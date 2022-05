Na obrzeżach Siewierodoniecka na wschodzie Ukrainy trwają walki uliczne. Trudna sytuacja panuje także we wsi Wysokopilla na południu kraju. Mieszkańcy są zmuszeni do życia bez leków i jedzenia, nie mają także prądu. Na skutek działań zbrojnych pod Bachmutem na wschodzie Ukrainy doszło do wycieku amoniaku. Ukraińcy wyzwolili już w sumie 1015 miejscowości, które były zajęte przez wojska rosyjskie. Do ukraińskiego sądu został skierowany pierwszy akt oskarżenia przeciw żołnierzowi rosyjskiemu w sprawie o gwałt w czasie wojny. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczone w wyniku ataku rosyjskich wojsk domy mieszkańców Irpienia. / Viacheslav Ratynskyi / PAP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

Na obrzeżach Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim trwają walki uliczne. Miasto jest ostatnim dużym bastionem armii Ukrainy w tym obwodzie.

Mieszkańcy wsi Wysokopilla w obwodzie chersońskim żyją bez leków i jedzenia, cierpią z powodu tortur i represji. Zmarło 25 osób.

Na skutek działań zbrojnych pod Bachmutem w obwodzie donieckim doszło do wycieku amoniaku - przekazał szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Siły ukraińskie wyzwoliły już w sumie 1015 miejscowości, które były zajęte przez wojska rosyjskie - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie ostrzelali samochód jadący po ludzi, którzy chcieli ewakuować się z obwodu ługańskiego - przekazał szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Zginął francuski dziennikarz telewizji BFMTV Frederic Leclerc-Imhoff.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO jednogłośnie przyjęło deklarację wzywającą do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę.

Już 4,8 mln uchodźców z Ukrainy powróciło z zagranicy do swojego kraju.

Do ukraińskiego sądu został skierowany pierwszy akt oskarżenia przeciw żołnierzowi rosyjskiemu w sprawie o gwałt w czasie wojny.

23:23

"Jestem wdzięczny Charlesowi Michelowi, przewodniczącemu Rady Europejskiej, za wspieranie interesów Ukrainy, interesów całej Europy oraz za próbę jak najszybszego znalezienia niezbędnych kompromisów w celu przyjęcia szóstego pakietu sankcji Unii Europejskiej. Rosja musi odczuć znacznie większą cenę za swoją agresję" - mówił Zełenski.

23:21

Europa będzie musiała zrezygnować z rosyjskiej ropy i produktów naftowych. Bo chodzi o niezależność samych Europejczyków od rosyjskiej broni energetycznej - powiedział wieczorem w przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

22:37

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, komentując słowa prezydenta Joe Bidena o niedostarczaniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, oświadczył, że pociski o zasięgu 70 km jego krajowi w zupełności wystarczą - poinformował portal delo.ua.

22:25

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem o zagrożeniach dla bezpieczeństwa żywnościowego, stworzonych przez Rosję i o sposobach odblokowania portów ukraińskich. Erdogan miał zapewnić, że Ankara jest gotowa wesprzeć kontynuację negocjacji ukraińsko-rosyjskich. Wcześniej prezydent Turcji rozmawiał z Władimirem Putinem.

21:45

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wzywał - poprzez łącza wideo - unijnych przywódców zebranych na szczycie w Brukseli - do przyjęcia szóstego pakietu sankcji wobec Rosji - w tym embarga na rosyjską ropę naftową. "Zależycie od Rosji, choć to Rosja powinna zależeć od was" - mówił ukraiński prezydent.

21:39

Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj poinformował, że w Siewierodoniecku, ostatnim dużym bastionie wojsk ukraińskich w obwodzie ługańskim, wojska rosyjskie wkroczyły dalej na teren miasta. Wciąż trwają walki uliczne.

Hajdaj powiedział w telewizji ukraińskiej, że Rosjanom udało się przebić od przedmieść do miejsca, gdzie znajduje się budynek hotelu Mir, a także "troszeczkę dalej w głąb miasta".

21:23

Podczas gdy państwa UE dyskutują w Brukseli o ewentualnym embargu na ropę naftową wobec Rosji, kanclerz Olaf Scholz w wywiadzie dla telewizji ARD podkreślił: "Dla mnie jest oczywiste, że takie embargo jest potrzebne" . Jest "bardzo pewny, że osiągniemy wspólny rezultat".

