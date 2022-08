Rozpoczęła się obowiązkowa ewakuacja ludności cywilnej z obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - podała agencja Ukrinform. Rząd tłumaczy to brakiem dostaw gazu na te tereny. Według wstępnych danych międzynarodowych ekspertów, ukraińscy jeńcy wojenni w obozie filtracyjnym w Ołeniwce zostali zabici bronią termobaryczną. W obwodzie ługańskim na wschodzie kraju działalność rozpoczął ruch partyzancki. Członkowie podziemnych organizacji nie tylko rozdają antyrosyjskie ulotki, ale też niszczą obiekty infrastruktury, co wyhamowuje działania bojowe wroga. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Fragmenty rosyjskiej rakiety na terenie huty szkła w mieście Merefa w obwodzie charkowskim. / Mykola Kalyeniak / PAP

15:00

Ukraińska armia nie straciła dotąd w wojnie z Rosją ani jednego systemu artylerii rakietowej HIMARS, co pokazuje, jak szybko i efektywnie nauczyliśmy się korzystać z tej amerykańskiej broni - oznajmił dowódca zgrupowania Południe ukraińskich sił zbrojnych generał Andrij Kowalczuk.

14:34

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zaczął działać ruch partyzancki; członkowie podziemnych organizacji nie tylko rozdają antyrosyjskie ulotki, ale też niszczą obiekty infrastruktury, co wyhamowuje działania bojowe wroga i utrudnia mu zdobywanie terenu - poinformował lojalny wobec Kijowa szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

13:39

W wyniku kontrofensywy ukraińskich wojsk wyzwolono już 53 miejscowości w obwodzie chersońskim na południu kraju, lecz ich mieszkańcy powinni wstrzymać się z powrotem do domów ze względu na ciągłe rosyjskie ostrzały - powiadomił p.o. szefa władz Chersońszczyzny Dmytro Butrij, cytowany przez agencję UNIAN.

13:38

Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson przybyła do Kijowa, gdzie będzie rozmawiać o realizacji wymogów unijnych i działaniach na rzecz wstąpienia Ukrainy do UE - poinformowało przedstawicielstwo Unii Europejskiej.

13:24

Francuski rząd przygotowuje plan dotyczący oszczędzania energii, który zakłada ograniczenie jej zużycia przez władze centralne, samorządowe oraz mieszkańców - informuje dziennik "Le Figaro". Plan ma zapobiec ryzyku niedoboru energii w związku z wojną na Ukrainie - zaznacza gazeta.

13:00

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim m.in. o wsparciu wojskowym dla tego kraju, jak również o eksporcie zboża z Ukrainy.

"Dobra rozmowa z prezydentem Zełenskim w sprawie priorytetów wsparcia wojskowego. Ważne jest, aby NATO i sojusznicy zapewniali jeszcze więcej pomocy Ukrainie i jeszcze szybciej. Omówiliśmy także pierwszą dostawę zboża od czasu inwazji Rosji i potrzebę pełnego wdrożenia umowy sponsorowanej przez ONZ i naszego sojusznika - Turcję" - napisał na Twitterze szef NATO Jens Stoltenberg.

12:04

Przedstawiciele Rosji deklarują, że są gotowi zwrócić ciała ukraińskich wojskowych, którzy zginęli w wyniku ostrzelania obozu filtracyjnego w Ołeniwce, jednak dopiero "po zakończeniu śledztwa" - poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Na pytanie, jaki czas jest potrzebny na śledztwo, nie otrzymaliśmy dotąd odpowiedzi, ale czekamy - powiedział rzecznik, cytowany przez portal ZN.UA.

Łubiniec dodał też, że ONZ na razie nie odpowiada na zapytania strony ukraińskiej na temat śledztwa w sprawie wydarzeń w Ołeniwce. Nie otrzymałem żadnego sygnału, nawet nieoficjalnego - powiedział Łubinec.

11:57

Płynący z Odessy pierwszy od najazdu Rosji na Ukrainę statek z ukraińskim zbożem przybędzie do Stambułu we wtorek w nocy - podało tureckie Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC). Generał Ozcan Altunbudak z JCC przekazał, że rozpoczęty w poniedziałek kurs statku przebiega zgodnie z planem.

11:44

Rozpoczęła się obowiązkowa ewakuacja ludności cywilnej z obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - podała agencja Ukrinform, cytując wicepremier kraju Irynę Wereszczuk. Rząd nakazał ewakuację, tłumacząc to brakiem dostaw gazu na te tereny.

Telegram

"Pierwszy pociąg przybył dziś rano do Kropywnyckiego. Kobiety, dzieci, osoby starsze, wiele osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wszyscy zostali powitani i zakwaterowani, wszyscy otrzymali pomoc" - napisała Wereszczuk na Telegramie.

10:45

Nowy pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy jest inwestycją w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - ocenił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, komentując na Twitterze najnowszy pakiet amerykańskiej pomocy o wartości 550 mln USD.

08:51

Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau pojechał dziś do Kijowa. Ma tam spotkać się m.in. ze swoim odpowiednikiem Dmytro Kulebą, ale też premierem Denysem Szmyhalem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Temat rozmów to wsparcie dla Ukrainy podczas wojny z Rosją i współpraca Warszawy z Kijowem.

08:12

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,201 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 23,6 tys. osób.

