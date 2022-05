Wojska ukraińskie kontynuują kontrofensywę pod Charkowem. Nadal skutecznie odpychają siły rosyjskie w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej - informuje w swoim raporcie amerykański Institute for The Study of War. Walki toczą się w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Region został pozbawiony łączności: w miastach nie ma elektryczności, wody, gazu ani telefonii komórkowej. W Mariupolu natomiast siły rosyjskie wciąż blokują pododdziały ukraińskie w rejonie kombinatu Azowstal i szturmują go przy użyciu artylerii i czołgów, a także ataków rakietowo-bombowe. Najważniejsze informacje z 77. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 11.05.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Złomowisko w Buczy / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA Płoną pierwsze i drugie piętro zakładu, słychać wybuchy bomb - taki film opublikował jeden z obrońców Azowstalu. Kombinat jest ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu. Wciąż jest atakowany przez rosyjskie wojsko. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Siły rosyjskie usiłują zająć Rubiżne w obwodzie ługańskim i inne miejscowości Donbasu oraz niszczą cywilną infrastrukturę Ukrainy - poinformował w środę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>> 09:22 Niderlandy pomogą w odbudowie przynajmniej jednego ukraińskiego miasta - zadeklarował minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra po wtorkowej wizycie na Ukrainie. Szef resortu spraw zagranicznych powiedział dziennikowi “De Telegraaf", że opowiada się również za odpowiednikiem Planu Marshalla dla Ukrainy.

09:13 Cytat Jeśli Rosja umocni swoją pozycję na Wyspie Węży, strategiczną obroną przeciwlotniczą i pociskami manewrującymi obrony wybrzeża może zdominować północno-zachodnią część Morza Czarnego. przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony. 09:09 "Trwają walki na wyspie Zmijinyj, znanej również jako Wyspa Węży, gdzie Rosja ciągle próbuje wzmocnić znajdujący się tam odsłonięty garnizon. Ukraina z powodzeniem zaatakowała rosyjską obronę przeciwlotniczą i statki zaopatrzeniowe za pomocą dronów Bayraktar. Rosyjskie statki zaopatrzeniowe mają minimalną ochronę w zachodniej części Morza Czarnego po tym, jak rosyjska marynarka wojenna wycofała się na Krym po utracie okrętu Moskwa. Obecne działania Rosji zmierzające do wzmocnienia jej sił na Wyspie Węży dają Ukrainie więcej możliwości starcia się z rosyjskimi wojskami i niszczenia sprzętu" - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. 08:55 Trwają walki na Wyspie Węży, gdzie Rosja próbuje wzmocnić znajdujący się tam odsłonięty garnizon. Umocnienie przez nią tam swojej pozycji pozwoliłoby jej zdominować północno-zachodnią część Morza Czarnego - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony. 08:46 Okupacja przylegającego do Krymu obwodu chersońskiego jest tylko tymczasowa i wkrótce zostanie on odbity - przekonuje ukraiński dziennikarz Dmytro Hordon w rozmowie z Ukraina 24.



Dodał, że nie wie, kiedy może się skończyć wojna, i nie wiedzą tego nawet Joe Biden, Wołodymyr Zelenski i Władimir Putin. "Bo może się zakończyć pojutrze, albo za kilka lat" - dodał. 08:34 Prezydent Wołodymyr Zełenski w najnowszym wpisie na Twitterze podziękował Stanom Zjednoczonym za szybkie zatwierdzenie ustawy o dodatkowym wsparciu finansowym dla Ukrainy. "Dziękuję przewodniczącej Nancy Pelosi i Izbie Reprezentantów za szybkie zatwierdzenie zainicjowanej przez prezydenta Joego Bidena ustawy o dodatkowym wsparciu finansowym dla naszego państwa. Z niecierpliwością czekamy na rozpatrzenie tego ważnego dla nas dokumentu przez Senat" - napisał ukraiński prezydent. 08:30 Przyszły tydzień może mieć przełomowe znaczenie w wojnie z Rosją - ocenił w środę ukraiński dziennikarz Dmytro Hordon, powołując się na opinie przedstawicieli sił zbrojnych. Wywiad z nim przeprowadził kanał YouTube Ukraina 24.

Cytat Dużo rozmawiam z chłopakami z frontu, z dowódcami. Mówią, że wojsko już ma zachodnią broń, musi ją tylko wypróbować i postrzelać. Z tego, co mi wiadomo, właśnie przyszły tydzień powinien mieć decydujące znaczenie. powiedział. 08:10 W poniedziałek rosyjska artyleria ostrzelała samochód z cywilami w wiosce Biłohorja. Pasażer samochodu zmarł na miejscu, a kierowca został ranny.



Według władz obwodu siły rosyjskie prowadzą ostrzały wzdłuż całej linii frontu oraz w głębi pozycji obrony wojsk ukraińskich, przy czym najintensywniej w pobliżu Orichiwa, Hulajpola i Połohów. Telegram 07:58 Jedna osoba zginęła, a 8 zostało przewiezionych do szpitala po kolejnym ostrzelaniu przez siły rosyjskie cywilnej infrastruktury w mieście Orichiw w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformowały w środę władze obwodowe.