21:07

Walentin Jumaszew, który był szefem administracji (kancelarii) pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, a prywatnie - jego zięciem, odszedł ze stanowiska społecznego doradcy prezydenta Władimira Putina - podaje Reuters.

20:45

Prawie pod każdym rumowiskiem i zniszczonym budynkiem w okupowanym przez Rosjan Mariupolu jest znajdowanych od 50 do 100 nieżywych mieszkańców miasta - oświadczył mer Mariupola Wadym Bojczenko, cytowany przez mariupolską radę miejską. Bojczenko przekazał, że łącznie w Mariupolu siły rosyjskie w ciągu dwóch miesięcy całkowicie zniszczyły ponad tysiąc bloków mieszkalnych. Po raz kolejny ostrzegł, że miasto jest na progu wybuchu chorób zakaźnych, takich jak cholera czy czerwonka.

20:38

Do Kijowa przybyła nowa ambasador USA Bridget Brink - przekazały ukraińskie agencje informacyjne. Brink napisała tego dnia na swoim Twitterze, że dołączyła do zespołu ambasady i wspomniała o wsparciu Ukrainy. "Jest dla mnie zaszczytem dołączenie do naszego fantastycznego zespołu ambasady USA w Kijowie, na rzecz wsparcia Ukrainy" - napisała Brink. Opublikowała także swoje zdjęcie w centrum Kijowa; w tle widać sobór Sofijski.

20:14

Cytat Europa musi pokazać siłę. Bo Rosja rozumie tylko argument siły. Już czas. Nadszedł czas, aby nie być osobnymi, nie fragmentami, ale jedną całością. Ukraina na własnym przykładzie pokazała, dlaczego jest to ważne. W naszym kraju od 24 lutego jest maksymalne zjednoczenie, wszyscy pracują dla jednego celu - obrony państwa. powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który za pośrednictwem połączenia wideo przemawiał do zgromadzonych w Brukseli przywódców unijnych

20:08

Władze państwowych spółek transportu rzecznego Ukrainy, Rumunii i Mołdawii podpisały umowę dotyczącą usprawnienia przesyłu towarów na Dunaju. Jest on od trzech miesięcy utrudniony z powodu zamknięcia portów Ukrainy na Morzu Czarnym w efekcie rosyjskiej inwazji na ten kraj.

19:55

Trzy osoby zostały ranne - 16-latek i dwóch mężczyzn - w rosyjskim ostrzale Charkowa na wschodzie Ukrainy - poinformowała prokuratura obwodu charkowskiego. Poszkodowani trafili do szpitala. Wskutek ostrzału uszkodzonych zostało wiele domów i budynków gospodarczych, a także wybuchł pożar w garażach.

19:47

Cytat Wojna na Ukrainie jest częścią większej walki, między demokracją i autokracją oraz wolnością i represją. W tym momencie, kiedy Rosja znów prowadzi agresję, by zgasić wolność i demokrację, a także samą kulturę i tożsamość sąsiedniej Ukrainy, widzimy bardzo jasno, co jest stawką. Wolność nigdy nie była darmowa, demokracja zawsze potrzebowała czempionów" - powiedział Biden z okazji święta upamiętniającego poległych żołnierzy. "Ich (Ukraińców) walka jest częścią większej walki, która łączy wszystkie narody i w której uczestniczyło tak wielu patriotów tutaj spoczywających. Walka między demokracją i autokracją, wolnością i represjami. powiedział prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia z okazji Dnia Pamięci Narodowej na cmentarzu w Arlington pod Waszyngtonem

19:38

"Skutki wojny na Ukrainie są widoczne na całym świecie; konieczne są zdecydowane działania" - napisał w poniedziałek na Twitterze premier RP Mateusz Morawiecki, który bierze udział w szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. "Rozpoczynamy kolejny szczyt Rady Europejskiej. Będziemy rozmawiać m.in. o sankcjach, pomocy dla Ukrainy, bezpieczeństwie energetycznym i (planie Unii Europejskiej odchodzenia od importu rosyjskich paliw kopalnych) REPowerEU. Wojna na Ukrainie to problem globalny, jej zatrważające skutki są widoczne na całym świecie. Potrzebujemy kolejnych, zdecydowanych działań" - przekazał polityk.

