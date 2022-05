Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 27,4 tys. żołnierzy, z czego około 200 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy w okolicach Lwowa. Rakiety spadły w rejonie jaworowskim, 15 km od granicy z Polską. Celem był obiekt wojskowy, który został doszczętnie zniszczony. Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła od początku wojny 201 rosyjskich samolotów - podał rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Według sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, utrzymuje się ryzyko ataków rakietowo-bombowych z terenu Białorusi. W rejonach przygranicznych nie można wykluczyć prowokacji z udziałem sił zbrojnych Białorusi. Nie ma zgody prezydenta Rosji Władimira Putina na ewakuację rannych ukraińskich żołnierzy z oblężonych zakładów Azowstal w Mariupolu nad Morzem Azowskim - przekazała ukraińska wiceminister obronny Hanna Malar, cytowana przez portal zn.ua. Najważniejsze informacje o kolejnym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

21:38

W oblężonym przez Rosjan Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy woda wymywa z prowizorycznych grobów ciała zabitych, co, podobnie jak pożary, jest efektem podejmowanych przez okupantów prób napraw w mieście - poinformował wieczorem doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

21:20

O wysadzeniu przez ukraińskich wojskowych mostu kolejowego na kontrolowanej przez Rosjan trasie z Rubiżnego do Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju poinformował doradca szefa MSW Anton Heraszczenko.

21:17

Nie ma zgody prezydenta Rosji Władimira Putina na ewakuację rannych ukraińskich żołnierzy z oblężonych zakładów Azowstal w Mariupolu nad Morzem Azowskim - przekazała ukraińska wiceminister obronny Hanna Malar, cytowana przez portal zn.ua.

Jak powiedziała, w ratowanie ukraińskich obrońców zaangażowani są dziś prawie wszyscy światowi przywódcy i wiele organizacji międzynarodowych.

20:38

Rannych jest 600-700 żołnierzy, z których 40-50 jest w stanie krytycznie ciężkim - powiedział przebywający w zablokowanym Azowstalu żołnierz pułku Azow w wywiadzie dla telewizji Nastojaszczeje Wriemia. Ludzie piją wodę produkcyjną, jedzą raz dziennie.

"Jedzenia i wody jest na pięć dni, może na tydzień. Jemy tylko raz dziennie, bo oszczędzamy jedzenie. Dzisiaj na obiad była owsianka i trochę marchewki" - powiedział Dmytro Kozacki w wywiadzie.

20:17

Pod kontrolą sił ukraińskich znajduje się około 10 proc. terytorium obwodu ługańskiego na wschodzie kraju - napisał w niedzielę na Facebooku szef władz obwodu Serhij Hajdaj.

Jak poinformował, obecnie Ukraińcy kontrolują okolice miast Rubiżne, Lisiczańsk, Siewierodonieck, miejscowości Hirske oraz terytorium wzdłuż trasy Lisiczańsk-Bachmut do granicy z obwodem donieckim.

19:50

"Prawie wszystkie haubice M777 z USA dotarły już na Ukrainę, a wiele z nich jest już na froncie. To część najnowszego pakietu pomocy dla Sił Zbrojnych Ukrainy w walce przeciwko Rosji" - przekazano na oficjalnej stronie na Facebooku amerykańskiej ambasady w Kijowie.

"Wszystkie 90 haubic wysłanych przez Stany Zjednoczone, poza jedną, jest teraz na Ukrainie" - powiadomiono.

19:14

Rosjanie doznają dużych strat w ludziach i sprzęcie: na niektórych kierunkach ukompletowanie pododdziałów wynosi mniej niż 20 proc. - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w podsumowaniu operacyjnym.

19:05

"Najlepsze dla naszego bezpieczeństwa jest wejście do NATO. Pozostawanie poza sojuszami wojskowymi dobrze nam służyło przez ponad 200 lat, ale nie jest już korzystne" - oświadczyła premier Szwecji oraz szefowa Partii Robotniczej - Socjaldemokraci Magdalena Andersson.

19:02

Widzowie na Ukrainie w mediach społecznościowych wyrażają oburzenie faktem, że ukraińskie jury na konkursie Eurowizji nie przyznało punktów reprezentującemu Polskę Krystianowi Ochmanowi. Na Facebooku Ukraińcy potępiają swoich jurorów i wzywają do wsparcia polskiego wokalisty, udostępniając link do jego piosenki "River" na YouTube, zachęcając do jej odsłuchania i zwiększenia liczby odtworzeń.

