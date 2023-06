Ukraina jest gotowa rozpocząć kontrofensywę - zapewnia w wywiadzie dla "Wall Street Journal" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.W" Bachmucie w obwodzie donieckim sytuacja jest w miarę stabilna. Południowo-zachodnie obrzeża miasta pozostają pod kontrolą ukraińskiej armii"- napisała na Telegramie wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Na Morzu Czarnym znajduje się dziewięć rosyjskich okrętów, w tym dwa mogą być uzbrojone w 16 rakiet manewrujących Kalibr - poinformowała w komunikacie ukraińska Marynarka Wojenna. Najważniejsze informacje dotyczące 465. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji na żywo z 03.06.2023 r.

16:55

15:50

Francja nie może byc mediatorem w sprawie konfliktu w Ukrainie, bo jest w niego czynnie zaangażowana - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

15:34

Do godziny 14:00 3 czerwca wojska rosyjskie trzykrotnie ostrzelały tereny przygraniczne obwodu czernihowskiego - twierdzi ukraińskie wojsko.

"Nie ma informacji o rannych ani uszkodzeniach infrastruktury cywilnej" - czytamy w komunikacie wojskowych.

14:13

Wzmożenie rosyjskich ataków na Kijów przy użyciu dronów i pocisków balistycznych sugeruje, że u Władimira Putina emocje przeważają nad strategią militarną, a więc popełnia te same błędy, co Adolf Hitler - ocenił w sobotę w stacji Sky News brytyjski analityk wojskowy Sean Bell.

Bell wyjaśnił, że historycznie wojny były toczone po to, żeby zniszczyć wojska wroga i zająć jego stolicę, i to właśnie robi Putin, na co wskazują walka na wyniszczenie w Bachmucie i wzmożone ataki z powietrza na Kijów. Przypomniał, że rosyjskie wojska próbowały zająć stolicę Ukrainy na samym początku wojny, ale choć skończyło się to porażką, Putin nadal postrzega Kijów jako ostateczne trofeum.

13:49

Na Morzu Czarnym znajduje się dziewięć rosyjskich okrętów, w tym dwa mogą być uzbrojone w 16 rakiet manewrujących Kalibr - poinformowała w komunikacie ukraińska Marynarka Wojenna.

"Na dyżurze bojowym na Morzu Czarnym znajduje się dziewięć wrogich okrętów, w tym dwa przenoszące rakiety manewrujące Kalibr. Ogólna liczba rakiet może wynosić 16" - powiadomiono w komunikacie.

Na Morzu Azowskim przebywa obecnie jeden rosyjski okręt wojenny, a na Morzu Śródziemnym - siedem, w tym jeden przenoszący Kalibry (do czterech rakiet).

13:18

Rosja powinna opuścić okupowane terytoria - oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko, odpowiadając na ogłoszoną przez ministra obrony Indonezji propozycję, przewidującą m.in. zawieszenie broni, strefę zdemilitaryzowaną i referenda na okupowanych terytoriach Ukrainy.

"Pomiędzy Rosją i Ukrainą nie ma terytoriów spornych, by przeprowadzać tam referenda. Dokonując aktu agresji, Rosja okupowała Krym i część obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego. To fakt odnotowany w oficjalnych dokumentach ONZ" - napisał Nikołenko na Facebooku. Zaznaczył przy tym, że Kijów ceni uwagę, jaką Indonezja, ważny kraj Azji, poświęca odbudowaniu pokoju na Ukrainie.

12:06

Sprawdzono już ponad 4800 schronów w całym kraju, 252 były zamknięte, blisko 900 nie nadawało się do użycia - powiadomił szef MSW Ihor Kłymenko. Władze Ukrainy kontrolują schrony po tym jak trzy osoby zginęły, nie mogąc dostać się do ukrycia z powodu zamkniętych drzwi.



11:25

W zestrzelonych dronach Shahed irańskiej produkcji znaleziono części, które pochodzą z krajów będących sojusznikami Ukrainy - powiedział na antenie telewizji ukraińskiej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Rozkładaliśmy je i, niestety, znaleźliśmy tam części, które są produkowanie nie w Iranie i nie w Rosji - powiedział Daniłow, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Według urzędnika części te mogły być kupowane jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny. Część dronów była wyprodukowana w latach 2019-2021 r.



10:41

Zaangażowanie rosyjskich sił powietrznodesantowych WDW w utrzymywanie linii frontu w sektorze Bachmutu zmniejsza elastyczność całych sił zbrojnych Rosji w reagowaniu na wyzwania operacyjne - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że Rosja kontynuuje przesuwanie regularnych jednostek do sektora Bachmutu, podczas gdy oddziały szturmowe Grupy Wagnera kończą wycofywanie się na tyły. W Bachmucie coraz ważniejszą rolę odgrywają rosyjskie siły powietrznodesantowe: elementy 76. i 106. dywizji oraz dwie dodatkowe oddzielne brygady WDW są obecnie rozmieszczone w tym sektorze.

10:39

W ciągu doby siły rosyjskie podejmowały ataki m.in. w rejonie Marjinki i Bachmutu w obwodzie donieckim, a także w obwodzie ługańskim. Ogółem miało miejsce 29 starć - poinformował sztab generalny armii ukraińskiej.

"Przeciwnik w dalszym ciągu koncentruje się na próbach pełnej okupacji obwodów ługańskiego i donieckiego. W ciągu doby doszło do 29 starć" - podano w porannym komunikacie sztabu.

Zaznaczono w nim, że w ciągu doby armia rosyjska przeprowadziła 17 ostrzałów rakietowych i 67 lotniczych.

09:12

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski powiadomił, że po raz kolejny odwiedził linię frontu w rejonie Bachmutu. "Kierunek bachmucki. Kontynuuję działania z naszymi żołnierzami na linii frontu" - napisał Syrski w Telegramie.

"Razem z dowódcami jednostek i pododdziałów planowaliśmy dalsze działania" - poinformował.

Wojskowy oświadczył, że siły przeciwnika ponoszą w okolicach Bachmutu duże straty.

Telegram

08:41

Ukraina jest gotowa rozpocząć kontrofensywę - zapewnia w wywiadzie dla "Wall Street Journal" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wierzymy, że odniesiemy sukces. Nie wiemy, jak długo potrwa. Szczerze powiedziawszy, wszystko może się różnie potoczyć. Ale zrobimy to, jesteśmy na to gotowi - deklaruje Zełenski.

08:30

Rosyjskie ministerstwo obrony skupia się na przekazie o skuteczności reakcji rosyjskich sił na proukraińskie uderzenia na terytorium Rosji - pisze w swym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

"Ministerstwo obrony koncentruje się na tym, by przedstawić siły rosyjskie i dowództwo jako skutecznych obrońców Rosji, co prawdopodobnie odzwierciedla wewnętrzne i szersze społeczne zaniepokojenie, związane z nadchodzącą ukraińską kontrofensywą oraz możliwymi reperkusjami informacyjnymi w przypadku niepowodzenia obrony przed kontratakami Ukrainy" - ocenia ISW.

ISW analizuje reakcję Rosji na doniesienia na temat kolejnego ataku proukraińskich rosyjskich ochotników, do którego miało dojść w rejonie Szebiekina w obwodzie biełgorodzkim. Resort obrony przekonywał, że granica została natychmiast wzmocniona przez dodatkowe siły, a atak skutecznie odparto.