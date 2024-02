Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret zezwalający cudzoziemcom i bezpaństwowcom na służbę w Gwardii Narodowej Ukrainy. Dotychczas mogli oni walczyć na froncie w szeregach Legionu Międzynarodowego. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w rozmowie z Radiem Swoboda, że kiedy Ukraina otrzyma od swoich sojuszników myśliwce F-16, będzie miała prawo do samoobrony, w tym do uderzania w rosyjskie cele wojskowe poza Ukrainą - podał portal Ukraińska Prawda. Brytyjskie firmy eksportują sprzęt i maszyny - w tym także towary podwójnego zastosowania - wartości setek milionów funtów do krajów trzecich, skąd niemal na pewno trafiają dalej do Rosji - poinformowała stacja Sky News na podstawie danych o obrotach handlowych. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Ukraińscy żołnierze w okolicach miejscowości Kreminna w obwodzie donieckim (zdj. z 15 lutego) / AA/ABACA/Abaca / East News

11:07

Rosyjskie władze, przedstawiając w oficjalnej narracji inwazję na Ukrainę jako konflikt z Zachodem, przygotowują swoich obywateli na długotrwałą wojnę i spadek poziomu życia - poinformowało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 14 lutego Dmitrij Pieskow, rzecznik dyktatora Rosji Władimira Putina, powiedział dziennikarzom, że choć "specjalna operacja wojskowa (propagandowe określenie inwazji) zaczęła się jako operacja przeciwko Ukrainie, z biegiem czasu przybrała formę wojny przeciwko zbiorowemu Zachodowi; wojny, w której kraje zbiorowego Zachodu, kierowane przez Stany Zjednoczone, są bezpośrednio zaangażowane w konflikt"

10:58

Wspieranie Ukrainy wiąże się z ogromnymi kosztami politycznymi, a rolnicy buntują się w całej Europie i nikt nie wierzy, że Ukraińcy wygrają wojnę z Rosją - oświadczył premier Węgier Viktor Orban na spotkaniu członków grupy parlamentarnej rządzącej koalicji Fidesz-KDNP.



10:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret zezwalający cudzoziemcom i bezpaństwowcom na służbę w Gwardii Narodowej Ukrainy. Dotychczas mogli oni walczyć na froncie w szeregach Legionu Międzynarodowego.

Cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają na terytorium Ukrainy, nie byli wcześniej karani i spełniają wymagania dotyczące służby wojskowej określone w ustawie "O obowiązku wojskowym i służbie wojskowej", mogą zostać dobrowolnie, na podstawie umowy, przyjęci do służby wojskowej w Gwardii Narodowej Ukrainy - czytamy w dekrecie.



Aby wstąpić do Gwardii Narodowej, cudzoziemcy muszą złożyć wniosek do terytorialnego centrum rekrutacji w miejscu zamieszkania lub bezpośrednio do jednostki wojskowej, w której chcą służyć na podstawie kontraktu.

Cudzoziemki mogą być rekrutowane do służby wojskowej na podstawie kontraktu, jeśli są wolne stanowiska w Gwardii Narodowej, które mogą być obsadzone przez kobiety.

08:14

Już tylko 10 proc. Europejczyków wierzy w zwycięstwo Ukrainy, choć jak ognia boi się ewentualnego sukcesu Rosji - pisze "Gazeta Wyborcza". Przywołuje wyniki raportu "Wojny i wybory: jak europejscy przywódcy mogą utrzymać poparcie społeczne dla Ukrainy" opublikowanego przez Europejską Radę Stosunków Zagranicznych (ECFR).



Jak pisze gazeta, tylko jeden na dziesięciu Europejczyków (badano mieszkańców 12 krajów) wierzy w zwycięstwo Ukrainy. 37 proc. przewiduje kompromis Ukrainy z Rosją, a 20 proc. wygraną Rosji. 12 proc. wskazało odpowiedź "żadne z wymienionych", a 22 proc. - "nie wiem/nie mam zdania".



"Europejską średnią zawyżają Polacy, Szwedzi i Portugalczycy. W sukces Ukrainy wierzy jeden na pięciu badanych z tych krajów. W tych krajach znacznie wyższe niż gdzie indziej jest też przeświadczenie, że Europa powinna pomagać zaatakowanemu krajowi" - pisze gazeta. Innego zdania są Grecy, Węgrzy, Włosi i Austriacy, którzy w większości sądzili, że trzeba przekonywać Ukrainę, by poszła na kompromis z agresorem.

06:14

W 2023 roku pomoc rzeczową Caritas Polska otrzymało ponad 1 mln Ukraińców - w tym 570 tys. osób na Ukrainie i 500 tys. uchodźców w Polsce - poinformowała PAP organizacja. W 28 Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Polsce wsparcie otrzymało 57,5 tys. potrzebujących, z czego 30 proc. to były dzieci.