18:48

Dwie osoby zginęły od soboty wieczorem w rosyjskim ostrzale rakietowym Siewierodoniecka na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Wczoraj wieczorem orki (Rosjanie - przyp. red.) ostrzelali miasto z artylerii, ostrzał trwał i dzisiaj, dlatego zmarli zostali dopiero zidentyfikowani. Trafiono budynek mieszkalny" - przekazał Hajdaj.

18:44

Niemcy nareszcie zrozumiały, że rosyjski gaz to broń, którą Kreml trzyma przy skroni krajów europejskich - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, który w piątek uczestniczył w spotkaniu z szefami dyplomacji krajów G7 w Niemczech.

18:30

W sobotę 14 maja wojska rosyjskie zastosowały w ataku na ukraińskich żołnierzy na terenie kombinatu Azowstal pociski zapalające z termitem, zakazane przez międzynarodowe prawo humanitarne - przekazało biuro prokuratora generalnego Ukrainy, informując o wszczęciu dochodzenia.

18:19

Brytyjski inwestor i działacz społeczny Bill Browder powiedział, że holenderscy prawnicy, doradcy podatkowi i księgowi, którzy pomagali rosyjskim oligarchom, powinni zostać zmuszeni do podzielenia się swoją wiedzą z władzami. "Premier (Holandii Mark) Rutte zbyt długo traktował priorytetowo stosunki biznesowe z Rosją" - ocenił Browder w rozmowie z holenderskim portalem NU.

17:59

Ponad 200 osób zebrało się w stolicy Czech, apelując do społeczności międzynarodowej o wsparcie dla ewakuacji żołnierzy z huty Azowstal w Mariupolu na Ukrainie. Jedna z żon obrońców tych zakładów wezwała do dzielenia się informacjami o sytuacji w mieście na portalach społecznościowych.

Uczestnicy zgromadzenia przynieśli ze sobą flagi ukraińskie oraz transparenty wzywające do zakończenia wojny i uratowania żołnierzy.

17:46

Na uroczystości 77. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Terezinie organizatorzy nie zaprosili przedstawicieli Rosji i Białorusi. Przewodniczący Senatu Czech Milosz Vystrczil powiedział, że wypowiedzi rosyjskich polityków pod adresem Ukrainy przypominają nazistowską propagandę sprzed 80 lat.

17:24

Rządząca Szwecją Partia Robotnicza - Socjaldemokraci opowiedziała się za wstąpieniem kraju do NATO. Otwiera to drogę do złożenia szwedzkiego wniosku o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim.

17:00

Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy został wczoraj ostrzelany 11 razy, Rosjanie trafili m.in. szpital. Tylko wieczorem tego dnia rannych zostało dziewięć osób - poinformował szef władz obwodu Serhij Hajdaj. Z powodu ostrzałów ewakuacja z miasta, które próbują odciąć rosyjskie wojska, jest praktycznie niemożliwa.

W niedzielę policji udało się wywieźć z miasta 10 osób, w tym czwórkę dzieci. Samochód trafił pod ostrzał, ale na szczęście nikt nie ucierpiał - poinformował Hajdaj.

16:51

Rozminowywanie Ukrainy zajmie co najmniej kilka lat - mówią saperzy z obwodu czernihowskiego, zniszczonego przez rosyjskie wojska. W ich oddziale pracuje Patron, pies rasy jack russell, który waży tylko cztery kilogramy i dlatego może bezpiecznie biegać po zaminowanym terenie.

16:01

Ambasador polski na Ukrainie Bartosz Cichocki wraz z dyplomatami kilku innych państw europejskich oddali cześć ofiarom NKWD na Polskim Cmentarzu Wojennym w podkijowskiej Bykowni. Uroczystość odbyła się w obchodzonym 15 maja na Ukrainie dniu pamięci ofiar represji politycznych.

15:59

Polska zwróci się do NATO o zwiększenie liczebności żołnierzy na granicach z Rosją, ale też o rozmieszczenie ich w stałych bazach - zapowiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz w opublikowanym wywiadzie dla "El Mundo". Jak podał hiszpański dziennik, wiceszef polskiej dyplomacji bierze udział w przygotowywaniach szczytu NATO, który odbędzie się w czerwcu w Madrycie.

15:31

O pilną ewakuację ukraińskich żołnierzy z zablokowanego przez rosyjskie wojska kombinatu Azowstal w Mariupolu zaapelowały po raz kolejny ich żony podczas konferencji prasowej online w niedzielę. Sytuacja jest straszna, było około 700 rannych, tam codziennie ktoś umiera - powiedziały kobiety.

