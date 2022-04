Trwa kolejny dzień rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy. Ostrzeliwane są miasta w obwodzie ługańskim, charkowskim, donieckim i chersońskim. 35 nalotów bombowych przeprowadzili tej nocy Rosjanie na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu. Niespokojnie robi się w Naddniestrzu, separatystycznym regionie Mołdawii leżącym przy granicy z Ukrainą. Od wczoraj mają tam miejsce eksplozje w różnych miejscach, wprowadzono stan zagrożenia terrorystycznego, a znajdujący się tam rosyjski kontyngent postawiono w stan gotowości bojowej. Władze w Kiszyniowie i Kijowie ostrzegają przed rosyjską prowokacją. Najważniejsze wydarzenia związane z 62. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 26.04.2022 roku.

Zniszczone bloki w Borodziance / AA/ABACA / PAP/EPA

- Rosyjscy najeźdźcy stworzyli w okupowanym Wołczańsku obóz koncentracyjny, w którym torturują mieszkańców - przekazała stacja Sky News.

- W nocy Rosjanie przeprowadzili 35 nalotów bombowych na zakłady metalurgiczne Azowstal, gdzie ukrywają się bojownicy i cywile.

- Prezydent Mołdawii Maia Sandu ostrzega, że siły w nieuznawanym Naddniestrzu chcą zaangażowania kraju w konflikt zbrojny.

- Wywiad wojskowy Ukrainy ostrzega, że Rosjanie szykują prowokację w Naddniestrzu. Znajdujące się tam wojska rosyjskie zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej.

- "Jesteśmy gotowi zmobilizować wszelkie siły, by przeprowadzić ewakuację cywilów z obleganego przez Rosjan Mariupola" - powiedział sekretarz generalny Antonio Guterres na konferencji prasowej w Moskwie.

- Polska nałożyła na Rosję sankcje. Obejmują one 50 pozycji m.in. Gazprom.



20:07

Siły zbrojne Ukrainy rozpoczynają przechodzenie na broń NATO - poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

20:05

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew powiedział, że rezultatem polityki Zachodu może być "rozpad Ukrainy na kilka państw".

18:51

Wojska rosyjskie rozlokowane w separatystycznym Naddniestrzu w Mołdawii zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie, opisującym sytuację na froncie.

Na terytorium regionu naddniestrzańskiego Republiki Mołdawii oddziały grupy operacyjnej wojsk rosyjskich zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej; struktury siłowe przestawiono na wzmocniony reżim pełnienia służby - głosi komunikat.

18:48

Kluby piłkarskiej ekstraklasy ukraińskiej (UPL) podczas wideokonferencji jednogłośnie zadecydowały o zakończeniu sezonu. Końcową tabelę rozgrywek przyjęto jako ostateczną zgodnie ze stanem po 18 kolejkach na 24 lutego. Pierwsze miejsce zajął Szachtar - głosi komunikat UPL.

Rozgrywki ligi ukraińskiej nie zostały wznowione, po tym gdy 24 lutego armia rosyjska dokonała inwazji na Ukrainę.

Zgodnie ze stanowiskiem wszystkich klubów nie będą przyznawane nagrody za poszczególne miejsca. Oświadczenie nie wyjaśnia czy zostanie przyznany tytuł mistrza Ukrainy dla Szachtara, który zgromadził 47 punktów - o dwa więcej od Dynama Kijów. Wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

18:43

Rosyjski śmigłowiec KA-52 został zniszczony w obwodzie charkowskim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

18:39

Ukraina popiera integralność terytorialną Mołdawii i potępia rosyjskie próby wciągnięcia Naddniestrza w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie - oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ. Wywiad wojskowy Ukrainy ostrzegł, że "Rosja przygotowuje atak rakietowy w Naddniestrzu".

Ukraina zdecydowanie popiera integralność terytorialną Mołdawii w jej międzynarodowo uznanych granicach i potępia próby wciągnięcia mołdawskiego Naddniestrza w pełnowymiarową wojnę Rosji przeciwko Ukrainie - oświadczył na Twitterze Ołeh Nikołenko.