Wojna nie może nam spowszednieć. Naród ukraiński ciągle potrzebuje naszej solidarności. Nie możemy stać się obojętni. Pomoc, która dociera do najbardziej potrzebujących jest konieczna - powiedział PAP dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki.



Ocenił, że "ludzie w Ukrainie potrzebują dziś wsparcia może nawet bardziej niż na samym początku wojny". W mediach widzimy obrazy przede wszystkim z dużych miast, ale o wiele gorzej jest w mniejszych miejscowościach, gdzie potrzebne jest po prostu wszystko - tłumaczył duchowny.

05:30

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w rozmowie z Radiem Swoboda, że kiedy Ukraina otrzyma od swoich sojuszników myśliwce F-16, będzie miała prawo do samoobrony, w tym do uderzania w rosyjskie cele wojskowe poza Ukrainą - podał portal Ukraińska Prawda.

Stoltenberg podkreślił, że obecnie nie da się dokładnie określić, kiedy na Ukrainie będą rozmieszczone myśliwce F-16. Zaznaczył, że wszyscy sojusznicy Ukrainy chcą, aby amerykańskie samoloty znalazły się tam jak najszybciej, ale dodał, że efekty dysponowania tymi maszynami będą lepsze, jeśli piloci będą dobrze wyszkoleni, podobnie jak ekipy obsługi technicznej i inny personel pomocniczy.

Więc myślę, że powinniśmy posłuchać ekspertów wojskowych, kiedy będziemy gotowi lub kiedy sojusznicy będą gotowi rozpocząć wysyłanie i dostarczanie F-16. Im szybciej, tym lepiej - powiedział szef NATO.



Według Stoltenberga każdy sojusznik Ukrainy będzie samodzielnie decydował o dostarczeniu Kijowowi F-16, a partnerzy mają różną politykę. Ale jednocześnie wojna na Ukrainie jest aktem agresji, a Ukraina ma prawo do samoobrony, w tym do uderzania w rosyjskie cele wojskowe poza Ukrainą - stwierdził.

05:17

Brytyjskie firmy eksportują sprzęt i maszyny - w tym także towary podwójnego zastosowania - wartości setek milionów funtów do krajów trzecich, skąd niemal na pewno trafiają dalej do Rosji - poinformowała stacja Sky News na podstawie danych o obrotach handlowych.

Wynika z nich, że od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę przed dwoma laty i po nałożeniu w związku z tym sankcji na Rosję, brytyjski eksport do tego kraju spadł o 74 proc. Zdecydowana większość towarów eksportowanych do Rosji to żywność, produkty medyczne i inne artykuły humanitarne. Eksport ciężkich maszyn, sprzętu elektrycznego i samochodów spadł niemal do zera.

Sky News zauważa, iż dane te na pierwszy rzut oka sugerują, że reżim sankcyjny okazał się bardzo skuteczny. Stacja zwraca jednak uwagę, że bliższe zbadanie oficjalnych statystyk handlowych Wielkiej Brytanii pokazuje zupełnie inny obraz sytuacji.

Statystyki dowodzą, że w czasie, gdy eksport do Rosji gwałtownie spadł, eksport do szeregu byłych republik sowieckich - zwłaszcza z Azji Środkowej i Kaukazu - wzrósł w bezprecedensowym tempie. Np. eksport do Kirgistanu wzrósł w tym czasie o ponad 1100 proc., przy czym zdominowany jest on przez ciężkie maszyny i pojazdy, których nie można już wysyłać bezpośrednio do Rosji. W niewiele mniejszym stopniu wzrósł eksport do Armenii.

Jak podkreśla Sky News, szczególnie niepokojący jest fakt, że wśród towarów wysyłanych do tych krajów znajdują się znaczne ilości produktów uznawanych za "podwójnego zastosowania", czyli takie, które mogą być używane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.

Analiza Sky News pokazuje, że brytyjski eksport do czterech krajów - Kirgistanu, Armenii, Gruzji i Uzbekistanu - tych towarów, o których wiadomo, że były używane na wojnie na Ukrainie, wzrósł od czasu jej wybuchu o ponad 500 proc. Spośród towarów wysłanych do tych czterech krajów zdecydowanie największą kategorię stanowiły "części samolotów, helikopterów lub bezzałogowych statków powietrznych" - czyli sprzęt, który może być wykorzystywany do produkcji dronów i innych statków powietrznych. Inne towary wysyłane przez brytyjskich eksporterów obejmują maszyny do przetwarzania danych, lotniczy sprzęt nawigacyjny i pomoce radionawigacyjne.