Wołodymyr Zełenski w Waszyngtonie negocjuje kolejny pakiet pomocy dla swojego kraju. Rosja przeprowadziła pierwszy od sześciu miesięcy atak na ukraińskie obiekty energetyczne - poinformował ukraiński koncern Ukrenerho. Uszkodzone zostały obiekty w zachodniej i centralnej części kraju. Co najmniej siedem osób zostało rannych rano w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na stolicę Ukrainy Kijów; siły obrony powietrznej zestrzeliły nad miastem ponad 20 pocisków wroga - powiadomiły na Telegramie władze Kijowa. Rosjanie przeprowadzili nad ranem zmasowany atak rakietowy na sześć obwodów ukraińskich. Czwartek to 575. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 21.09.2023 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas debaty generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ / Andrzej Lange / PAP

13:25

"Dziś ważne negocjacje w Waszyngtonie. Obrona powietrzna Ukrainy jest jedną z najważniejszych kwestii, której będą dotyczyły rozmowy" - napisał na Telegramie Wołodymyr Zełenski.

13:21

Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu. W USA ma negocjować kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy.

12:59

Pięć sektorów tematycznych, kilkudziesięciu zaproszonych prelegentów i ważne dyskusje dotyczące polsko-ukraińskich relacji i odbudowy kraju naszych wschodnich sąsiadów. W Rzeszowie-Jasionce, tuż przy lotnisku, które stało się hubem pomocowym dla Ukrainy, trwają ostatnie przygotowania do rozpoczynającego się 28 września drugiego szczytu W4UA.

12:58

Na stronie Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy ukazał się projekt rezolucji, w której Rada dziękuje Sejmowi i Senatowi RP za "ogromną manifestację solidarności z narodem ukraińskim, który walczy z rosyjską agresją o swoją wolność i niepodległość". Rada Najwyższa Ukrainy wyraża też "wdzięczność narodowi polskiemu za nadzwyczajną pomoc".

12:30

Mam wrażenie, że ostatnio częściej wzywamy ambasadora Ukrainy niż Rosji, co mi się bardzo nie podoba. To Rosja prowadzi agresję przeciwko Ukrainie, a nie Ukraina - stwierdził Radosław Sikorski w Rozmowie w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24. Nawiązując do słów wypowiedzianych przez prezydenta Ukrainy w Nowym Jorku, były szef polskiej dyplomacji oświadczył: "Prezydent Zełenski walczy o życie swojego narodu przed przeważającymi siłami agresywnego mocarstwa, które zagraża także Polsce".

12:24

W przyszłym tygodniu dojdzie do rozmowy ministrów rolnictwa z Polski i Ukrainy w sprawie rozwiązania konfliktu o embargo na ukraińskie zboże - dowiedział się dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Dziś Robert Telus krótko rozmawiał o tym ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Ministrowie umówili się na spotkanie.

12:06

W kontekście pytań o dostawy uzbrojenia informuję, że Polska realizuje wyłącznie uzgodnione wcześniej dostawy amunicji oraz uzbrojenia, w tym wynikające z podpisanych kontraktów z Ukrainą - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Wczoraj w Polsacie News premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę.

11:27

Rosja przeprowadziła pierwszy od sześciu miesięcy atak na ukraińskie obiekty energetyczne - poinformował ukraiński koncern Ukrenerho. Uszkodzone zostały obiekty w zachodniej i centralnej części kraju.

Zmasowany atak rakietowy, do którego doszło rano, spowodował problemy z dostawami prądu w kilku obwodach; od razu rozpoczęto prace naprawcze - czytamy w komunikacie. W czwartek rano między innymi z powodu działań zbrojnych bez prądu byli mieszkańcy prawie 400 miejscowości na Ukrainie.

10:42

W nocy skutecznie zaatakowaliśmy rosyjskie lotnisko wojskowe Saki w zachodniej części okupowanego Krymu; operacja, podczas której wykorzystano drony i pociski przeciwokrętowe Neptun, została przeprowadzona wspólnie z naszą marynarką wojenną - powiadomiły źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina.



10:41

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas spotkania w Nowym Jorku ponownie obiecał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wsparcie w wojnie obronnej przeciwko Rosji. Obaj politycy, którzy uczestniczą w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zostali także uhonorowani nagrodą za zasługi dla współpracy międzynarodowej.



09:12

Nasze jednostki obrony powietrznej zniszczyły 36 spośród 43 pocisków rakietowych, wystrzelonych nad ranem przez 10 rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95MS w kierunku centralnej i zachodniej Ukrainy - poinformowały na Telegramie ukraińskie Siły Powietrzne.

Wróg wystrzelił rakiety z samolotów operujących na zachód od miasta Engels w obwodzie saratowskim, w europejskiej części Rosji. Wykorzystano pociski manewrujące Ch-101, Ch-555 i Ch-55. Nastąpiło kilka fal ataków. Rosyjskie cele wtargnęły w przestrzeń powietrzną Ukrainy z różnych kierunków, stale zmieniając kurs podczas lotu - czytamy w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Jak dodano, również w godzinach porannych najeźdźcy zaatakowali Charków na północnym wschodzie kraju z wyrzutni rakietowych S-300.

08:04

Jelena Isinbajewa, dwukrotna mistrzyni olimpijska w skoku o tyczce, uchodząca przez lata za gorącą zwolenniczkę polityki Władimira Putina, usunęła z mediów społecznościowych wspólne zdjęcia z przywódcą Rosji. Dotyczyły one dołączenia do ruchu "Drużyna Putina".

Fotografie przez długi czas były dostępne na koncie byłej lekkoatletki na Instagramie. Post Isinbajewej o dołączeniu do ekipy Putina ukazał się w listopadzie 2017 roku. Rosjanka napisała w nim: "Jestem w drużynie #putinteam". Nie wiadomo, kiedy usunęła zdjęcia.

Isinbajewa brała czynny udział w kampaniach wyborczych Putina w 2012 i 2018 roku. Po zakończeniu imponującej kariery sportowej tyczkarka, która 30 razy poprawiała rekord globu, również dzięki dobrym stosunkom z Kremlem zrobiła karierę w MKOl, którą rozpoczął wybór do Komisji Zawodniczej. W 2014 roku była burmistrzem wioski olimpijskiej podczas zimowych igrzysk w Soczi.



07:58

Co najmniej siedem osób zostało rannych rano w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na stolicę Ukrainy Kijów; siły obrony powietrznej zestrzeliły nad miastem ponad 20 pocisków wroga - powiadomiły na Telegramie władze Kijowa, w tym mer Witalij Kliczko. Po godz. 6 na większości terytorium kraju ogłoszono ponownie alarm przeciwlotniczy.

Według wstępnych doniesień około 10 rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95MS wystrzeliło w kierunku Ukrainy pociski manewrujące typu Ch-101, Ch-55 i Ch-555. Ukraińskie jednostki obrony przeciwrakietowej odparły zagrożenie, ale odłamki pocisków spadły na obiekty cywilne w Kijowie. Uszkodzono m.in. gazociąg i prywatne samochody. Spośród siedmiorga osób rannych, trzy zostały przewiezione do szpitali - relacjonuje rada miasta Kijowa i mer Kliczko.