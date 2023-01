04:36

Prezydent-elekt Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva spotkał się w sobotę przed swoją inauguracją z przedstawicielami Rosji i Ukrainy i wezwał do zakończenia wojny między obu krajami - podał Reuters. Lula, który zostanie zaprzysiężony dziś, poinformował na Twitterze, że spotkał się osobno z przewodniczącą Rady Federacji Rosyjskiej Walentyną Matwijenko i wicepremier Ukrainy Julią Swyrydenko.

"W Brazylii mamy tradycję obrony integralności narodów i będziemy rozmawiać z kim się da o pokoju" - oświadczył Lula.

04:32

Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował, że fragmenty pocisku zniszczonego przez ukraińskie systemy obrony powietrznej uszkodziły samochód w centrum stolicy, ale według wstępnych danych nie było rannych ani ofiar.



Urzędnicy miasta i regionu Kijowa poinformowali na Telegramie, że systemy obrony powietrznej działały, a administracja wojskowa miasta Kijowa podała, że zniszczono 23 wystrzelone przez Rosjan "obiekty powietrzne".



Ołeksij Kułeba, gubernator obwodu kijowskiego przekazał, że region został zaatakowany przez drony.



Wstępne informacje nie określały czy jakieś cele zostały trafione.

04:30

W pierwszych godzinach Nowego Roku w Kijowie i innych miejscach na Ukrainie słychać było liczne eksplozje, a w całym kraju rozbrzmiały syreny przeciwlotnicze. Świadkowie Reutersa przekazali, że gdy w Kijowie rozbrzmiały syreny przeciwlotnicze mieszkańcy stolicy wykrzykiwali ze swoich balkonów: "Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!".

04:26

Zaskakujące doniesienia na temat stanu zdrowia Władimira Putina przekazał szef zespołu analitycznego ds. Rosji duńskiej agencji wywiadu wojskowego. W wywiadzie poinformował, że rosyjski przywódca mógł być pod wpływem leków, kiedy zdecydował się rozpocząć wojnę w Ukrainie.

04:22

Ukraiński prezydent przyrzekł, że przywróci to, co zostało zabrane. "Niech ten rok będzie rokiem powrotu. Powrotu naszych ludzi. Żołnierzy - do ich rodzin. Więźniów - do ich domów. Emigrantów - do swojej Ukrainy. Powrót naszych ziem" - mówił Zełenski.

04:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę krótko przed północą powiedział w noworocznym orędziu, że jego jedynym życzeniem dla wszystkich Ukraińców na rok 2023 jest zwycięstwo.

"Powiedziano nam, że mamy się poddać. Wybraliśmy kontratak!" - podkreślił i dodał: "Jesteśmy gotowi walczyć o nią (wolność). Dlatego każdy z nas jest tutaj. Ja jestem tutaj. My jesteśmy tutaj. Ty jesteś tutaj. Każdy z nas jest tutaj. Wszyscy jesteśmy Ukrainą".