18:04

Niemcy przekażą Ukrainie samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard - poinformowała minister obrony Christine Lambrecht.

17:39

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie odebrała Rosji prawo do organizacji Mistrzostw Świata w 2023 roku "w trosce o bezpieczeństwo i dobro graczy, urzędników, mediów i kibiców".

Rada wyraziła poważne zaniepokojenie bezpieczną swobodą przemieszczania się zawodników i urzędników w Rosji i poza nią - podkreślono.

17:26

Mieszkańcy Naddniestrza otrzymują SMS-y rzekomo pochodzące od wojsk i służb specjalnych Ukrainy, w których ostrzega się o możliwym ataku rakietowym - informuje wywiad ukraiński. Przekonują, że to kolejna prowokacja Rosjan.

17:25

Recep Tayyip Erdogan rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji miał powiedzieć, że w Mariupolu "nie ma żadnych walk".

17:14

Celem prowokacji rosyjskich w separatystycznym Naddniestrzu w Mołdawii jest otwarcie nowego frontu ataku na Ukrainę w obwodzie odeskim - poinformowało centrum ds. walki z dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

"Prowokacje Rosji w Naddniestrzu przeprowadziła Federalna Służba Bezpieczeństwa, a ich celem jest otwarcie dodatkowego frontu w obwodzie odeskim. Taka sytuacja zmusi ukraińskie siły zbrojne do przemieszczenia sił w tym kierunku i ich osłabienia w obwodzie mikołajowskim" - oświadczyło centrum we wtorkowym komunikacie na Telegramie.

16:50

Zgromadzenie Ogólne ONZ obraduje we wtorek nad rezolucją, która automatycznie nakaże debatę na forum Zgromadzenia za każdym razem, kiedy jeden ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa użyje swojego weta. Rezolucja ma na celu wywarcie nacisku na ograniczenie wykorzystywania weta m.in. przez Rosję.

Do rezolucji zgłoszonej przez Liechtenstein dołączyło w charakterze współautorów 76 państw, w tym Polska i USA. Rezolucja była też przedmiotem rozmów w Nowym Jorku między szefami dyplomacji Polski i Liechtensteinu.

16:34

Jeśli Ukraina nie wytrzyma i ulegnie Rosji, to jutro wróg stanie u bram Kiszyniowa - ocenił we wtorek na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Moskwa chce zdestabilizować sytuację w separatystycznym Naddniestrzu i wysłać Mołdawii sygnał, że powinna oczekiwać "gości" - dodał.

Są też jednak dobre wieści - Ukraina definitywnie zagwarantuje strategiczne bezpieczeństwo całego regionu. W tym celu musimy jednak zgodnie współpracować jako zespół - napisał Podolak.

16:07

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego zniszczona została ważna drogowa i kolejowa przeprawa przez Liman Dniestru w obwodzie odeskim na południu Ukrainy; jedyna trasa łącząca historyczną krainę Budziak na Ukrainie z resztą kraju wiedzie obecnie przez Mołdawię - przekazała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

Wstrzymano ruch na moście w okolicy miejscowości Zatoka, dlatego kierowcy samochodów powinni wybrać alternatywne połączenie przez Palankę w Mołdawii. Na razie brak informacji o osobach poszkodowanych - podała Ukrainska Prawda za lokalnymi mediami odeskimi, a także władzami obwodu odeskiego i Kolejami Ukraińskimi (Ukrzaliznycią).

16:01

Korytarz humanitarny z Mariupola nie został ponownie uruchomiony - poinformowała rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denysowa. Według niej miasto jest przeszukiwane, a Rosjanie zaznaczają literą "Z" domy, w których zamierzają stacjonować.

Żołnierze mają także rabować muzea, a eksponaty wywozić do Rosji.

15:38

Policja ukraińska zatrzymała dotąd ponad 1200 obywateli podejrzanych o szabrownictwo, są to w większości ludzie z przeszłością kryminalną - poinformował we wtorek komendant główny policji Ihor Kłymenko. Zapewnił, że winni będą pociągnięci do odpowiedzialności.