19:37

Wojska rosyjskie wycofały się ze wsi Mykołajiwka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, ale Rosjanie wciąż atakują w rejonie Siewierodoniecka, Toszkiwki i Ustyniwki - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.

19:21

Do Rady Najwyższej Ukrainy wpłynął projekt ustawy, zakładający wprowadzenie zakazu publicznego wykonywania muzyki z rosyjskim tekstem - poinformował w portal delo.ua. Projekt ustawy przedłożyła grupa deputowanych pod przewodnictwem Mykyty Poturajewa z rządzącej partii Sługa Narodu.

19:01

Od mieszkańców okupowanego przez Rosjan Mariupola zaczęto przyjmować wnioski o paszport Rosji - poinformował doradca mera tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy Petro Andruszczenko. Ocenił, że jest to kolejna faza aneksji Mariupola.

18:53

"Kobiety ze stali" to nazwa nowego stowarzyszenia, które zostało założone przez rodziny obrońców Mariupola. Organizacja ma wywierać nacisk na ukraiński rząd w sprawie żołnierzy, którzy trafili do rosyjskiej niewoli. Niektórzy ze swoimi bliskimi nie mieli kontaktu od ponad miesiąca. Rodziny nie wiedzą, gdzie są żołnierze, ani w jakim są stanie.

18:35

Paryż wzmocni dostawy broni na Ukrainę - zapewniła w Kijowie nowa szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna po spotkaniu w ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą.



18:21

Wskutek działań zbrojnych pod Bachmutem w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy doszło do wycieku amoniaku - przekazał szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Nie ma informacji o poszkodowanych. W rezultacie działań bojowych uszkodzona została część rurociągu z amoniakiem, która nie jest wykorzystywana od 2014 r. Chmura amoniaku kieruje się w stronę Bachmutu.

18:15

Mieszkańcy wsi Wysokopilla w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy są zmuszeni do życia bez leków i jedzenia, cierpią z powodu tortur i represji - przekazała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Miejscowi informują o śmierci 25 mieszkańców.

18:00

Śmierć dziennikarza stacji BFM TV Frederica Leclerc-Imhoffa, zabitego dzisiaj podczas relacjonowania operacji ewakuacji w pobliżu Siewierodoniecka, jest głęboko szokująca; domagamy się przeprowadzenia transparentnego śledztwa w sprawie jego śmierci - oświadczyła szefowa MSZ Francji Catherine Colonna.

17:51

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak ostrzegł marynarzy, by nie przewozili zboża skradzionego Ukrainie przez wojska rosyjskie. Zapewnił, że na uczestników tego procederu "w każdym porcie czekać będzie Interpol".

17:33

Trwa ostrzał artyleryjski Mikołajowa, słychać wybuchy - poinformował mer tego miasta na południu Ukrainy Ołeksandr Sienkewycz. Telewizja Ukraina 24 informuje, że słychać syreny alarmowe w obwodzie donieckim, charkowskim oraz w części obwodu mikołajowskiego i ługańskiego.

17:09

Zniszczenia w dzielnicy mieszkalnej w centrum Doniecka we wschodniej części Ukrainy.

16:49

Cytat Szósty pakiet sankcji wobec Rosji, który będziemy dzisiaj tutaj dyskutować, musi zawierać także te najdalej posunięte żądania z naszej strony, czyli odcięcie Rosji od dochodów, które pozwalają jej toczyć wojnę z Ukrainą. mówił przed szczytem w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

16:36

W ciągu dwóch miesięcy saperzy rozbroili w rejonie Kijowa ponad 10,5 tys. min i innych obiektów wybuchowych - informuje Nexta i zamieszcza w sieci zdjęcia.

16:33

Cytat Rosja wykorzystuje kwestię eksportu zbóż, jako broni w trwającej agresji na Ukrainę. oświadczył w Brukseli przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell.

16:32

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko za trzecim podejściem wyjechał z Ukrainy, by wziąć udział w politycznym spotkaniu - podają ukraińskie media. Lider opozycyjnej partii Europejska Solidarność został zawrócony z granicy z Polską w piątek i w sobotę. Poroszenko przekroczył granicę na przejściu Krakowiec - poinformowała Europejska Solidarność na Facebooku.

