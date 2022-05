Trzej byli prezydenci Ukrainy, Łeonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zwrócili się z apelem do ONZ, Unii Europejskiej, USA, Chin, Kanady, Turcji i innych państw w sprawie ewakuacji z Azowstalu. Przed sądem w Kijowie stanął pierwszy rosyjski żołnierz oskarżony o zbrodnie wojenne. Charles Michel, w czasie swojej wizyty w Hiroszimie powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę i ostatnia próba rakietowa Korei Północnej zagrażają globalnemu bezpieczeństwu. Według słów ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego klęska Moskwy jest "oczywista dla wszystkich na świecie, także dla tych, którzy wciąż się z nimi komunikują" i dodał, że Rosjanom brakuje odwagi, żeby przyznać się do porażki. Najważniejsze informacje z 79. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 13.05.2022r.

Trzej byli prezydenci Ukrainy, Łeonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zwrócili się z apelem do ONZ, Unii Europejskiej, USA, Chin, Kanady, Turcji i innych państw w sprawie ewakuacji ukrańskich żołnierzy oraz cywilów, przebywających w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu.

Trzy osoby zginęły na skutek uderzenia pocisku w budynek przemysłowy w obwodzie charkowskim.

Rosjanie gromadzą artylerię na terytorium graniczącego z Ukrainą obwodu briańskiego, skąd planują prowadzić ostrzał Czernihowszczyzny - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy .

Siły ukraińskie przeprowadziły minionej doby ponad 100 uderzeń na pozycje wojsk rosyjskich na południu Ukrainy.

Ukraina jest gotowa na wymianę rosyjskich jeńców wojennych na 38 ciężko rannych obrońców Azowstalu znajdujących się w hucie. Strona rosyjska do tej pory odmawia ewakuacji i żąda od Ukraińców poddania się.

Rosjanie ponieśli ogromne straty, próbując przekroczyć rzekę Doniec w obwodzie ługańskim. Po ataku Ukraińców stracili blisko 50 pojazdów wojskowych, mowa jest też o 1000 zabitych.

33. sesja FAO dla Europy przyjęła decyzję potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę. Przeciw przyjęciu decyzji zagłosowały wyłącznie: Białoruś, Federacja Rosyjska, i Tadżykistan.

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,338 mln osób.

14:30

Rosyjscy żołnierze są gotowi zrobić wszystko, by opuścić front i wyjechać do domu - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR) na Telegramie. W przechwyconej przez HUR rozmowie żona rosyjskiego żołnierza radzi mu, by spowodował u siebie uraz, wypadając z czołgu.

14:29

Turcja nie może poprzeć planów Szwecji i Finlandii dotyczących przystąpienia do NATO - przekazał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Taki sygnał komplikuje starania tych dwóch krajów o wejście do Sojuszu, bo na ich włączenie muszą zgodzić się wszyscy członkowie paktu.

14:15

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejne sankcje przeciwko Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. Retorsje - w postaci m.in. zamrożenia aktywów i zakazu podróży - uderzają w 12 osób z najbliższego otoczenia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, w tym w jego byłą żonę i krewnych.

Eksponujemy i uderzamy w podejrzaną sieć relacji stanowiącą wsparcie dla luksusowego stylu życia Putina - skomentowała szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss, cytowana w oświadczeniu ministerstwa spraw zagranicznych.

14:14

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał w piątek telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Później kanclerz poinformował na Twitterze, że podczas "długiej rozmowy" zwrócił Putinowi uwagę, że "na Ukrainie musi jak najszybciej dojść do zawieszenia broni".

14:10

"Prosimy o dołożenie wszelkich dyplomatycznych starań, by pomóc władzom Ukrainy uratować życie żołnierzy oraz cywilów z Azowstalu, których Rosja - na rozkaz Putina - próbuje tam w barbarzyński sposób zniszczyć" - napisali prezydenci w oświadczeniu opublikowanym na profilu Poroszenki na Facebooku.

13:58

Chińskie MSZ skrytykowało w piątek przyjęcie przez Radę Praw Człowieka ONZ rezolucji wzywającej do śledztwa w sprawie doniesień o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie. Rzecznik MSZ Zhao Lijian oskarżył ONZ o stosowanie "podwójnych standardów".

