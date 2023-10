W Kijowie rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE, którzy omówią wsparcie dla walczącej z agresją Rosji Ukrainy oraz formułę pokoju prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polskę na spotkaniu reprezentuje podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Gerwel. Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach donieckim, charkowskim i chersońskim, na wschodzie i południu kraju - poinformowały władze tych trzech ukraińskich regionów w komunikatach w mediach społecznościowych. Celem niedzielnego ataku dronów na Smoleńsk w zachodniej części Rosji były tamtejsze zakłady lotnicze, należące do państwowego koncernu zbrojeniowego Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe; na terenie tych zakładów znajduje się lotnisko wojskowe Siewiernyj - powiadomiło Radio Swoboda. Poniedziałek jest 586. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla Was w naszym raporcie dnia.

Spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych w Kijowie / UKRAINE FOREIGN MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA

13:20

Włochy i Ukraina podpisały porozumienie w sprawie odbudowy Soboru Przemienienia Pańskiego w Odessie, który został zbombardowany przez armię rosyjską.

12:34

We wrześniu liczba rosyjskich ataków na Ukrainę przy pomocy irańskich dronów kamikadze Shahed-136 była największa od początku wojny; najeźdźcy wystrzelili 503 drony, lecz udało nam się zniszczyć aż 396 takich maszyn, czyli blisko 79 proc. - powiadomił ukraiński portal wojskowy Defense Express.

11:46

Dania otworzy biuro swojej ambasady w Mikołajowie, ważnym porcie na południu Ukrainy - podał portal Suspilne, powołując się na szefa duńskiego MSZ, Larsa Lokke Rasmussena. Dania weźmie udział w obudowie Mikołajowa i regionu - podkreślił minister.

Wzięliśmy na siebie szczególną odpowiedzialność za odbudowę Mikołajowa oraz regionu mikołajowskiego i od początku tego tygodnia będziemy mieć pełnowartościowe biuro w Mikołajowie - powiedział Rasmussen w kuluarach spotkania w Kijowie ministrów spraw zagranicznych państw UE.

11:44

W ostatnich tygodniach komponent lotniczy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej przyjął szczególnie ważną rolę w operacjach floty, która zmaga się ze zbiegającymi się zagrożeniami na południowej flance wojny na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, lotnictwo marynarki wojennej kładzie nacisk na operacje patrolowania morza z powietrza, a wysoce prawdopodobne jest, że główną misją jest wczesna identyfikacja bezzałogowych statków nawodnych.



11:43

Wbrew sankcjom UE drogie, warte nawet 100 tys. euro samochody przewożone są przez Finlandię do Rosji. Śledzony Lexus pochodził z Kanady i przybył przez Atlantyk do Europy kontenerowcem. Z Niemiec trafił do portu nad Zatoką Fińską. Stamtąd na lawecie pokonał około 5 tys. km i znalazł się w salonie na Syberii - wynika z reportażu stacji Yle.

10:55

Ukraina respektuje decyzję wyborców słowackich, wyrażoną podczas wyborów do parlamentu - oświadczył szef MSZ w Kijowie Dmytro Kułeba. Wybory na Słowacji wygrała partia Smer-SD byłego premiera Roberta Fico, który obiecywał zakończenie pomocy wojskowej dla Ukrainy.



Trzeba poczekać na sformowanie koalicji i po tym dopiero, patrząc na jej skład, będzie można wyciągnąć wstępne wnioski - dodał ukraiński minister.

10:36

W Kijowie rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE, którzy omówią wsparcie dla walczącej z agresją Rosji Ukrainy oraz formułę pokoju prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polskę na spotkaniu reprezentuje podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Gerwel.

Takie spotkania określane są jako nieformalne, gdyż odbywają się poza UE i są swego rodzaju debatami, które pozwolą nam poznać sytuację, związaną z wojną na Ukrainie oraz omówić kontynuację wsparcia dla tego kraju - wyjaśnił przed obradami szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

10:13

Powtarzane przez część zachodnich obserwatorów tezy, że działania wojenne na Ukrainie znalazły się w impasie, a konflikt można zakończyć metodami dyplomatycznymi, są głęboko błędne; Władimir Putin postrzega każdy kompromis jako kapitulację, a kapitulacja zachęca go do dalszej agresji - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W obszernym raporcie think tank z Waszyngtonu przeanalizował wydarzenia z lat 2014-21, czyli od czasu aneksji Krymu przez Rosję i wywołania przez Kreml rebelii w Donbasie aż do "ultimatum", przedłożonego Zachodowi na kilka miesięcy przed inwazją na Ukrainę. ISW podkreślił, że Moskwa nigdy nie postrzegała działań władz w Kijowie jako zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa, a wszelkie tego rodzaju oświadczenia były tylko propagandowymi uzasadnieniami przyszłej agresji.

08:59

Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach donieckim, charkowskim i chersońskim, na wschodzie i południu kraju - poinformowały władze tych trzech ukraińskich regionów w komunikatach w mediach społecznościowych.

W obwodzie chersońskim na południu kraju odnotowano w niedzielę 71 ostrzałów przy użyciu samolotów bojowych, czołgów, dronów, moździerzy, a także dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych.

08:49

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow przekazał, że szef Pentagonu Lloyd Austin zapewnił go o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa. Również MSZ Ukrainy zapewniło, że wsparcie Ameryki pozostaje niezmienne, mimo braku środków dla Ukrainy w tymczasowym budżecie USA.

08:17

Celem niedzielnego ataku dronów na Smoleńsk w zachodniej części Rosji były tamtejsze zakłady lotnicze, należące do państwowego koncernu zbrojeniowego Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe; na terenie tych zakładów znajduje się lotnisko wojskowe Siewiernyj - powiadomiło Radio Swoboda. Na lotnisku tym znajduje się wrak polskiego prezydenckiego samolotu Tu-154M.

07:43

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzały w regionie chersońskim. Sześć kolejnych osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych.

06:13

W żadnym wypadku nie możemy pozwolić na przerwanie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy - powiedział prezydent USA Joe Biden po tym, gdy w sobotę odsunięto na 45 dni widmo zamknięcia rządu w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny.

Chcę zapewnić naszych sojuszników, że możecie liczyć na nasze wsparcie, nie odejdziemy - zapewnił.