16:15

Prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że USA nie wyślą Ukrainie rakiet o zasięgu sięgającym terytorium Rosji. Odniósł się w ten sposób do kwestii ewentualnego przekazania systemów artylerii rakietowej M270 MLRS lub HIMARS. Według CNN i innych mediów administracja Bidena zamierza włączyć do nowego pakietu pomocy wojskowej systemy artylerii rakietowej M270 MLRS lub HIMARS. W zależności od używanej amunicji, mogą one wystrzeliwać rakiety od 32 do nawet 300 km, choć podstawowe rakiety mają zasięg 32-45 km. Jak podała stacja, zasięg systemu jest jednym z głównych czynników komplikujących sprawę w związku z obawami o eskalację konfliktu z Rosją.

16:10

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy rozważa wprowadzenie opłaty za wyjazd mężczyzn za granicę - poinformował doradca ministra Wiktor Andrusiw. Na mocy przepisów obowiązującego na Ukrainie stanu wojennego, spowodowanego inwazją Rosji, z kraju nie mogą wyjeżdżać mężczyźni w wieku 18-60 lat.

16:00

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak powiedział, że negocjacje z Rosją dotyczą tylko spraw humanitarnych. Tłumaczył, że Rosja nadal utrzymuje, że "wyzwala" Ukrainę i zarzucił Rosji, że żyje w fikcyjnym świecie. "Proces negocjacyjny jest dziś zahamowany w części polityczno-dyplomatycznej. W części humanitarnej działa, dlatego, że chodzi o wymianę jeńców, korytarze humanitarne, próby ewakuacji naszych obywateli" - powiedział Podolak w wywiadzie dla portalu informacyjnego LB.UA.

15:51

Szefowa KE Ursula von der Leyen, wchodząc do budynku Rady w Brukseli powiedziała, że UE nie osiągnęła jeszcze porozumienia ws. unijnych sankcji na rosyjską ropę. "Ale jestem przekonana, że później będzie taka możliwość" - dodała.

Nie ma żadnego porozumienia w sprawie embarga na import rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej - oświadczył z kolei premier Węgier Viktor Orban.

15:44

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest przekonany, że "wcześniej czy później" uda się osiągnąć konsensus wśród przywódców państw UE w sprawie embarga na rosyjską ropę. Powiedział to przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, na którym jednym z tematów będzie szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji.

15:18

Na całym świecie zostało zamrożonych przez światowe instytucje finansowe ponad 300 mld dolarów, które należą do Rosji. Te środki powinny zostać Rosji zabrane i skierowane na odbudowę Ukrainy - oświadczył prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN.

15:03

W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu zdrożała żywność, produkty wwożone z anektowanego Krymu są kilkakrotnie droższe, miasto jest faktycznie zablokowane, bo nie można z niego wyjechać - powiedział ukraiński mer miasta Iwan Fedorow.

14:58

Rosjanie nielegalnie wyeksportowali blisko 500 tys. ton zboża z okupowanych przez siebie terenów Ukrainy - poinformował wiceminister rolnictwa Taras Wysocki.

14:52

Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk powiedział, że sytuacja w Siewierodoniecku jest trudna i na obrzeżach trwają walki uliczne. Miasto to jest ostatnim dużym bastionem wojsk ukraińskich w obwodzie ługańskim.

14:49

Papież Franciszek podziękował Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji za zaangażowanie na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. W przesłaniu skierowanym do tej organizacji pomocowej podkreślił, że nie można też zapominać o milionach uchodźców w innych częściach świata.

14:43

Rosjanie ostrzelali samochód jadący po ludzi, którzy chcieli ewakuować się z obwodu ługańskiego - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Wskutek ostrzału zginął francuski dziennikarz telewizji BFMTV Frederic Leclerc-Imhoff, robiący materiał o ewakuacji. Hajdaj ogłosił, że ewakuacja została wstrzymana.

14:40

Nasi obrońcy zniszczyli rzadką bestię - unikalny Mi-35M ze skośnym automatem, jak u śmigłowca uderzeniowego Mi-28 - przekazała agencja UNIAN, powołując się na informacje rzecznika odeskiej administracji wojskowej Siergieja Bratczuka. Zdjęcia zniszczonej maszyny pojawiły się w mediach społecznościowych.