13:50

Dzięki przeprowadzonemu śledztwu, w tym analizie zdjęć satelitarnych, CNN zidentyfikowało brygadę artylerii, która przeprowadziła 27 i 28 lutego ataki przy użyciu amunicji kasetowej na Charków we wschodniej Ukrainie. Dowódca tej brygady, generał Aleksandr Żurawlow, nadzorował wcześniej jeden z najbardziej brutalnych etapów wojny w Syrii - informuje w piątek portal amerykańskiej telewizji.

Eksperci wojskowi potwierdzili, że jedyną osobą uprawnioną do wydania rozkazu o ataku rakietowym przy użyciu systemów Smiercz w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, z którego według informacji CNN wystrzelono pociski, jest właśnie Żurawlow.

13:47

Jeżeli ukraińskie porty czarnomorskie nie zostaną odblokowane, umrą miliony ludzi - powiedział szef Światowego Programu Żywnościowego (WFP) David Beasley. Jeśli ma pan w ogóle serce dla reszty świata, niezależnie od tego, co myśli pan o Ukrainie, musi pan otworzyć te porty - zaapelował do prezydenta Rosji.

13:39

Białoruski ochotnik Konstantin Diubajło zginął w regionie donieckim - podaje Nexta. Od 2014 roku brał udział w walkach po stronie ukraińskiej.

13:37

Wobec Rosji muszą zostać wyciągnięte konsekwencje. Rosja musi zapłacić odszkodowania za to, co zniszczyła na Ukrainie, a ludzie odpowiedzialni za zbrodnie wojenne muszą ponieść konsekwencje karne - mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem.

13:34

Rosja wydaliła 10 rumuńskich dyplomatów w odpowiedzi na wydalenia przez Bukareszt rosyjskich przedstawicieli w tym kraju.

13:23

Dla potrzeb rosyjskiej propagandy żołnierze z jednostek liniowych są zmuszani do odgrywania działań na froncie, kopania okopów czy kilkukrotnego rozminowywania tych samych terenów - poinformował ukraiński wywiad woskowy (HUR) w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

13:17

Rosjanie znaczyli domy białym materiałem, by następnie gwałcić mieszkające tam kobiety - pisze brytyjski dziennik "The Times", powołując się na zeznania gwałconej przez Rosjan 42-letniej Ukrainki.

Mieszkająca we wsi w pobliżu Kijowa Wika wspomina słowa dowódcy rosyjskiego oddziału, który przyszedł do jej domu oznajmiając, że "jego chłopcy napili się już wódki i teraz chcą się trochę zabawić". Dodaje, że w tym momencie zrozumiała, dlaczego żołnierze kazali jej wcześniej oznaczyć swój dom zawieszonym na przedniej bramie białym materiałem. Jak relacjonowała gazecie kobieta, na zamieszkałej przez nią ulicy zabito dwóch mężczyzn i zgwałcono - włączając ją samą - dwie kobiety.

13:13

Tegoroczne zbiory zbóż na Ukrainie będą znacznie mniejsze niż w zeszłym roku, bo połowa gruntów pod uprawę pszenicy znajduje się na terenach intensywnych walk lub okupowanych przez rosyjskie wojska, nadal mówimy jednak o znacznych ilościach - przekazał ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski w Stuttgarcie przed spotkaniem z ministrami rolnictwa państw grupy G7.

13:00

Oba nasze narody cierpiały ten sam los narodów nie w pełni wolnych, nie w pełni suwerennych; to wszystko udało nam się odzyskać dopiero pod koniec XX wieku - mówił prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem w Tallinie.



Dzisiaj, kiedy obaj z panem prezydentem patrzymy na Ukrainę, a patrzyliśmy na nią z bardzo bliska - nie tylko w Kijowie, ale i w Irpieniu, i w Buczy (...), nie mamy żadnych wątpliwości, że nie tylko my musimy nieść Ukrainie i Ukraińcom pomoc w tym, aby się obroniła (...), rozmawiamy o tym z panem prezydentem, z naszymi koleżankami i kolegami na arenie międzynarodowej, staramy się działać wszędzie tam, gdzie jest to możliwe - podkreślił prezydent Duda.

12:56

Rosja chciała osłabić Unię Europejską i NATO, ale poprzez agresję na Ukrainę osiągnęła dokładne tego przeciwieństwo. UE i NATO są bardziej zjednoczone i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział w Tallinie prezydent Estonii Alar Karis na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą.

Andrzej Duda składa w piątek wizytę roboczą w stolicy Estonii.

Oczywiście omawialiśmy sytuację na Ukrainie. Rozmawialiśmy o tym, że zamierzamy nadal wspierać Ukrainę i o tym, jak upewnić się, że cena tej inwazji będzie tym większa dla Rosji - powiedział na wspólnej konferencji prasowej prezydent Estonii.