15:10

"Niemcy wykorzystają przyspieszoną procedurę, by ratyfikować wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO" - dodała Baerbock.

15:00

"Drzwi do NATO są otwarte dla Finlandii i Szwecji. Jeśli zdecydują się przez nie przejść, będziemy czekać z otwartymi ramionami" - powiedziała szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

14:55

Stoltenberg podkreślił, że rosyjska inwazja nie idzie zgodnie z planem Moskwy. "Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę" - dodał.

14:54

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się złożyć wniosek o dołączenie do NATO, będzie to historyczny moment.

14:45

Ukraińska armia twierdzi, że ma nagranie meldunku załogi krążownika rakietowego "Moskwa" tuż po trafieniu tej flagowej rosyjskiej jednostki ukraińskimi rakietami. Zapis dźwiękowy korespondencji z mostka kapitańskiego publikuje dowództwo operacyjne "Południe".

14:40

10-letni Illa z Mariupola przeżył rosyjski ostrzał, chociaż został ranny i groziła mu amputacja nogi. Jego mama, ranna w głowę w czasie tego samego ataku, zmarła w ramionach syna - poinformowali lekarze szpitala dziecięcego Ochmatdyt w Kijowie, w którym przebywa teraz chłopiec.

14:03

Nie było gróźb, a wcześniej wygłaszane oświadczenia o konsekwencjach (wejścia do NATO) nie zostały powtórzone - powiedział prezydent Sauli Niinisto odnosząc się do przeprowadzonej dzień wcześniej rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który według Kremla stwierdził, że zakończenie polityki neutralności przez Finlandię "byłoby błędem".

14:01

Dajcie nam wszystko, czego potrzebujemy, a my powstrzymamy Rosję i pokonamy ją na Ukrainie, żeby nigdy nie zapukała do waszych drzwi - powiedział zwracając się do Niemców minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w Bild TV.

13:31

Cel ataku rakietowego w obwodzie lwowskim znajdował się 15 km od granicy z Polską - poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy w mediach społecznościowych.

Zasięg wystrzelonych rakiet to 1500 km. Teraz wypowiedzi (rosyjskich) propagandystów o konieczności denazyfikacji Polski już nie wydają się krzykami pijanego - napisał Sadowy.

12:56

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 27,4 tys. żołnierzy, z czego około 200 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

12:24

Zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana zapewnił Ukrainę o stałym wsparciu Zachodu w walce z wojskami rosyjskimi. Dzięki odwadze armii ukraińskiej i naszej pomocy Ukraina może wygrać tę wojnę - powiedział na marginesie nieformalnych konsultacji ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Berlinie.

12:11

Prawie 2,5 tysiąca czeczeńskich bojowników wzięło udział w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Poinformował o tym Główny Zarząd Wywiadu w Kijowie, publikując jednocześnie dane osobowe tych wojskowych.

Według ukraińskiego wywiadu, około 100 najemników zginęło - w tym jeden generał. 300 zostało rannych. Ponad 600 wojskowych - jak twierdzą służby - uciekło z Ukrainy, pozostawiając uzbrojenie i sprzęt. Wywiad zwraca uwagę na fakt, że wyszkolenie, morale i wyposażenie kadyrowców, to tylko pozory.

Pierwszym zadaniem czeczeńskich bojowników - jak wynika z raportu - było zastraszanie ludności cywilnej - także przez stosowanie tortur i zabójstwa. Dodatkowo grabili zajmowane miejscowości. Gdy Rosjanie zaczęli ponosić straty, kadyrowcom zlecono powstrzymywanie dezerterujących żołnierzy. Były przypadki rozstrzeliwania wojskowych odmawiających walki. Po klęsce w okolicach Kijowa, czeczeńscy najemnicy trafili w okolice Ługańska i Mariupola.

11:48

Rosyjscy okupanci szykują nowy atak dezinformacyjny na Ukrainę z udziałem dzieci przymusowo wywiezionych z Mariupola do Doniecka i ich rodziców - podało Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego.

"Groźbami rozłączenia z dziećmi na zawsze rodzice są zmuszani do występowania w nagraniach, które będą "świadectwami', że rozłąkę rodziców i dzieci spowodowali żołnierze pułku Azow i wojskowi nacjonaliści Ukrainy" - przekazało Centrum, cytując słowa doradcy mera Mariupola Petra Andriuszczenki.

