Jak przekazał Sztab Generalny, to wyraz uznania ich zaangażowania w szkolenie żołnierzy ukraińskich na terytorium RP, między innymi w Świętoszowie, Wędrzynie i Brzegu, w ramach unijnej misji pomocy wojskowej dla tego kraju (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine).

"Dotychczas w wyniku wspólnej pracy wielu państw działających w ramach polskiego dowództwa CAT-C, do grudnia 2023 roku przeszkolono około 12 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych UKR" - podsumował Sztab Generalny WP.

14:28

Narodowy Cmentarz Wojskowy dla poległych na wojnie z Rosją będzie ulokowany w miejscowości Hatne pod Kijowem - postanowił w piątek parlament Ukrainy. Wcześniejsze planowano, że cmentarz powstanie w Bykowni, gdzie spoczywają ofiary komunizmu różnych narodowości, w tym Polacy.

W maju Rada Najwyższa wyznaczyła już miejsce pod Narodowy Cmentarz, który miał powstać w Bykowni na wschód od Kijowa. Decyzję tę jednak zmieniono, zważając na argumenty, że bykowniański las nie został w pełni zbadany i w jego gruntach mogą znajdować się jeszcze pochówki z czasów komunizmu.

W lesie w Bykowni znajduje się największy na Ukrainie cmentarz ofiar komunizmu. W zbiorowych mogiłach pogrzebano około 150 tys. osób różnej narodowości, w tym ok. 3,5 tys. Polaków z listy katyńskiej. Polacy mają tu swoją oddzielną kwaterę znaną jako Polski Cmentarz Wojenny.

Polaków, którzy pochowani są w Bykowni, zgładzono na podstawie decyzji najwyższych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku - tej samej, której skutkiem było zamordowanie w sumie około 22 tys. Polaków m.in. w Katyniu, Charkowie i Kalininie (obecnie Twer).

Cmentarz w Bykowni jest, obok charkowskich Piatichatek, jednym z dwóch cmentarzy katyńskich znajdujących się na terytorium Ukrainy.

12:15

Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła 14 z 19 rakiet manewrujących, odpalonych w piątek w godzinach porannych przez rosyjskie bombowce - poinformował rzecznik sztabu Sił Powietrznych w Kijowie pułkownik Jurij Ihnat.

"Według wstępnych danych wystrzelonych zostało 19 pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-155. Mamy niezły wynik działalności obrony powietrznej: 14 zostało zniszczonych. Zestrzelono je w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim" - powiedział Ihnat w ukraińskiej telewizji.

Rzecznik przyznał, że część rosyjskich pocisków trafiła w obiekty infrastruktury w obwodzie dniepropietrowskim. "Niestety, nie wszystko udało się zestrzelić; otrzymaliśmy informację o osobie zabitej" - przekazał.





09:50

Około godz. 1 w nocy Rosjanie przeprowadzili atak lotniczy na gminę Kuryliwka pod Kupiańskiem w obwodzie charkowskim. Uderzenie uszkodziło pięciokondygnacyjny blok; jedna osoba zginęła, jeszcze jedna została ranna - informują lokalne służby.

O godz. 3 nad ranem rosyjscy okupanci zaatakowali z użyciem pocisków rakietowych Charków, gdzie ranne zostały dwie osoby. Eksplozje uszkodziły co najmniej siedem bloków i ponad 20 samochodów.

W atakach w godzinach porannych, do których Rosjanie wykorzystali dziesięć bombowców Tu-95MS, ucierpiało miasto Pawłohrad w obwodzie dniepropietrowskim. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

08:30

Nie jest obecnie możliwe odtworzenie w Rosji sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz, ale głosy, które do tego zachęcają są ważne, bo pokazują, że kręgi skrajnie nacjonalistyczne popierają przywrócenie elementów rządów totalitarnych - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Ze strony niektórych prominentnych ultranacjonalistów rozległy się wezwania, by Rosja wzmocniła swoje struktury kontrwywiadowcze nadając im kompetencje podobne do Smierszu, organizacji łączącej trzy sowieckie agencje kontrwywiadowcze, utworzonej w następstwie inwazji niemieckiej" na ZSRR w 1941 roku - relacjonuje think tank.

07:50

Polacy zjednoczyli się, by pomóc atakowanej przez Rosję Ukrainie, a my odczuliśmy tę solidarność od pierwszych dni wojny - powiedziała deputowana do Rady Najwyższej (parlamentu) w Kijowie Tetiana Skrypka.

"Od pierwszych dni wojny każdy Ukrainiec odczuwał tę pomoc ze strony Polski. Była nam ona wówczas bardzo potrzebna. To, że Polacy tak się wtedy zjednoczyli na rzecz Ukrainy, było dla nas zaskakujące i budujące" - podkreśliła.



07:00

Przedsiębiorstwa ukraińskie i amerykańskie będą wspólnie produkować amunicję kalibru 155 mm - powiedział ukraiński minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ołeksandr Kamyszin, cytowany przez agencję Reutera.

Zapotrzebowanie na pociski tego typu w trakcie wojny z Rosją jest ze strony Ukrainy ogromne. USA i inne kraje Zachodu od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. wysłały Kijowowi ponad 2 miliony pocisków różnego kalibru. Ogłoszono zamiar zwiększenia produkcji w celu uzupełnienia wyczerpujących się zapasów - napisał Reuters.