12:50

Rosyjskie wojska nie radzą sobie w starciu z siłami ukraińskimi na polu walki, więc z premedytacją zamieniają obwód ługański w pustynię. Większość miast regionu została zniszczona w 70 proc., a te znajdujące się pod okupacją są zrujnowane jeszcze bardziej - poinformował w piątek na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

"Wróg rzucił wszystkie siły, żeby przełamać naszą obronę na kierunku ługańskim. W ciągu minionej doby naliczyliśmy dwa tysiące sztuk rosyjskiego sprzętu wojskowego. Przeciwnik szturmuje Rubiżne, Zołote, Nyżne i okolice Siewierodoniecka. Wydaje się jednak, że walczymy z idiotami. Wkrótce znów podejmą próbę zbudowania przeprawy pontonowej przez Doniec, a to oznacza, że powtórzy się Biłohoriwka (skuteczny atak na rosyjskie pozycje podczas forsowania rzeki - red.)" - napisał Hajdaj

12:41

Nagranie z pierwszego procesu rosyjskiego żołnierza oskarżonego o zbrodnie w Ukrainie.

12:36

Władimir Putin jest poważnie chory na raka krwi - to cytat, który przytaczają dziś brytyjskie media, powołując się na rozmowę z jednym z wpływowych rosyjskich oligarchów. Podczas rozmowy z brytyjskim biznesmenem oligarcha miał mówić też o chorobie psychicznej prezydenta Rosji.

12:25

Cztery rosyjskie kluby piłkarskie odwołały się od wykluczenia z europejskich rozgrywek piłkarskich, które nałożyła UEFA po agresji militarnej tego kraju na Ukrainę. Zenit St. Petersburg, Dynamo Moskwa, PFK Soczi i CSKA Moskwa złożyły apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Kluby, które zdecydowały się na odwołanie zajmują obecnie cztery czołowe miejsca w rosyjskiej ekstraklasie i to właśnie je na ten moment dotkną wprowadzone sankcje.

12:12

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oświadczył w piątek, że "istnieje prawo do zbrojnej obrony w przypadku agresji". Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie podkreślił, że kluczowe jest to, by "odpowiedź nie spowodowała większych strat niż agresja".

"W tym kontekście mówi się o wojnie sprawiedliwej" - przypomniał.

12:00

Wyspa Węży w północno-zachodniej części Morza Czarnego ma strategiczne znaczenie zarówno dla nas, jak i dla Rosji. Kto kontroluje wyspę, może kontrolować sytuację na morzu i częściowo w powietrzu nad południową Ukrainą - oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow.

"Strona, która opanuje wyspę, może w dowolnym momencie zablokować ruch cywilnych statków w kierunku wszystkich ukraińskich portów. (...) To strategicznie ważny punkt, umożliwiający otwarcie morskich szlaków handlowych i dostawy uzbrojenia. Kontrolowanie tego miejsca pozwala także przeciwdziałać rosyjskim operacjom na terenie separatystycznego Naddniestrza w Mołdawii, w tym lądowaniu wojsk powietrznodesantowych" - podkreślił Budanow na antenie ukraińskiej telewizji. Słowa szefa wywiadu zacytowano na profilu HUR na Telegramie.

Telegram

11:49

Rosjanie przygotowują się do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie odłączenia Mariupola od Ukrainy i przyłączenia go do pseudopodmiotu państwowego zarządzanego przez Rosję - przekazała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Dodała, że referendum mogłoby się odbyć już w niedzielę.

Zdaniem Denisowej, rosyjski zamiar przyłączenia Mariupola potwierdza wprowadzenie do miasta rosyjskich banków i instytucji kształcenia wyższego, oraz przejście na rosyjski kod telefoniczny.

11:25

Rosjanie zniszczyli XIX-wieczny Pałac Woroncowa w Odessie.

11:18

Republikański senator Rand Paul zablokował natychmiastowe przyjęcie przez Senat USA pomocy dla Ukrainy w wysokości 40 miliardów dolarów - poinformowała w czwartek wieczorem agencja Reutera. Pakiet pomocy został we wtorek przyjęty przez Izbę Reprezentantów. Jego procedowanie w Senacie przełożono na przyszły tydzień.