14:24

Zgromadzenie Parlamentarne NATO obradujące od piątku w Wilnie w poniedziałek jednogłośnie przyjęło deklarację wzywającą do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę. W dokumencie "Razem z Ukrainą" proponuje się "kontynuację i wzmocnienie sankcji do czasu, aż Rosja wyrzeknie się swoich nieprawnych działań i wycofa swoje siły wojskowe ze wszystkich terytoriów Ukrainy uznanych przez prawo międzynarodowe"; strony wezwały do wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą oraz do zwiększenia dostaw broni, w szczególności przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwokrętowej, artyleryjskiej i amunicji.

14:10

Już 4,8 mln uchodźców powróciło do Ukrainy z zagranicy - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktor Andrusiw na Telegramie.

14:02

Co najmniej 16 tys. mieszkańców Mariupola zostało pochowanych przez rosyjskich okupantów od połowy kwietnia w zbiorowych mogiłach w obwodzie donieckim - poinformowała rada miejska.

Mieszkańcy miasta zostali złożeni w zbiorowych grobach koło wiosek Stary Krym, Manhusz i Wynohradne - przekazała rada w Telegramie.

13:59

Niemiecki dziennik "Bild" opublikował mapę aktualnych działań wojennych w Ukrainie.

13:55

Prezydent Litwy ostrzega: Władimir Putin zaczął na Ukrainie, ale ma większe plany - zniszczenie całego euroatlantyckiego bezpieczeństwa. "Musimy zdawać sobie sprawę, że rosyjskie zagrożenie nie zniknie w nadchodzących latach. Dlatego musimy wyraźnie określić Rosję jako kluczowe i długoterminowe zagrożenie dla całego obszaru euroatlantyckiego" - mówił Gitanas Nausėda podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, trwającej w litewskim Sejmie. Polityk zaapelował też o militarne wsparcie Ukrainy oraz pomoc w przyjęciu tego kraju do Unii Europejskiej.

13:45

W Mikołajowie Rosjanie zniszczyli dziś 21 budynków mieszkalnych.

13:05

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie obwodu mikołajowskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek rano - poinformowały na Facebooku władze tego regionu na południu Ukrainy.

12:58

W pobliżu budynku okupacyjnej administracji Melitopola w obwodzie zaporoskim, na południowym wschodzie Ukrainy, doszło do wybuchu - poinformował lojalny wobec władz ukraińskich mer miasta Iwan Fedorow. Jak dodał, okupanci przeprowadzają obecnie kontrolę obiektów znajdujących się w pobliżu miejsca wybuchu.

12:48

Pierwszy akt oskarżenia przeciw żołnierzowi rosyjskiemu w sprawie o gwałt w czasie wojny został skierowany do sądu w Ukrainie - podała agencja Ukrinform, powołując się na prokurator generalną Irynę Wenediktową.

Jak poinformowała Wenediktowa, żołnierz został oskarżony o zabójstwo cywila oraz gwałt na jego żonie. Sprawca służył w 239. pułku 90. gwardyjskiej dywizji pancernej rosyjskich sił zbrojnych.

Prokuratura ustaliła, że w marcu podczas zajmowania przez wojska rosyjskie rejonu browarskiego w obwodzie kijowskim pijany żołnierz wdarł się wraz z kolegą do budynku w jednej z wiosek i zastrzelił gospodarza. Następnie kilka razy zgwałcili jego żonę, grożąc jej bronią i przemocą wobec jej dziecka, które znajdowało się obok.

Wenediktowa podkreśliła, że choć oskarżony nie znajduje się obecnie w rękach ukraińskich organów ochrony prawa, to nie uniknie odpowiedzialności przed sądem.

12:38

Nawet sześć milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii może mieć ograniczone dostawy prądu podczas najbliższej zimy w efekcie rosyjskiej napaści na Ukrainę - zakłada rządowy najgorszy scenariusz, o którym informuje dziennik "The Times".

Wielka Brytania kupuje mniej niż 4 procent gazu bezpośrednio z Rosji, ale jest połączona z rynkami europejskimi.

12:36

Poniedziałkowe spotkanie w Brukseli ambasadorów państw członkowskich UE w poszukiwaniu kompromisu w sprawie nałożenia sankcji na rosyjską ropę, zakończyło się bez przełomu. Węgry nadal nie akceptują nałożenia sankcji na ropę, wysuwając kolejne postulaty - przekazało PAP źródło unijne w Brukseli.

12:27

Minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna odwiedziła Buczę - poinformował szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksij Kułeba.

Bucza stała się symbolem dokonywanych przez armię rosyjską zbrodni przeciwko ludzkości - dodał Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

12:10

Siły ukraińskie wyzwoliły już w sumie 1015 miejscowości, które były zajęte przez wojska rosyjskie - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu na Telegramie.

12:05

Żołnierze lwowskiej 80. brygady desantowo-szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali rosyjski pluton desantowo-szturmowy wraz ze sprzętem - poinformowało dowództwo wojsk desantowo-szturmowych Ukrainy. Nie podano kiedy, ani gdzie doszło do starcia.

11:45

Rodzinom walczących na Ukrainie oficerów z jednostek Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji dowództwo zabroniło wyjeżdżać z kraju i grozi przesiedleniem na rosyjski Daleki Wschód, jeśli wojskowi nie będą wykonywać rozkazów - podał ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie.

Według wywiadu, dowództwo okręgu już poleciło przymusowo wysiedlić z mieszkań służbowych kilka rodzin wojskowych z 332. pułku śmigłowców 6. Armii sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej.

11:08

Niemcy, które zapowiedziały dostawy broni "na dużą skalę" dla Ukrainy, w rzeczywistości dostarczają jedynie bardzo drobny sprzęt wojskowy; kanclerz Olaf Scholz rujnuje reputację niemieckiej polityki - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Najpierw minister obrony Lambrecht uznała pięć tysięcy hełmów w styczniu za “bardzo wyraźny sygnał" wsparcia, nie chcąc oczywiście prowokować Rosji. Potem kanclerz Scholz przez wiele tygodni kręcił głową, gdy pytano go o broń ciężką. Liderowi jego grupy parlamentarnej (SPD) Muetzenichowi nie podobał się cały militarystyczny wydźwięk dyskusji o wojnie" - przypomina "FAZ".

10:42

"Walki toczą się w okolicach Siewierodoniecka. Z dwóch kierunków - Nowoajdaru i Starobielska - wróg zdołał wejść do Siewierodoniecka i kontroluje pas około 100 metrów. Ale dalej nie zdołał się znacząco przesunąć, nasi chłopcy się bronią" - oznajmił szef władz rejonu siewierodonieckiego Roman Własenko w Radiu Swoboda.



Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj powiadomił, że żołnierze rosyjscy ostrzelali w mieście samochód z dwoma wolontariuszami; obaj zostali ranni. Poinformował też, że zniknęło trzech lekarzy i nie ma z nimi kontaktu.

10:35

Rosyjscy żołnierze gotowi są zabić swoich generałów, zmuszających ich do ataków na pozycje wojsk ukraińskich - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę telefoniczną jednego z rosyjskich wojskowych.

SBU przytacza słowa walczącego w obwodzie donieckim żołnierza, który podczas rozmowy z żoną powiedział, że jego koledzy omal nie zastrzelili generała Walerija Sołodczuka, gdy ten próbował zmusić ich do walki.

"Jeden z żołnierzy, dzieciak, wyciągnął granat i zagroził, że wysadzi siebie i generała; Sołodczuk uciekł i schował się do swojej chaty" - relacjonował żołnierz.

09:15

Wojska rosyjskie przegrupowują pododdziały, szykując się do ataków z okupowanego Iziumu na Słowiańsk w obwodzie donieckim i Barwinkowe w obwodzie charkowskim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:00

Siły ukraińskie zniszczyły rosyjski magazyn amunicji w okupowanej Czornobajiwce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz.

Detonacja trwała co najmniej godzinę - napisał Arestowycz. Dodał, że był to już 22. atak na rosyjski magazyn amunicji.

08:35

Wojska ukraińskie zniszczyły rosyjski punkt kierowania zwiadem bezzałogowym oraz punkt dowodzenia jednego z pododdziałów - poinformowało dowództwo operacyjne Południe, podsumowując na Telegramie sytuację z niedzieli.

Według ukraińskiego dowództwa, na południu wojska rosyjskie straciły 67 żołnierzy i 27 sztuk sprzętu bojowego, w tym sześć czołgów T-62.

"Sytuacja na kierunku południowym jest dynamiczna i napięta" - podano.

