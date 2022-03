Dziś mija tydzień od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O godzinie 16:00 rozpoczęła się kolejna tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Trybunał w Hadze ogłosił, że wszczął postępowanie w sprawie zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 03.03.2022.

Miejscowość Borodzianka w pobliżu Kijowa / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

Na Białorusi zaczyna się druga runda rosyjsko-ukraińskich rozmów. Strona ukraińska uważa za kluczowe natychmiastowe przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na dwie szkoły i prywatne domy w Czernihowie na północy Ukrainy. Spod gruzów wydobyto 22 osoby. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Na większości kierunków jednostki rosyjskie przesunęły się nieznacznie lub toczą boje pozycyjne. Zacieśnia się pierścień okrążenia wokół Kijowa - wojska rosyjskie atakują w rejonie Fastowa na południowo-wschodnich obrzeżach stolicy oraz Obuchowa, bezpośrednio na południe od miasta, na prawym brzegu Dniepru - tak sytuację po pełnych 7 dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

18:10

Władimir Putin dodał, że Ukraińcy i Rosjani są jednym narodem (oryginalne: Russians and Ukrainians are one people).

18:06

Putin powiedział, że rosyjscy żołnierze są odważni i są prawdziwymi bohaterami.

18:01

Putin w swojej przemowie stwierdził, że ukraińskie siły używają cywilów jako żywych tarcz.

17:58

Chcę negocjować bezpośrednio z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, to jedyny sposób na zatrzymanie tej wojny - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niech Putin usiądzie ze mną do negocjacji, ale nie przy 30-metrowym stole; nie gryzę, nie ma się czego obawiać - podkreślił.

17:50

Ponad 40 osób zginęło w zajętym przez wojsko rosyjskie Chersoniu - poinformował w czwartek portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalnych korespondentów.

Według portalu władze miasta mówią o katastrofie humanitarnej oraz apelują do władz i żołnierzy ukraińskich o utworzenie zielonego korytarza.

17:43

Gdańsk zerwał instytucjonalną współpracę z miastami partnerskimi w Rosji - Kaliningradem i Sankt Petersburgiem.

17:37

Na Twitterze można zobaczyć nagranie, na którym widać zniszczenia spowodowane przez Rosjan w mieście Irpin w okolicy Kijowa:

17:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Chcę rozmawiać bezpośrednio z Putinem. To jedyny sposób na zatrzymanie wojny.

Powiedział on również, że gdyby nie był prezydentem, walczyłby w obronie terytorialnej.

Jeżeli teraz nie zatrzymamy Rosji, to ona dojdzie do muru berlińskiego - stwierdził Zełenski.

17:25

Do czwartku w wyniku działań wojsk rosyjskich na Ukrainie całkowicie lub częściowo zniszczono ponad 160 placówek oświaty, szkół różnych szczebli i przedszkoli - ogłosił ukraiński minister edukacji i nauki Serhij Szkarłet.

Najeźdźca codziennie zadaje miażdżące i okrutne ciosy w nasz kraj. Niszczy przedszkola i szkoły, uczelnie i uniwersytety, drogi, fabryki, ale przede wszystkim niszczy ludzi. Każdego dnia rosyjski wróg otwarcie i systematycznie kieruje rakiety, bomby i ogień artyleryjski na pokojowe miasta i infrastrukturę cywilną - napisał Szkarłet na swoim Facebooku.

17:27

Nexta: Obrona powietrzna Kijowa zestrzeliła rosyjski pocisk manewrujący:

17:22

Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie rozmawiał z przywódcami Rosji i Ukrainy - poinformował Pałac Elizejski. Przekazał też, że celem Władimira Putina jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą.

Kijów, Ukraina - 3 marca / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

17:17

Niemiecka spółka Gas for Europe GmbH, utworzona przez właściciela gazociągu Nord Stream 2 nie wyklucza, że zostanie zlikwidowana - wynika z informacji zamieszczonej na jej stronie internetowej.

Cytat W związku z bieżącymi wydarzeniami, również wokół naszego udziałowca Nord Stream 2 AG, spółka Gas for Europe GmbH prawdopodobnie zostanie zlikwidowana - brzmi oświadczenie, zamieszczone w czwartek na stronie spółki.

22 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że ministerstwo gospodarki wycofa z urzędu regulacyjnego swoją opinię, niezbędną do prowadzenia procesu certyfikacji operatora. 23 lutego prezydent USA Joe Biden nałożył na spółkę Nord Stream 2 sankcje - zakaz jakichkolwiek transakcji ze spółką albo jakimkolwiek posiadanym przez nią bezpośrednio lub pośrednio podmiotem, podobnie jak z podmiotami, w którym miałaby ponad połowę udziałów. Podobny zakaz Amerykanie nałożyli na dyrektora Nord Stream 2 AG Matthiasa Warniga. Dzień po nałożeniu amerykańskich sankcji Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę.

1 marca media podały, że Nord Stream 2 AG zwolniła 140 pracowników, rozlicza zobowiązania, oraz że formalne postępowanie upadłościowe może rozpocząć przed szwajcarskim sądem w tym tygodniu. 2 marca Nord Stream 2 AG ogłosiła, że nie potwierdza medialnych doniesień, jakoby złożyła wniosek o bankructwo. Spółka potwierdziła jedynie, że poinformowała lokalne władze, iż jest zmuszona rozwiązać umowy o pracę z pracownikami na skutek ostatnich wydarzeń, prowadzących do nałożenia na nią przez USA sankcji.

17:10

45 z 57 państw członkowskich OBWE poparło wniosek o wysłanie na Ukrainę misji eksperckiej, mającej zbadać doniesienia dotyczące możliwych rosyjskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - przekazała w czwartek brytyjska dyplomacja, która złożyła projekt.

Wniosek opiera się na przyjętym w 1991 roku Mechanizmie Moskiewskim Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Umożliwia on wysłanie misji eksperckiej, gdy jedno z państw Organizacji podejrzewa, że w innym łamane są podstawowe prawa i wolności zapisane w dokumentach OBWE.

17:05

Dziennikarka Al Jazeery, Saad Abedine, opublikowała na Twitterze nagranie z Czerhnihowa po rosyjskim ostrzale:

17:00

Rosyjski koncern naftowy Łukoil apeluje o zakończenie wojny w Ukrainie.

16:59