołnierzy - informuje ukraińskie wojsko. W ciągu ostatniej doby zginęło 540 Rosjan. / 07:04 W obwodzie donieckim, na zajętych przez Rosjan terenach pojawiły się setki blokad drogowych, gdzie ludzie są sprawdzani i przeszukiwani, w niektórych miejscowościach wyjście z domu lub opuszczenie rejonu jest możliwe tylko po uzyskaniu wcześniejszego pozwolenia. Wcześniej pojawiały się informacje o odbieraniu ukraińskich paszportów i zmuszaniu do przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa. 06:58 "Życzylibyśmy sobie, by niemiecki rząd działał ws. wsparcia Ukrainy tak szybko, jak polski. Polska wyznaczyła też bardzo dobrą drogę, jeśli chodzi o inwestycje w obronę; my teraz staramy się skorygować deficyty" - powiedział PAP polityk CDU, lider polsko-niemieckiej grupy w Bundestagu Paul Ziemiak. 06:40 45-letni żołnierz z wielkopolskiego Bralina k. Kępna, który zginął od rosyjskiego pocisku w Ukrainie, zostanie pochowany w piątek na miejscowym cmentarzu. Osierocił czworo dzieci w wieku od 12 do 18 lat - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. 06:35 Ukraińskie lotnictwo dokonało w ciągu ostatniej doby sześciu nalotów na rosyjskie magazyny i miejsca koncentracji wojsk. "Nasi obrońcy zestrzelili 2 bezzałogowce wroga. Jednocześnie wojska artyleryjskie uderzyły w cztery miejsca koncentracji wojsk, magazyny sprzętu i amunicji" - dodał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:07 Setki cmentarzy znajdujących się w pobliżu linii frontu zostanie zamkniętych na czas prawosławnej Wielkanocy. Ukraińskie władze zdecydowały o takim kroku ze względu na zagrożenie eksplozją min i niewybuchów. 05:56 "Wiele państw Europy Zachodniej mogłoby zrobić więcej, jeśli chodzi o dostawy broni dla Ukrainy" - powiedział w wywiadzie dla dziennika "New York Times" premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu stwierdził też, że chciałby interwencji prezydenta USA, by przekonać Koreę Południową do sprzedaży amunicji artyleryjskiej Ukrainie. 05:40 Bank Światowy ogłosił w środę, że przeznaczy na naprawę infrastruktury energetycznej i systemów grzewczych Ukrainy 200 mln USD, a kolejne 300 mln USD przekażą partnerzy tej instytucji. Prezes Banku Światowego David Malpass ocenił, że Ukrainie nadal brakuje na "krytyczne wydatki" w 2023 roku 11 mld USD.