W komentarzu, opublikowanym na Facebooku, Kłymenko oskarżył o grabieże wojska rosyjskie, dodając, że są też jednak i obywatele ukraińscy, którzy wykorzystują tę sytuację.

Są to przeważnie ludzie z przeszłością kryminalną. (...) Domy ludzi, którzy w pośpiechu uciekali przed okupantami, stały się złotą żyłą dla cynicznych szabrowników. Wielu złodziei zatrzymują policjanci, jak i sami miejscowi mieszkańcy - napisał szef policji.

15:36

Prezydent Mołdawii Maia Sandu po posiedzeniu Najwyższej Rady Bezpieczeństwa powiedziała, że wybuchy w Naddniestrzu to "eskalowanie napięcia". Stwierdziła, że niektóre siły "prowojenne" w nieuznawanej republice są zainteresowane destabilizacją sytuacji.

To, co dzieje się w Naddniestrzu, to eskalowanie napięć. Przez kilka tygodni mieliśmy do czynienia z fałszywymi alarmami bombowymi, wczoraj doszło do wybuchów. Uważnie obserwujemy, to co się dzieje. Według naszych informacji, próby eskalacji są związane z siłami wewnątrz Naddniestrza, które opowiadają się za wojną i są zainteresowane destabilizacją sytuacji - powiedziała prezydent Maia Sandu.

15:29

"Jesteśmy gotowi zmobilizować wszelkie siły, by przeprowadzić ewakuację cywilów z obleganego przez Rosjan Mariupola" - powiedział na konferencji prasowej w Moskwie sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres.

15:25

Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował, że rosyjskie lotnictwo i artyleria zburzyły niemal 70 proc. miasta Rubiżne, ale obrońcy ukraińscy trzymają obronę, niszcząc rosyjskie oddziały lądowe i sprzęt.

Wojskowi rosyjscy zrujnowali bombardowaniami lotniczymi i ostrzałami wielkiego kalibru prawie 70 proc. miasta. Żołnierze ukraińscy utrzymują obronę i aktywnie niszczą sprzęt ofensywny i piechotę wroga - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram.

15:21

Departament Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji w Czeczenii zbiera informacje na temat osób skazanych i osadzonych w tamtejszych zakładach karnych, w tym rodzin opozycjonistów; następnie więźniowie są przymusowo wysyłani na wojnę z Ukrainą - przekazał ukraiński wywiad wojskowy HUR.

Funkcjonariusze FSB mają sporządzać bazy danych o takich osobach, zawierające m.in. dane personalne, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail oraz numery IP urządzeń wykorzystywanych do komunikacji internetowej. Według ukraińskiej służby przymusowa mobilizacja obejmuje nie tylko osoby odsiadujące wyroki za przestępstwa, ale też skazanych na kary w zawieszeniu.

W ocenie czeczeńskich działaczy opozycyjnych ten proceder służy dwóm celom. Chodzi o uzupełnienie strat bojowych formacji, które zostały zdziesiątkowane na Ukrainie, ale także o ukaranie rodzin opozycjonistów i wysłanie ich na najtrudniejsze odcinki frontu - poinformowano w komunikacie wywiadu.Ukraińska służba przekazała doniesienia o przymusowej mobilizacji brata opozycjonisty Chasana Chalitowa. Jego pozostałych krewnych uprowadzono i wywieziono w nieznanym kierunku - dodano.

14:13

Rzeczniczka praw obywatelskich w Ukrainie Ludmyła Denisowa przekazała, że do jej biura wpłynęło ponad 16 tys. zgłoszeń o zaginięciu Ukraińców, z czego jedna czwarta dotyczy mieszkańców Mariupola.

13:57

35 nalotów bombowych przeprowadzili tej nocy Rosjanie na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu. Jak twierdzą stacjonujący w kombinacie bojownicy ukraińskiego pułku Azow, w ataku poszkodowani zostali cywile chroniący się w podziemiach zakładów.

13:55

W rejonie Odessy doszło do ataku rakietowego. Most na ujściu Dniestru został uszkodzony - informują władze miasta.