Ustawa o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy została uchwalona przez Izbę Reprezentantów w przyspieszonym trybie. Do jej jak najszybszego przyjęcia przez wyższą izbę Kongresu wezwali zarówno lider demokratycznych senatorów Chuck Schumer, jak i jego odpowiednik z Partii Republikańskiej Mitch McConnell. Taka zgoda obu partii zdarza się niezwykle rzadko - pisze Reuters.

10:57

Polska spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej dostarcza Ukrainie najwięcej broni - ustaliła dziennikarka RMF FM. Na początku przyszłego tygodnia Unia Europejska zdecyduje o zwiększeniu unijnego budżetu na dostawy broni dla Ukrainy do 2 mld euro. UE ze wspólnego budżetu refinansuje unijnym krajom dostawy broni dla Ukrainy od pierwszych dni wojny.

10:44

Rosyjskie wojska nieustannie ostrzeliwują miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim Ukrainy, a w okupowanym obwodzie chersońskim płonie półtora tysiąca hektarów lasu - wynika z zestawienia sytuacji w regionach przygotowanego w piątek przez portal Ukrainska Prawda na podstawie danych władz obwodowych z ostatniej doby.

10:29

Dziś w Kijowie odbędzie się proces rosyjskiego zbrodniarza wojennego Vadima Sziszimarina. Oskarżany jest o zastrzelenie nieuzbrojonego rowerzysty w rejonie Sumy.

Sziszimarin jest oskarżony o artykuł "Naruszenie praw i zwyczajów wojennych". Grozi mu kara do dożywocia.

10:20

Środowisko operacyjne jest trudne, ale skupiamy się tylko na zwycięstwie, które oznacza dla mnie zniszczenie wroga na naszej ziemi i wyzwolenie okupowanych terytoriów - powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny w rozmowie z najwyższym rangą wojskowym USA gen. Markiem Milleyem.

Załużny podkreślił w rozmowie z Milleyem, że wojska rosyjskie używają strategicznych pocisków manewrujących i codziennie wystrzeliwują 10-14 takich rakiet w kierunku infrastruktury cywilnej Ukrainy. Jednym z powodów obrania przez Rosję takiej strategii jest jego zdaniem unikanie stosowania lotnictwa, które ponosi duże straty.

10:11

Musimy utrzymywać presję na Rosję poprzez kolejne sankcje i zwiększenie dostaw broni na Ukrainę - powiedziała minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss po przybyciu na odbywające się w Wangels w Niemczech spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G7.

10:05

Ukraiński sztab opublikował najnowsze dane dotyczące strat Rosjan od początku inwazji na Ukrainę. Rosjanie stracili dotychczas 26,9 tys. żołnierzy, 1205 czołgów, 200 samolotów i 162 helikoptery.

09:57

16 maja ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE będę prowadzić negocjacje dotyczące wprowadzenia embarga na rosyjską ropę naftową.

09:42

Wygląda na to, że Rosjanie rzucili wszystkie siły, aby w obwodzie ługańskim przerwać linię naszej obrony - mówi szef miejscowej administracji Sierhij Gajdaj. Na tym odcinku frontu znacznie nasiliły się rosyjskie ataki i ostrzały.

Zaobserwowano bardzo dużą aktywność Rosjan w regionie. Minionej doby odnotowano przyjazd do obwodu ługańskiego ponad 2 tysięcy sztuk różnego sprzętu wojskowego. Zwiększyła się też liczebność żołnierzy. Próbują szturmować Rubiżne, okolice Siewierodoniecka. Ku wielkiemu zaskoczeniu ukraińskiego dowództwa, Rosjanie kolejny raz starają się też zbudować most pontonowy na rzece Siewierski Doniec, w miejscu, w którym ta przeprawa była już dwukrotnie zniszczona przez Ukraińców.



Zachowują się jak idioci, bo tam rosyjskich pojazdów spalonych przez nas jest więcej niż siedemdziesiąt sztuk. Może oni z tego zniszczonego sprzętu chcą zrobić przeprawę przez rzekę - ironizował Sierhij Gajdaj w ukraińskiej telewizji. Gubernator poinformował też, że nieprzerwane rosyjskie ostrzały zniszczyły 80 procent miejscowości na linii frontu.

09:21

Rosyjscy okupanci zniszczyli Dom Kultury w Dergaczach w obwodzie charkowskim. Mieścił się tam sztab pomocy humanitarnej.

09:10

Rosyjscy okupanci wykorzystują lotnisko w okupowanym Melitopolu i rozbudowują swoje siły lotnicze. Lotnisko ma strategiczne znaczenie.

08:49

Rosyjskie wojska pod osłoną ognia próbują przedrzeć się na teren zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu - poinformował doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

"Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej skomplikowana" - dodał Andriuszczenko.

08:43

08:34

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie charkowskim poinformowała na Facebooku, że w czwartek o godz. 16:35 we wsi Szebełynka w rejonie iziumskim pocisk artyleryjski uderzył w budynek garażowy.

Zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych, pożar wywołany uderzeniem objął dach budynku oraz 10 samochodów ciężarowych znajdujących się wewnątrz. Pożar udało się ugasić o godz. 19:00.

08:31

Gubernator obwodu ługańskiego przekazał, że ostatniej doby Rosjanie ostrzelali budynki mieszkalne w Ługańsku 31 razy.

08:19

Organizatorzy Festiwalu Filmowego w Cannes poinformowali, że w czasie 75. edycji tej prestiżowej imprezy pokazany zostanie film "Mariupol 2" w reżyserii Mantasa Kvedaravičiusa, litewskiego filmowca zabitego przez Rosjan w Mariupolu. Narzeczona Kvedaravičiusa zdołała wywieźć z oblężonego miasta nakręcony przez niego materiał, a później brała udział w jego montowaniu.

08:04

Według niektórych doniesień Rosjanie planują włączenie okupowanego obwodu chersońskiego do Rosji. Dowództwo Południe podkreśliło jednak, że na ulicach Chersonia pojawiają się ukraińskie flagi, co dowodzi, że ludność nie akceptuje władzy narzucanej przez okupantów - informuje Ukrinform.

07:48

Siły ukraińskie przeprowadziły minionej doby ponad 100 uderzeń na pozycje wojsk rosyjskich na południu Ukrainy. Rosjanie stracili m.in. 57 żołnierzy i 6 pojazdów opancerzonych - podała w piątek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

W obwodzie mikołajowskim, również na południu Ukrainy, wojska rosyjskie w dalszym ciągu ostrzeliwały instalacje przemysłowe oraz infrastrukturę miejską i podmiejską. Chcą w ten sposób zastraszyć mieszkańców, by zaakceptowali "ruski mir" - napisano

07:42

Rosjanie ponieśli ogromne straty, próbując przekroczyć rzekę Doniec w obwodzie ługańskim. Po ataku Ukraińców stracili blisko 50 pojazdów wojskowych, mowa jest też o 1000 zabitych. Ukraińskie ministerstwo obrony ironicznie napisało na Twitterze o otwarciu sezonu wakacyjnego dla raszystów. "Niektórzy skąpali się w rzece Doniec, inni spalili się w majowym słońcu" - głosi wpis.

07:39

"Droga śmierci" między ukraińskimi wsiami Motyżyn i Jasnohorodka w obwodzie kijowskim. Rosyjscy okupanci zabili 37 cywilów, którzy próbowali uciec przed wojną.

07:15

Kolejny rosyjski czołg zniszczony przez pocisk Javelin.

07:06

Rosję należy trwale osłabić. Przynajmniej na jedno pokolenie - mówi weekendowemu "Magazynowi Polska Times.pl" wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Przydacz zwrócił uwagę, że Rosja chce zmienić "architekturę bezpieczeństwa nie tylko w regionie, ale na całym obszarze euroazjatyckim, od Lizbony, do Władywostoku".

Trzeba sprawić, żeby Moskwa co najmniej przez najbliższe pokolenie nie była w stanie ponownie doprowadzić do takiego konfliktu, jaki obecnie obserwujemy na Ukrainie - wskazał wiceszef MSZ

06:59

Rosjanie gromadzą artylerię na terytorium graniczącego z Ukrainą obwodu briańskiego, żeby prowadzić ostrzał Czernihowszczyzny - podał w podsumowaniu sytuacji operacyjnej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy .

Oprócz tego, jak wynika z informacji ukraińskiego dowództwa, wojska rosyjskie kontynuowały w ostatniej dobie ostrzał Mariupola, skupiając się na blokowaniu obrońców tego miasta na terenie kombinatu metalurgicznego Azowstal.

06:51

Jak poinfomrowała ukraińska koordynatorka korytarzy humanitarnych Tatiana Łomakina, drugi etap ewakuacji z zakładów Azowstal w Mariupolu ma objąć około 500 osób, w tym przede wszystkim lekarzy, ratowników i pracowników medycznych oraz rannych, którzy chronią się w kombinacie.

Urzędniczka Wołodymyra Zełenskiego dodała, że trwają też rozmowy na temat uruchomienia korytarzy humanitarnych dla mieszkańców Mariupola, których około 100 tysięcy wciąż jest w mieście.

06:43

Ukraińska armia zniszczyła rosyjski skład amunicji w obwodzie chersońskim.

06:31

Rosyjscy okupanci ukryli granat w pianinie z jednym z mieszkań w Buczy. Kiedy rodzina wróciła do Buczy po wyjeździe Rosjan, znaleziono śmiercionośny ładunek wybuchowy.

"Dzięki czujności matki nikomu nic się nie stało, a granat został rozbrojony przez specjalistów" -powiedział wiceszef ukraińskiego MSW Anton Geraszczenko.

06:10

Charles Michel, który odwiedza Hiroszimę, pierwsze miasto, w którym doszło do wybuchu bomby atomowej, powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę i ostatnia próba rakietowa Korei Północnej zagrażają globalnemu bezpieczeństwu.

Michel powiedział, że Hiroszima, miasto pamięci o zrzuceniu bomby atomowej, jest "wyraźnym przypomnieniem o pilnej potrzebie" wzmocnienia międzynarodowych zasad rozbrojenia jądrowego i kontroli zbrojeń.

W tej chwili bezpieczeństwo światowe jest zagrożone. Rosja, państwo uzbrojone w broń jądrową (...) atakuje suwerenny naród ukraiński, czyniąc przy tym haniebne i niedopuszczalne odniesienia do użycia broni jądrowej - oświadczył Michel.

05:59

Graffiti w okupowanym przez Rosjan Chersoniu.

05:51

Ukraina jest gotowa na wymianę rosyjskich jeńców wojennych na 38 ciężko rannych obrońców Azowstalu znajdujących się w hucie. Ostatni ukraińscy obrońcy schronili się w rozległym kompleksie zakładów Azowstal. Strona rosyjska do tej pory odmawia ewakuacji i żąda od Ukraińców poddania się.

Według "Ukraińskiej Prawdy" Turcja zaproponowała Moskwie, aby przebywających na terenie huty ukraińskich obrońców ewakuować drogą morską. Według planu powinni oni pozostać w Turcji do końca wojny.

05:37

Ukraińskie władze, wspierane przez społeczność międzynarodową, kontynuują działania na rzecz ratowania żołnierzy w oblężonej hucie Azowstal - poinformował portal "Ukraińska Prawda", cytując wypowiedź ukraińskiej wicepremier Iryny Wereszczuk.

"Otworzyliśmy nową rundę negocjacji" - powiedziała Wereszczuk w czwartek wieczorem.

Kijów udzielił pełnomocnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża do rozmów ze stroną rosyjską, również Turcja jest zaangażowana jako mediator.

05:25

Zełenski odniósł się również do ataku Rosjan na szkołę w Czernihowie na północy kraju: Oczywiście, państwo rosyjskie jest państwem, w którym wszelka edukacja tylko przeszkadza. Dowódców, którzy takie rozkazy wydają, nazwał nieuleczalnie chorymi.

Ponadto, jak zaznaczył, od początku wojny na Ukrainie zostało zniszczonych przez Rosjan już 570 placówek służby zdrowia, w tym 101 szpitali. Według Zełenskiego jest to znak autodestrukcji Rosji, którą świat uważał kiedyś za naród kultury. To jest nonsens, to jest barbarzyństwo - dodał ukraiński polityk.

05:14

W swoim cyklicznym wystąpieniu w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że prawie dwa i pół miesiąca po inwazji Rosji na Ukrainę strategiczna porażka Moskwy jest dla wszystkich oczywista.

Według słów ukraińskiego prezydenta klęska Moskwy jest "oczywista dla wszystkich na świecie, także dla tych, którzy wciąż z nimi (Rosjanami) komunikują" i dodał, że Rosjanom brakuje odwagi, żeby przyznać się do porażki.

Oni są tchórzami i próbują ukryć tę prawdę nowymi atakami rakietowymi, lotniczymi i artyleryjskimi - powiedział ukraiński lider.

05:09

33. sesja Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dla Europy niemal jednomyślnie przyjęła decyzję potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"W uchwalonym dokumencie państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie wpływem rosyjskiej agresji na światowe bezpieczeństwo żywnościowe, a także rosnącymi cenami żywności, nawozów i energii" - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

Przeciw przyjęciu decyzji, jak wskazano, zagłosowały wyłącznie: Białoruś, Federacja Rosyjska, i Tadżykistan.

05:00