Do ostrzału doszło we wtorek. W związku z zaostrzeniem działań bojowych i wzrostem intensywności ostrzałów tymczasowo wstrzymano działanie punktu pomocy humanitarnej. 07:48 "Rosjanie otworzyli ogień do miejscowości Hirski. Rakiety trafiły w budynek szkoły specjalnej, w której uczyły się dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Na szczęście uczniowie szkoły zostali wcześniej ewakuowani" - poinformował szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. 07:44 Na kierunku słobożańskim wojsko rosyjskie stara się nie dopuścić do dalszego przesuwania się wojsk ukraińskich w stronę granicy państwowej - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 07:38 Siły rosyjskie usiłują zająć Rubiżne w obwodzie ługańskim i inne miejscowości Donbasu oraz niszczą cywilną infrastrukturę Ukrainy - poinformował w środę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 07:29 Rosjanie kontynuują bombardowanie zakładów Azowstal w okupowanym Mariupolu. 07:23 Cytat Można zaryzykować twierdzenie, że obecne spustoszenia dokonywane przez wojska rosyjskie na Ukrainie przyspieszą zmianę narracji i przyczynią się do powszechnego uświadomienia sobie, że metody wojenne Kremla - czy to w 1945, czy w 2022 roku - charakteryzują się okrucieństwem, grabieżą i powszechną przestępczością. Jest to oczywiście jeszcze jeden aspekt, w którym obecne działania Władimira Putina okazują się tak zadziwiająco kontrproduktywne. ocenił brytyjski historyk Roger Moorhouse. 07:13 Zbrodnie rosyjskie dokonywane w czasie napaści na Ukrainę prawdopodobnie przyczynią się przy okazji do osłabienia wciąż obecnej narracji o sowieckim "wyzwoleniu" Europy Środkowo-Wschodniej - mówi PAP brytyjski historyk Roger Moorhouse. 06:51 W 77. dniu wojny armia rosyjska prowadzi najaktywniejsze działania wojenne w rejonie słobożańskim i donieckim, próbując zdobyć przyczółek w kierunku Krzywego Rogu - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie, cytowanym przez Ukraińską Prawdę. 06:44 W wyniku walk obwód ługański został pozbawiony łączności, a w wielu miejscowościach nie ma elektryczności, wody, gazu ani telefonii komórkowej - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

06:23 W czasie wojny większość świateł w Kijowie jest wyłączona. Nocne oświetlenie stolicy ma powrócić po zwycięstwie Ukrainy. 06:06 Luksusowy hotel w Toskanii został kupiony przez córkę objętego sankcjami UE rosyjskiego biznesmena i deputowanego - informuje włoska prasa. Hotel nazywa się "Pace" i znajduje się w miejscowości Montecatini Terme. CZYTAJ WIĘCEJ>>> 05:57 W porcie w Hamburgu zatrzymano wyceniany na 400 mln euro jacht rosyjskiego miliardera Farhada Achmedowa - pisze portal Hromadske. Prokremlowski biznesmen z Azerbejdżanu od początku kwietnia znajduje się na liście sankcji UE. 05:46 Według Pentagonu postępy czynione przez Rosję w Donbasie są "nierówne", a jej wojska posuwają się co najmniej z dwutygodniowym opóźnieniem względem zakładanych celów. 05:40 Według amerykańskiego wywiadu Władimir Putin przygotowuje się do długiej wojny i nawet zwycięstwo na wschodzie Ukrainy może nie zakończyć konfliktu. 05:34 W wyniku ostrzału w Zaporożu zginął jeden mężczyzna. 8 osób trafiło do szpitala - pisze Ukraińska Prawda. 05:30 Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła we wtorek 40 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Niższa izba Kongresu w ten sposób zwiększyła pakiet, proponowany przez prezydenta Joe Bidena, który zwrócił się o 33 miliardy dolarów na wsparcie Ukrainy. Za projektem ustawy głosowało 368 członków Izby, przeciw było 57. Dokument trafi teraz do Senatu, który już wcześniej zapewniał, że zajmie się nim w trybie nadzwyczajnym. 05:22 W nocy na kanale Nexta pojawił się film z Azowstalu. Jak wynika ze wstępnych informacji, płoną tam dwa piętra. Na filmie w tle słychać wybuchy bomb. Jak czytamy w opisie, nagranie zostało opublikowane przez jednego z obrońców Mariupola. 05:15 Dziś Rada Praw Człowieka ONZ ma zebrać się na specjalnej sesji w sprawie Ukrainy. To wynik ukraińskiego wniosku o ponowne przyjrzenie się sytuacji w związku z wysuwanymi przeciwko Rosji zarzutami. Jak podała BBC, na sesji może zapaść decyzja o terminie przygotowania raportu przez oenzetowską komisję ds. badania zbrodni na Ukrainie. 05:13 Siły ukraińskie, dzięki skutecznej kontrofensywie, na północ od Charkowa wciąż popycha siły rosyjskie w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej - informuje ISW raporcie podsumowującym po 10 maja. 05:07 Najważniejsze informacje z 77. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 11.05.2022.