13:52

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Erdogan ponownie zaproponował zorganizowanie spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Putinem w Stambule.

13:45

Równoległa rzeczywistość - rosyjskie wojska próbują stworzyć iluzję, że kontrolują Mariupol, dlatego opracowano nawet wzór medalu za zdobycie miasta - napisał doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. W tym samym czasie okupacyjna rosyjska administracja ma siedzibę poza miastem - dodał.

Wzór takiego odznaczenia pokazał szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin. (...) Jednocześnie okupacyjna administracja Mariupola pracuje w Manhuszu, w budynku dawnych władz rejonowych (powiatowych - PAP). Pseudomer, wyznaczony przez Rosjan, pojawia się w Mariupolu wyłącznie w asyście wojskowych i w celu nagrania propagandowych materiałów - przekazał doradca mera Mariupola.

W ocenie doradcy mera rosyjscy żołnierze nie rozumieją, dlaczego strona ukraińska dysponuje tak dobrym rozpoznaniem i dowiaduje się o ich działaniach z wyprzedzeniem. Wiemy wszystko mimo najbardziej brutalnych czystek i “filtracji". W Mariupolu będzie trwał sprzeciw, dopóki w mieście pozostanie ostatni mieszkaniec - podkreślił polityk.

Dostaną ch..., a nie Mariupol - w emocjonalny sposób zadeklarował na Telegramie Andriuszczenko.

13:32

Dwie osoby zginęły, a sześć odniosło obrażenia w wyniku rosyjskich ostrzałów we wtorek w obwodzie donieckim - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Na chwilę obecną wiadomo o co najmniej 2 zabitych - w Nju-Jorku i Trawnewem - a także o 6 rannych (w Marjince, Wełykiej Nowosiłce, Nju-Jorku i Łymanie) - oznajmił Kyryłenko.

13:31

Rosja zdecydowała o wydaleniu trojga szwedzkich dyplomatów w odwecie za analogiczny krok rządu w Sztokholmie - podała agencja Reutera, powołując się na ministerstwo spraw zagranicznych w Moskwie.

13:18

Trzech mieszkańców Charkowa zginęło w wyniku rosyjskiego ostrzału, a siedem jest rannych - poinformował gubernator obwodowej administracji Ołeh Synegubow.

12:54

Administracja nieuznawanego przez społeczność międzynarodową prezydenta separatystycznej, kontrolowanej przez Rosję republiki Naddniestrza na terytorium Mołdawii poinformowała o "ataku terrorystycznym" na jednostkę wojskową w pobliżu Tyraspola - przekazała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

12:53

Brytyjski rząd uważa za uzasadnione, by broń przekazywana Ukrainie przez kraje zachodnie była używana do legalnych ataków na cele wojskowe na terytorium Rosji - oświadczył wiceminister obrony James Heappey.



12:52

Trzy osoby poniosły śmierć w Popasnej w obwodzie ługańskim na skutek zawalenia się budynku mieszkalnego, w który trafiła rosyjska rakieta - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.



12:51

Brytyjski rząd poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek, że zniósł cła i kwoty ilościowe na wszystkie towary z Ukrainy oraz wprowadził zakaz eksportu do Rosji produktów i technologii, które mogą być używane do przechwytywania i monitorowania komunikacji.

12:43

Wojna i chleb - to główne tematy dzisiejszego raportu brytyjskiego ministerstwa obrony na temat sytuacji w Ukrainie. Codzienna analiza wykonywana jest w Londynie na podstawie dostępnych informacji wywiadowczych.

12:30

Mieszkańcy separatystycznej, prorosyjskiej republiki Naddniestrza masowo wyjeżdżają na tereny Mołdawii, kontrolowane przez rząd w Kiszyniowie; na linii rozgraniczenia utworzyły się kolejki samochodów - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

12:20

Żołnierze rosyjscy grożą kobietom w mieście Rubiżne w obwodzie ługańskim zastrzeleniem ich dzieci, jeśli nie przekażą informacji o ukraińskich pozycjach - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na briefingu.