07:35

Za atak na obóz w Ołeniwce, gdzie w wyniku wybuchu zginęło 53 ukraińskich jeńców wojennych, odpowiadają wojska rosyjskie - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną na podstawie najnowszych informacji. Dotąd ten think tank wstrzymywał się z jednoznaczną oceną.

Dwaj amerykańscy urzędnicy potwierdzili w poniedziałek w rozmowie z portalem Politico, zastrzegając sobie anonimowość, że na miejscu wybuchu nie wykryto śladów użycia przekazanych przez USA systemów HIMARS, najprecyzyjniejszej artylerii na wyposażeniu ukraińskiej armii. Obaliło to twierdzenia Kremla, że atak przeprowadzono właśnie z takiego systemu.

Zdjęcia satelitarne i wykonane na miejscu w obozie sugerują natomiast, że atak uszkodził tylko jeden budynek, jego ściany nie zawaliły się. Nie pozostawił też po sobie żadnego krateru w pobliżu. To bardzo mocna przesłanka, że przyczyną zniszczeń było precyzyjne uderzenie albo materiały wybuchowe umieszczone wewnątrz budynku - ocenia ISW.

07:05

Rosjanie zaatakowali minibusa przewożącego ewakuowanych cywilów w obwodzie chersońskim. Nie żyją trzy osoby, cztery zostały ranne - informują ukraińskie służby.

Do ataku doszło blisko miejscowości Dovhove w obwodzie chersońskim. Bus przewożący siedmioro cywilów wyjechał ze wsi Starosilia na okupowanym przez Rosjan terytorium. W drodze został jednak ostrzelany. Ci, którzy przeżyli atak, trafili do szpitala w Krzywym Rogu.



07:01

Armia ukraińska odparła ataki wojsk rosyjskich w pobliżu kilku miejscowości w obwodzie donieckim na wschodzie kraju; trwają walki w rejonie Bachmutu - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:51

Ośrodki recepcyjne dla ukraińskich uchodźców prowadzone w Holandii przez samorządy są prawie pełne - informuje ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Obecnie zajętych jest około 95 proc. z 57 tys. miejsc przygotowanych przez gminy. Docelowo liczba łóżek dla Ukraińców ma zostać zwiększona do 75 tys.

05:30

Sekretarz stanu USA Antony Blinken nazwał działania Rosji wokół największej ukraińskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze "szczytem nieodpowiedzialności". Oskarżył Moskwę o wykorzystanie jej jako "tarczy nuklearnej" w atakach na siły ukraińskie.



Waszyngton jest głęboko zaniepokojony, że Moskwa używa teraz elektrowni jako bazy wojskowej i strzela do ukraińskich sił z jej terenu - powiedział Blinken dziennikarzom po rozmowach w ONZ w Nowym Jorku na temat nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Oczywiście Ukraińcy nie mogą tam atakować, by nie doszło do strasznego wypadku nuklearnego - podkreślił. Dodał, że działania Rosji wykraczają poza używanie "ludzkich tarczy" do stosowania "tarczy nuklearnej".



05:21

Według wstępnych danych międzynarodowych ekspertów, ukraińscy jeńcy wojenni w obozie filtracyjnym w Ołeniwce zostali zabici bronią termobaryczną - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.



"Co trzy godziny dowiaduję się, co dzieje się w tym postępowaniu karnym. Wprowadziliśmy teraz międzynarodowych ekspertów. Pragnę poinformować, że ich wstępne wnioski wskazują, że do tego mordu była użyta broń termobaryczna. Oznacza to, że na pewno nie był to ostrzał rakietowy - oni są tego pewni" - napisał Kostin na Telegramie. Dodał, że toczą się pilne czynności śledcze w sprawie konkretnych osób, odpowiedzialnych za zabójstwo w Ołeniwce. "Sprawa jest bardziej skomplikowana. Moim zdaniem priorytetem jest w tej chwili ujawnienie rosyjskiej propagandy i dezinformacji" - stwierdził.

05:18

Łączna wartość majątku 25 najbogatszych rosyjskich oligarchów zmniejszyła się od początku roku z blisko 383 mld do około 322 mld dolarów - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, który przeanalizował dane finansowe z rankingu Bloomberg Billionaires Index.



Największe straty poniósł Aleksiej Mordaszow - biznesmen inwestujący m.in. w branży turystycznej i wydobywczej, prezes spółki górniczo-hutniczej Siewierstal. Według Bloomberga jego majątek zmniejszył się o ponad 8 mld dolarów i wynosi obecnie 20,6 mld dolarów. Swój stan posiadania znacznie uszczuplili też m.in. Giennadij Timczenko, do marca związany z drugim największym rosyjskim koncernem gazowym Nowatek, oraz były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Londyn Roman Abramowicz. Obaj stracili po około 6 mld dolarów.

05:15

Statek z ładunkiem 26 tys. ton kukurydzy wypłynął w poniedziałek z Odessy, ale nie można się łudzić, że Rosja nie spróbuje zerwać ukraińskiego eksportu - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oznajmił, że Rosja konsekwentnie wywoływała głód w krajach Afryki i Azji, które tradycyjnie importowały dużo ukraińskich towarów, a teraz - w warunkach wyjątkowych upałów w Europie - "kryzys cenowy i deficyt artykułów spożywczych zagraża także niektórym krajom europejskim".