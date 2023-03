Podkreślił, że "wsparcie Czech jest dla Ukrainy ważne w wojnie z agresją Federacji Rosyjskiej". Jak poinformował, obaj z prezydentem Czech ustalili, że będą kontynuować "aktywną współpracę".

Petr Pavel złożył w czwartek przysięgę i stał się czwartym w historii prezydentem Republiki Czeskiej. W przemówieniu inauguracyjnym wezwał m.in. do wspierania Ukrainy. Zjednoczony środkowoeuropejski głos będzie ważny w pomaganiu Ukrainie w zwycięstwie - podkreślił Pavel.

16:01

O sytuacji na froncie wojennym głos zabrał szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj w telewizji Espreso.

Jak podkreślił, "najgorętszymi" punktach są Kreminna, Biłohoriwka i Swatowe. To co tam się odbywa, nie jest po prostu próbą codziennego szturmowania naszych pozycji. Rosjanie eksperymentują. A to nacierają ciężkim sprzętem, do 10-12 sztuk, a to atakują trzy bojowe wozy piechoty, a między nimi piechota, a to głęboko w lesie stoi czołg i ostrzeliwuje (ukraińskie) pozycje, a to wysyłane są trzy kompanie - oznajmił.

Dodał, że oprócz tego siły rosyjskie nieustannie wykorzystują drony różnych typów.

Nasi obrońcy starają się na każdą taką falę (ataku) dać godną odpowiedź.(...) Według stanu na chwilę obecną sytuacja jest bardzo trudna, ale jest pod pełną kontrolą na wszystkich trzech kierunkach - zapewnił.

15:10

Kijów Independent: Jak podaje ukraińska policja, minionej doby Rosja 48 razy zaatakowała cywilów w obwodzie donieckim.