12:10

W tym roku z powodu wojny z Rosją poza granice Ukrainy ucieknie 8,3 mln obywateli kraju - podała na konferencji prasowej Shabia Mantoo, rzeczniczka Wysokiego Kmisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców UNHCR.

12:05

Norwegia przekaże Wielkiej Brytanii 400 mln koron (ok. 40 mln euro) na zakup broni i sprzętu wojskowego dla Ukrainy - poinformował w norweskim parlamencie premier tego kraju Jonas Gahr Store.

11:36

Rząd federalny chce dostarczać ciężką broń na Ukrainę, już wkrótce ma zostać umożliwiona dostawa samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard - informuje portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Federalna minister obrony Christine Lambrecht (SPD) ma formalnie poinformować o tym w trakcje spotkania resortów obrony krajów NATO i spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech.



11:33

Dwie anteny radiowe zostały zniszczone rano przez wybuchy w autonomicznym, graniczącym z Ukrainą regionie formalnie należącym do Mołdawii - przekazały miejscowe władze.



11:31

Co najmniej jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy - przekazała na Telegramie zaporoska administracja obwodowa. Liczba ofiar może wzrosnąć - dodano w komunikacie regionalnych władz.

11:20

Trzy osoby zginęły w wyniku ostrych walki w hromadzie dergaczewskiej w pobliżu Charkowa; niektóre wioski są odcięte od świata - poinformował szef władz hromady Wjaczesław Zadorenko na Facebooku.

11:00

Weryfikuj informacje i nie daj się manipulować - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W mediach społecznościowych opisuje dezinformację Kremla, która ma zamaskować zbrodnie Federacji Rosyjskiej popełnione w Kramatorsku na Ukrainie.

10:55

Poruszymy niebo i ziemię, aby zapewnić Ukrainie pomoc wojskową. Putin nie wyobrażał sobie, że świat stanie za Ukrainą, ale my wierzymy w jej zwycięstwo i wiemy, że potrzebuje naszej pomocy teraz, jak i w przyszłości, gdy wojna się skończy - zapewnił sekretarz obrony USA Lloyd Austin w wypowiedzi otwierającej spotkanie przedstawicieli resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza sojuszu w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech.

10:53

Rosjanie urządzili w cerkwi we wsi Łukasiwka na północy Ukrainy bazę dla swojego sztabu i skład amunicji; dziś pozostały z niej jedynie zgliszcza. "Twierdzili, że teraz będą mieć Boga po swojej stronie" - mówi 80-letnia mieszkanka wsi.

10:34

"Mikołajów na południu Ukrainy szykuje się do ataku sił rosyjskich albo oblężenia" - powiedział mer miasta Ołeksandr Sienkewycz w wywiadzie portalu Ukrainska Prawda. "Widzimy, że Rosja przerzuca przez Krym broń i żołnierzy. Zauważyliśmy też, że (Rosjanie) gromadzą siły w obwodzie chersońskim" - powiedział.

10:22

50 pozycji znalazło się na liście sankcyjnej opublikowanej przez polski resort spraw wewnętrznych i administracji. To 15 osób - m.in. oligarchowie Wiaczesław Kantor i Oleg Deripaska czy twórca znanego z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Lab, Jewgienij Kasperski, a także 35 firm - w tym Gazprom.

10:19

Prokuratura obwodowa w Charkowie na wschodzie Ukrainy ogłosiła, że Rosjanie stworzyli w okupowanym Wołczańsku obóz koncentracyjny, w którym torturują mieszkańców - przekazała we Sky News. Prokuratura wszczęła dochodzenie, twierdząc, że "pokojowi mieszkańcy" są poddawani "fizycznej i psychicznej przemocy" w obozie stworzonym na terenie jednej z fabryk. Leżące około 70 kilometrów na północny wschód od Charkowa miasto Wołczańsk zostało zajęte przez siły rosyjskie w początkowej fazie inwazji.