11:00

Ukraińskie wojska wypierają Rosjan z obwodu charkowskiego. Jak informuje szef miejscowej administracji Oleh Syniegubow, wyzwalanych jest coraz więcej miejscowości, z których wycofują się rosyjscy żołnierze.

Największym problemem jest minowanie przez Rosjan miasteczek i wsi, z których się wycofują. Wróg odchodząc, zaminował absolutnie wszystko. Zaminował domy, szkoły, przedszkola, pobocza dróg. Wykorzytywane są też systemy zdalnego minowania - relacjonuje Syniegubow.



09:37

Są nowe informacje o rosyjskim ataku rakietowym na obwód lwowski. O 4.30 Rosjanie zaatakowali obwód lwowski z obszaru Morza Czarnego. Dwie rakiety zostały zestrzelone przez naszą obronę powietrzną. Cztery uderzyły w obiekt wojskowy, doszczętnie go niszcząc. Na szczęście nikt nie zginął - przekazał szef obwodowej administracji Maksym Kozycki. To był pierwszy alarm powietrzny ogłoszony w obwodzie lwowskim od zeszłego poniedziałku. Rakiety spadły w rejonie jaworowskim, w pobliżu granicy z Polską.

08:55

Nie ma poszkodowanych w rosyjskim ataku rakietowym na obwód lwowski - informuje miejscowa administracja. Celem ataku były obiekty infrastruktury wojskowej w okolicach Lwowa.

Lwowski radny Igor Zinkiewicz w mediach społecznościowych napisał, że rosyjskie rakiety nie osiągnęły celu. Jak twierdzi, pociski zostały zestrzelone przez ukraińskie systemy obrony powietrznej. Świadkowie mówią o sześciu eksplozjach, które słyszeli.

08:44

Rosyjska ofensywa w Donbasie utraciła tempo. Rosyjskie wojsko boryka się z niedoborem wsparcia i w obecnych warunkach nie będzie w stanie gwałtownie przyspieszyć działań przez najbliższy miesiąc - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

08:27

Od początku wojny funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,383 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22,9 tys. osób.

08:05

Doradca burmistrza Mariupola informuje, że Rosjanie użyli bomb fosforowych do ataku na broniących się w mieście Ukraińców.

07:54

Szef ługańskiej administracji obwodowej Sergij Hajdaj poinformował o kolejnej rosyjskiej próbie budowy przeprawy pontonowej przez Doniec. Ten prowizoryczny most Ukraińcy zniszczyli już dwukrotnie, zabijając nawet pół tysiąca żołnierzy i niszcząc ponad 70 jednostek sprzętu.

07:46

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy w okolicach Lwowa. Miejscowa administracja potwierdza, że rosyjskie pociski spadły na obwód lwowski.

Gubernator Maksym Kozycki mówi o kilku wybuchach. Celem miały być obiekty infrastruktury wojskowej w obwodzie lwowskim. Na razie nie ma szczegółowych doniesień o tym, czy ktoś został poszkodowany, a także skali zniszczeń.

07:34

41 proc. Polaków uważa, że Ukraina ma szanse wygrać wojnę z Rosją w taki sposób, że zmusi Rosję do całkowitego wycofania się poza granice Ukrainy i odzyska Krym, Ługańsk oraz Donieck - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych.

Z badania wynika również, że wyborcy Zjednoczonej Prawicy najbardziej wierzą w sukces Ukrainy - 63 proc. z nich sądzi, że armia Ukrainy przepędzi napastników poza granice naszego sąsiada. Taki obrót spraw przewiduje też 42 proc. stronników Koalicji Obywatelskiej i 46 proc. sympatyków ugrupowania Polska 2050.

07:05

Siły rosyjskie usiłują przedrzeć się w stronę Słowiańska w obwodzie donieckim - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



Według sztabu, utrzymuje się ryzyko ataków rakietowo-bombowych na terytorium Ukrainy z terenu Białorusi. W rejonach przygranicznych nie można wykluczyć prowokacji z udziałem sił zbrojnych Białorusi.

07:00

Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła od początku wojny 201 rosyjskich samolotów - podał rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Jak dodał, w sobotę zestrzelono 7 wrogich dronów.



Siły Powietrzne kontynuują wykonywanie zadań w przestrzeni powietrznej Ukrainy, przeprowadzając naloty rakietowe i bombowe na pozycje sił okupacyjnych. Zniszczyły m.in. bazy jednego z plutonów i 10 pojazdów opancerzonych - relacjonował rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy.