Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami wyśle Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad 60 milionów funtów - przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Pali się rafineria w Kujbyszewie, w rosyjskim obwodzie samarskim - przekazała Ukraińska Prawda. Według wstępnych danych zakład został zaatakowany przez drona. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Kłęby dymu po ataku na linię wysokiego napięcia w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

07:34

Pali się rafineria w Kujbyszewie, w rosyjskim obwodzie samarskim - przekazała Ukraińska Prawda. Według wstępnych danych zakład został zaatakowany przez drona.

Informacje o pożarze rafinerii w Kujbyszewie potwierdziły niezależne rosyjskie portale, Astra, Baza i Mash.

"Financial Times" informował, że Stany Zjednoczone rzekomo wzywały Ukrainę, aby ta nie uderzała w rosyjskie rafinerie ropy naftowej i inną infrastrukturę energetyczną, ponieważ obawiały się, że może to doprowadzić do wyższych cen energii i dalszej eskalacji wojny.



Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zaprzeczył, jakoby oficjalny Waszyngton żądał od Ukrainy zaprzestania ataków na rosyjską infrastrukturę naftową.

07:30

Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami wyśle Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad 60 milionów funtów - przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

"Nowy pakiet wsparcia wojskowego o wartości 60 milionów funtów z Międzynarodowego Funduszu na rzecz Ukrainy pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii zapewni nowe zaawansowane drony obserwacyjne wspierające siły zbrojne" - głosi komunikat.