10:08

Obwód chersoński jest na granicy katastrofy humanitarnej, trwają walki na wschodzie kraju, atakowano także Mikołajów - poinformowały media ukraińskie, powołując się na informacje z obwodów Ukrainy.

10:01

Mieszkańcy Chersonia na południu Ukrainy zapowiadają na jutro wielką proukraińską demonstrację. To odpowiedź na plany Rosjan, którzy na jutro zaplanowali "referendum" w sprawie statusu obwodu. Ich celem jest oderwanie chersońszczyzny od Ukrainy.

09:47

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 22,1 tys. żołnierzy, a także 918 czołgów, 2308 pojazdów opancerzonych, 184 samoloty i 154 śmigłowce - ogłosił w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:35

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy ostrzegło w nocy z poniedziałku na wtorek, że rosyjskie wojska mogą wysadzić w powietrzę tamę na zbiorniku wodnym w Karliwce w obwodzie donieckim i oskarżyć o to Ukrainę. Sześciu miejscowościom zamieszkanym przez ponad 10 tys. osób grozi zatopienie - przekazano.

09:15

Rosyjscy żołnierze w Ukrainie są zdania, że jeśli któryś z nich zostanie ranny, to najprawdopodobniej umrze na froncie - przekazał w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku dziennikarz ukraińskiej agencji UNIAN Roman Cymbaliuk. Najeźdźcy mają duży problem z jakością opieki medycznej - dodał.



08:51

Po sieci krążą zdjęcia zatopionego niedaleko Odessy na Morzu Czarnym krążownika "Moskwa". Wynika z nich, że rosyjski okręt przełamał się na dwie części. Trudno jednak ocenić autentyczność fotografii. Niektórzy analitycy twierdzą, że zostały one sfałszowane.

08:50

Dwa pociski manewrujące przeleciały rano na niskiej wysokości nad Zaporoską Elektrownia Atomową na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska spółka Enerhoatom na Telegramie. Rakiety kierowały się w stronę Zaporoża.

08:47

Uzbrojeni rosyjscy żołnierze przejęli kontrolę nad siedzibą rady miejskiej okupowanego od kilku tygodni Chersonia na południu Ukrainy - poinformowała stacja CNN, cytując dwóch przedstawicieli władz lokalnych.

08:35

W ciągu jednej doby wojska rosyjskie siedemnaście razy ostrzelały miejscowości w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w mediach społecznościowych szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj.



08:25

Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2, 96 mln osób - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 13,7 tys. podróżnych, natomiast we wtorek do godz. 7 rano - 4,5 tys. osób.

08:24

Komisja Europejska potwierdza, że dostała list od premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o dokument z tabelą zawierającą wyliczenia kosztu pobytu w Polsce uchodźców z Ukrainy.

08:18

Wojska rosyjskie uszkodziły centralny wodociąg w mieście Stanisław w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy i mieszkańcy zostali pozbawieni wody - poinformowały władze stanisławowskiej hromady na Telegramie. Jak podano, w ciągu dnia będą prowadzone prace naprawcze.

08:13

Już 217 dzieci zginęło, a ponad 391 zostało rannych na Ukrainie w wyniku agresji Rosji - podała ukraińska prokuratura generalna. Minionej doby po bombardowaniu budynków mieszkalnych w obwodzie donieckim od ran zmarło dwoje dzieci w wieku 9 i 13 lat.

08:01

Rosjanie posuwają się we wschodniej strefie operacyjnej, aby pokonać ukraińskie siły, ustanowić pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim oraz zabezpieczyć korytarz lądowy między tymi terytoriami a okupowanym Krymem - podaje ukraiński sztab generalny w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

07:42

Władze Kijowa ogłosiły nocną godzinę policyjną od poniedziałku do piątku w tym tygodniu, by chronić ludność przed "prowokacyjnymi działaniami" Rosji - podała stacja CNN, cytując szefa władz obwodu kijowskiej Ołeksandra Pawluka.

07:21

Ponad 10 tys. dzieci potrzebujących pomocy ewakuowano od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przy czym prawie 6900 za granicę - poinformowało Ministerstwo Polityki Społecznej na Telegramie.

