Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprost oskarżył Rosję o "ludobójstwo" w Donbasie i dążenie do przekształcenia tego rejonu w "bezludny obszar". Tymczasem jeszcze w czwartek wieczorem szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj informował o ciężkich walkach na wschodzie. Wojska rosyjskie usiłują wedrzeć się do Siewierodoniecka - miasto jest atakowane przy użyciu artylerii i lotnictwa. Dziś jest 93. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Flagi Rosji i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej na budynku administracji miejskiej w Switłodarsku w obwodzie donieckim / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Setki tysięcy Ukraińców przeszło już przez serię rosyjskich "obozów filtracyjnych" we wschodniej Ukrainie. Wysłano ich do Rosji w ramach usystematyzowanego programu przymusowych przesiedleń - pisze CNN, powołując się na cztery różne źródła zaznajomione z najnowszym wywiadem zachodnim. Jak zauważa, to szacunki znacznie wyższe, niż początkowo podawali amerykańcy urzędnicy.

Administracja Bidena przygotowuje się do wysłania do Ukrainy zaawansowanych systemów rakietowych dalekiego zasięgu, znanych jako MLRS i HIMARS, o które proszą ukraińskie władze. Już w przyszłym tygodniu wysyłka może dostać zielone światło - informuje CNN.

Ukraińska cerkiew prawosławna wezwała do potępienie i zdetronizowania moskiewskiego patriarchy Cyryla za popełnione przez niego "duchowe zbrodnie" - informuje agencja Ukrinform cytując wpis głowy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej metropolity Epifaniusza na Facebooku.



Cytat Musimy zrozumieć, że każdy dzień naszego życia, niezależnie od tego gdzie znajdujemy się na Ukrainie, kosztuje nas drogo. Nasi obrońcy walczą ze nie na froncie. Wszyscy mamy obowiązek walczyć za wolność, za prawdę - każdy na swoim miejscu i poprzez misję, do której został powołany. napisał metropolita.

Reuter zauważa, że czwartkowe nagranie prezydenta Ukrainy było kolejną wypowiedzią z coraz ostrzejszą krytyką wobec sposobu reakcji świata na wojnę na Ukrainie. W środę nie zostawił suchej nitki na sugestii aby Kijów poszedł na ustępstwa wobec Rosji aby zakończyć wojnę, oświadczając, że przypominają one próby ułagodzenia Niemiec hitlerowskich w 1938 r.



Zełenski wyraził ubolewanie, że podziały między państwami Unii Europejskiej uniemożliwiają uchwalenie dalszych sankcji na Rosję i zapytał dlaczego niektóre państwa członkowskie UE wciąż blokują te sankcje.



Przez ile jeszcze tygodni Unia Europejska będzie próbować uzgodnić szósty pakiet sankcji ? Oczywiście jestem wdzięczny tym przyjaciołom, którzy opowiadają się za nowymi sankcjami. Ale kto popiera ludzi, którzy blokują te sankcje ? Dlaczego pozwala im się być tak wpływowymi ? - pytał Zełenski.



Dodał, że "nacisk na Rosję to po prostu kwestia ratowania istnień ludzkich. A każdy dzień słabości, różnych dyskusji, lub propozycji ‘uspokojenia’ agresora na koszt ofiar oznacza po prostu, że zostanie zabitych więcej Ukraińców".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w czwartek wieczorem w nagraniu wideo Rosję o "ludobójstwo" w Donbasie i dążenie do przekształcenia tego rejonu w "bezludny obszar". Rosja dokonuje w Donbasie deportacji i zabójstw ludności cywilnej na masową skalę. Wszystko to świadczy o ewidentnej polityce ludobójstwa prowadzonej przez Rosję - podkreślił ukraiński prezydent.

