USA prawdopodobnie wkrótce przekażą Ukrainie rakiety ATACMS - poinformowała telewizja ABC News, powołując się na źródła w administracji Joe Bidena. Prezydent Zełenski powiedział dla CNN, że śmierć Prigożyna pokazuje, ile warte są układy z Putinem. Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) przyznał, że Ukraina ma listę najbardziej krytycznych celów w Rosji i metodycznie je niszczy przy pomocy dronów, systemów rakietowych oraz agentów na terytorium Rosji. Sobota jest 563. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zniszczenia w mieście na Zaporożu / Kateryna Klochko / PAP/EPA

09:03

Z powodu braku miejsc w szpitalach na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego Rosjanie umieścili rannych w kostnicach - informuje lojalny wobec Kijowa gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy, Artem Łysohor. Gubernator przekazał, że ranni byli tam przywiezieni razem z żołnierzami zabitymi pod miastem Kreminna.

08:41

Wskutek rosyjskiej agresji minionej doby zginęło czterech mieszkańców obwodu donieckiego, a siedmiu zostało rannych - podają władze tego regionu na wschodzie Ukrainy.

Lokalne władze informują też o trzech zabitych i ośmiu rannych cywilach w obwodzie chersońskim oraz dwóch rannych w obwodzie sumskim przy granicy z Rosją. 74 osoby zostały poszkodowane w ostrzale Krzywego Rogu w piątek rano.

07:26

Na tle ukraińskiej kontrofensywy Rosjanie zmieniają strukturę dowodzenia swoimi wojskami walczącymi w tym kraju - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. ISW zaznacza, że Rosjanie przemieścili swoje sztaby poza strefę będącą w zasięgu większości ukraińskich systemów rażenia oraz głębiej ukryły stanowiska dowodzenia, rozlokowując je za silnie bronionymi pozycjami.

07:19

Do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą przybył szef japońskiej dyplomacji Yoshimasa Hayashi. Jak poinformowała agencja Kyodo, powołując się na rząd w Tokio, "wizyta ma służyć wsparciu Ukrainy w jej wojnie obronnej z Rosją".

06:09

Posiadamy listę najbardziej krytycznych celów w Rosji i metodycznie je niszczymy, by zmniejszyć rosyjski potencjał - oznajmił Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Wyjaśnił, że są to "obiekty wojskowe, obiekty kompleksu zbrojeniowego, dzięki którym produkowane są rakiety, drony i są to obiekty logistyki". Celów jest wiele - dodał.

06:07

UNHCR, agencja ONZ ds. uchodźców poinformowała, że blisko połowa ukraińskich dzieci-uchodźców nie trafiła do szkół w ubiegłym roku szkolnym, a setki tysięcy są zagrożone dalszym pozostawaniem poza systemami edukacyjnymi.

06:06

Śmierć szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna pokazuje, że Władimir Putin nie jest przywódcą, z którym można iść na kompromis lub układy - oświadczył w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się w ten sposób do sugestii, że przyszedł czas na rozpoczęcie negocjacji z Rosją.

Kiedy chcesz dojść z kimś do kompromisu, czy podjąć dialog, nie możesz zrobić tego z kłamcą - powiedział.

06:00

USA prawdopodobnie wkrótce przekażą Ukrainie rakiety ATACMS - poinformowała telewizja ABC News, powołując się na źródła w administracji Joe Bidena. Jest to dalekosiężna broń, o którą od dawna zabiega Kijów.

One nadchodzą - powiedział jeden z rozmówców telewizji. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Drugi stwierdził, że decyzja "jest na stole", choć dodał, że jej zatwierdzenie może zająć miesiące.

ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS i M270 MLRS pociski balistyczne o zasięgu do 300 km. Na liście życzeń Ukraińców figurują już od ponad roku, lecz administracja Joe Bidena dotąd odmawiała ich przesłania.