07:15

Minionej doby Rosjanie wzmogli ostrzał na południu Ukrainy i przeprowadzili tam dwa ataki, ale zostały one odparte i wróg musiał wycofać się do zajmowanych wcześniej pozycji - podała w agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



07:10

Siły rosyjskie prawdopodobnie próbują okrążyć silnie ufortyfikowane pozycje ukraińskie na wschodzie kraju i zajęły miasto Kreminna w obwodzie ługańskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

07:01

Minionej doby Rosja nasiliła ostrzał rakietowy, a ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kolejne trzy wrogie samoloty, trzy rakiety manewrujące i cztery drony - poinformowała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie siły powietrzne.

07:00

Trzy silne eksplozje o poranku potwierdzone w Zaporożu. Władze obwodu na południowym wschodzie Ukrainy potwierdzają rosyjski atak rakietowy na miasto.

06:41

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotka się dzuś w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w ramach starań o zakończenie wojny na Ukrainie. Plan Portugalczyka był krytykowany m.in. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który spotka się z nim dwa dni później.

06:39

Największym powodzeniem w kijowskich studiach tatuażu cieszą się obecnie motywy patriotyczne i wzory upamiętniające ukraiński opór wobec rosyjskiej agresji. Poza flagami i herbem Ukrainy częstym wyborem są również rodzaje broni używanej przez ukraińskich obrońców, a także zatopienie okrętu Moskwa.

06:28

W amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech odbędzie się konferencja przedstawicieli resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego na temat dalszego wzmacniania ukraińskich sił zbrojnych odpierających rosyjską inwazję.

05:55

W Rosji mogła się rozpocząć wojna partyzancka - w ten sposób doradca prezydenta Ukrainy Ołeksandr Arestowych komentuje serię pożarów, które od kilku dni pojawiają się w różnych rejonach tego kraju. Wczoraj płonęła między innymi baza paliwowa w Briańsku, baza lotnicza w Ussuryjsku, czy centrum handlowe koło Moskwy.

05:43

Znany włoski biznesmen Lapo Elkann, pochodzący z rodu przemysłowców Agnelli, przewiózł do Portugalii wynajętym samolotem 150 uchodźców z Ukrainy. Pieniądze na ten cel wyłożył ze swej fundacji, a zostały one zebrane podczas jego ślubu w zeszłym roku z obywatelką Portugalii.

05:35

Rosyjska inwazja na Ukrainę, będącą czołowym producentem żywności, znacząco zakłóca produkcję rolną w tym kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Wpłynie to na światowe ceny i bezpieczeństwo żywnościowe.

05:31

Kolumna rosyjskiego sprzętu wojskowego przemieszcza się z Symferopolu w okolice Chersonia - poinformowały na Telegramie Operacyjne Siły Zbrojne Ukrainy.



05:20

Za pomocą masowych ostrzałów i nalotów armia rosyjska kontynuuje niszczenie infrastruktury cywilnej Doniecka - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek na Telegramie szef władz regionu donieckiego Pawło Kyryłenko. "W regionie uszkodzonych zostało 65 185 domów prywatnych i 2936 budynków mieszkalnych (w tym odpowiednio 61 200 i 2340 w Mariupolu)" - napisał Kyryłenko. Zaznaczył, że do tej pory uszkodzonych zostało 28 obiektów wodociągowych, 30 obiektów energetycznych, 73 obiekty zaopatrzenia w gaz, 87 obiektów kultury, 122 placówki edukacyjne, 48 zakładów opieki zdrowotnej, 8 kotłowni, 332 obiekty kolejowe i 22 mosty.

05:10

Mówienie o realnych groźbach wybuchu III wojny światowej wskazują, że Moskwa przegrywa na Ukrainie - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

05:04

Chcę przekonać przyjaciół w Ameryce, że pieniądze powinny trafić bezpośrednio do uchodźców z Ukrainy, organizacji pozarządowych i polskich samorządów - powiedział w wywiadzie dla CNN prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wskazywał, że możemy oczekiwać kolejnej fali uchodźców.

05:00