07:54

"Rosja prawdopodobnie poniosła w tym konflikcie druzgocące straty wśród swoich oficerów średniego i niższego szczebla. Dowódcy brygad i batalionów prawdopodobnie wysyłani są w rejon zagrożenia, ponieważ ponoszą bezwarunkową odpowiedzialność za wyniki swoich jednostek. Podobnie młodsi oficerowie musieli kierować działaniami taktycznymi na najniższym szczeblu, ponieważ armia nie dysponuje kadrą wysoko wyszkolonych i upoważnionych podoficerów, którzy pełnią tę rolę w siłach zachodnich" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej, odnosząc się do wojny na Ukrainie.

"Utrata znacznej części młodego pokolenia oficerów zawodowych prawdopodobnie pogłębi trwające problemy z modernizacją podejścia do dowodzenia i kontroli. Bardziej bezpośrednio, batalionowe grupy taktyczne, które są odtwarzane na Ukrainie z niedobitków wielu jednostek, będą prawdopodobnie mniej skuteczne z powodu braku młodszych dowódców. Wobec wielu wiarygodnych doniesień o lokalnych buntach wśród sił rosyjskich na Ukrainie, brak doświadczonych i wiarygodnych dowódców plutonów i kompanii prawdopodobnie doprowadzi do dalszego spadku morale i utrzymywania się słabej dyscypliny" - dodano.

07:45

Wojska ukraińskie przeprowadziły skuteczną kontrofensywę na pograniczu obwodów chersońskiego i mikołajowskiego na południu Ukrainy, zmuszając wojska rosyjskie do zajęcia pozycji obronnych - potwierdził w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną. Zdaniem analityków ośrodka kontrofensywa nie doprowadzi do odbicia znaczących obszarów w tej części kraju, jednak może spowolnić konsolidację administracyjnej kontroli okupowanych terytoriów i zmusić Rosjan do rozlokowania większej liczby żołnierzy.



06:20

Prezydent Wołodymyr Zełenski nie wyklucza trójstronnych rozmów z Władimirem Putinem i Recepem Erdoganem - przekazał rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nikiforow. Prezydent Turcji miałby w nich pełnić rolę mediatora.

Dziś Recep Erdogan odbędzie rozmowy telefoniczne z prezydentami Rosji i Ukrainy, ale z każdym osobno.

05:23

Rosyjskie media rozpowszechniają informacje o "zmęczeniu" Europejczyków Ukraińcami, niedogodnościach, jakie powodują dla obywateli Europy i Rosjan mieszkających w Europie, oraz twierdzą, że poparcie dla obywateli Ukrainy w Europie jest z każdym dniem coraz mniejsze - oceniła rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa.

Według niej dehumanizacja, tworzenie negatywnego wizerunku Ukraińców za granicą to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy, wywołania w stosunku do niej atmosfery nienawiści i wrogości oraz podżeganie do dyskryminacji.

Zdaniem rzeczniczki rosyjska propaganda jest głównie skierowana do "konsumenta krajowego", na potrzeby polityki wewnętrznej Rosji.

05:10

Rosja wycofała się z porozumienia, które z nami zawarła, więc teraz nie mamy już żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o silną obecność NATO na wschodnim skrzydle i zapewnienie, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO będzie chroniony przez 5. artykuł NATO i przez naszych sojuszników - powiedział w rozmowie z agencją BNS zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana.



W odpowiedzi na inwazję Moskwy na Ukrainę kraje bałtyckie proszą o zastąpienie rozmieszczonych tam od 2017 roku batalionów międzynarodowych NATO przez brygady. Geoana powiedział, że obecność Sojuszu w regionie zostanie wzmocniona w różnych obszarach, ale konkretna wielkość sił nie jest jeszcze znana. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w czerwcu na szczycie NATO w Madrycie.

05:02

Putin nie wygra... Jesteśmy z wami, jesteśmy zjednoczeni - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz do zgromadzonych przed Bramą Brandenburską w Berlinie uczestników maratonu Save Ukraine. Budujemy plany powojennej odbudowy Ukrainy - dodał w czasie łączenia wideo.

Scholz zauważył, że Niemcy wraz z przyjaciółmi i partnerami pomagają zapobiec załamaniu się ukraińskiej gospodarki oraz wysyłają broń, aby pomóc Ukraińcom w obronie kraju. Kanclerz dodał też, że Niemcy przyjęły prawie 800 tys. uchodźców z Ukrainy.