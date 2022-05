Ponad 100 cywilów pozostaje w kombinacie Azowstal - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w telewizji. Zakłady, to wciąż ostatni punkt oporu Ukraińców w Mariupolu. Siły ukraińskie ostrzegają przed możliwą rosyjską prowokacją na terenie zakładów chemicznych. W nocy było słychać głośne eksplozje w Odessie. Według lokalnych władz na miasto spadło 7 rosyjskich rakiet. Najważniejsze informacje z 76. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 10.05.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ranny ukraiński żołnierz siedzi w przyfrontowym szpitalu polowym w pobliżu Popasnej w obwodzie ługańskim we wschodniej Ukrainie / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

"Bombardowali wszystko teatry, domy. Mówili, że celują w pułk Azow, ale przecież Azowa w domach rodzinnych nie było. Żeby jakoś wytłumaczyć się z łamania konwencji mówili, że mieli informacje, że koś miał się ukrywać w ostrzeliwanych budynkach" - mówi RMF FM Mychajło, ukraiński żołnierz, który walczył w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Mężczyzna został ranny, podczas działań wojennych i przebywa w krakowskim szpitalu. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Nie jest wykluczone, że Rosja przeprowadzi akcje sabotażowe w zakładach przemysłu chemicznego - poinformował we wtorek rano sztab generalny ukraińskiego wojska w komunikacie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

"Dziś zrobiliśmy kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej." - powiedział w opublikowanym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

08:28

08:20

Funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa chodzą w Ługańsku po mieszkaniach i szukają mężczyzn, którzy nie zostali jeszcze ‘zmobilizowani’ - poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj w telewizji.



Według jego danych rosyjscy żołnierze rzucają na pierwszy ogień właśnie świeżo zmobilizowanych, potem czeczeńskich bojowników, a na końcu idą sami.

08:14

Japońskie sankcje indywidualne nałożono na wysokich rangą rosyjskich urzędników oraz liderów organizacji zbrojnych separatystycznych, zależnych od Rosji republik w ukraińskim Donbasie - tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej.



Jesteśmy wyjątkowo zszokowani, widząc dewastację, głęboki kryzys humanitarny i kompletne zniszczenie każdego ukraińskiego miasta, które stało się ofiarą rosyjskiej agresji - przekazał główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno.

08:10

Bombardowali wszystko teatry, domy. Mówili, że celują w pułk Azow, ale przecież Azowa w domach rodzinnych nie było. Żeby jakoś wytłumaczyć się z łamania konwencji mówili, że mieli informacje, że koś miał się ukrywać w ostrzeliwanych budynkach - mówi RMF FM Mychajło, ukraiński żołnierz, który walczył w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Mężczyzna został ranny, podczas działań wojennych i przebywa w krakowskim szpitalu. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ukraiński żołnierz: Mariupola już nie ma RMF FM

08:02

Japoński rząd zdecydował we wtorek o rozszerzeniu sankcji nałożonych na Rosję za jej agresję na Ukrainę - informuje agencja Jiji Press. Wśród nowych restrykcji znalazło się m.in. zamrożenie aktywów 141 osób, w tym premiera Rosji Michaiła Miszustina, oraz zakaz eksportu do 71 powiązanych z Rosją organizacji.



Wśród wpisanych na listę organizacji, do których nie będzie już można eksportować zaawansowanych technologicznie japońskich produktów znalazły się instytucje naukowe oraz podmioty powiązane z przemysłem zbrojeniowym.

07:55

Ukraina jest odcięta od dostępu do morza, a krajowy potencjał eksportowy zmniejszył się o ponad połowę. "90 mln ton produktów rolnych, które Ukraina planowała eksportować do Azji, Afryki i Europy, jest zablokowanych" - powiedział premier Ukrainy Denys Shmyhal, cutowany przez ukraińśką telewizję.

07:48

W poniedziałek późnym wieczorem Odessa została zaatakowana rakietami po raz trzeci w ciągu dnia. Według Humeniuk lotnictwo rosyjskie zrzuciło 7 rakiet, które były jeszcze produkcji sowieckiej.



"Wyszukując strategiczne obiekty, przestarzałymi rakietami udało się trafić w ‘wyjątkowo niebezpieczne’ centrum handlowe oraz magazyn towarów powszechnej konsumpcji" - poinformowała we wtorek rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalija Humeniuk. Trwa gaszenie pożaru w centrum handlowym.

07:45

Od początku wojny urodziło się w Polsce dwa razy więcej dzieci ukraińskich niż w tym samym czasie w zeszłym roku - podaje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". CZYTAJ WIĘCEJ>>>

07:38

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z okupowanych terytoriów do Rosji i na Krym wywieziono od 400 do 500 tys. ton zboża w celu dalszej odsprzedaży - poinformował ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski cytowany we wtorek przez portal informacyjny RBK. "To poważny interes, nad którym pieczę sprawują ludzie wyższej rangi: pracownicy służb specjalnych kraju agresora, wojskowi oraz różni oszuści (...)" - podkreślił minister.

Poinformował przy okazji, że ukraińskie organy ścigania rejestrują i prowadzą ewidencję handlowców zaangażowanych w ten proceder. Wszystkie fakty naruszenia ukraińskiego ustawodawstwa są następnie przekazywane do prokuratury.

07:31

07:24

Sytuacja mieszkańców Mariupola jest katastrofalna; według ostrożnych szacunków mogło tam już zginąć ponad 20 tys. osób.



W ostatnich dniach ewakuowano kilkuset cywilów, którzy przez około dwa miesiące ukrywali się w rozległych podziemnych korytarzach i schronach na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal. Zorganizowanie korytarzy humanitarnych było możliwe dzięki współpracy strony ukraińskiej z ONZ.

07:15

Ponad 100 cywilów pozostaje w kombinacie Azowstal, który jest ostatnim punktem oporu sił ukraińskich w Mariupolu - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w telewizji.



Według niego w całym mieście nadal przebywa do 100 tys. mieszkańców. Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji Mariupol liczył ok. 400 tys. mieszkańców.

07:02

W ciągu poprzedniej doby w obwodzie donieckim i ługańskim wojska ukraińskie miały odeprzeć piętnaście ataków Rosjan, niszcząc przy tym jeden system rakiet przeciwlotniczych, 9 czołgów, 3 systemy artyleryjskie, 25 bojowych wozów opancerzonych i trzy pojazdy kołowe. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

06:56

Nie jest wykluczone, że Rosja przeprowadzi akcje sabotażowe w zakładach przemysłu chemicznego - poinformował we wtorek rano sztab generalny ukraińskiego wojska w komunikacie. Każdego dnia sztab w swoich mediach społecznościowych publikuje podsumowanie sytuacji operacyjnej.

06:45

CBC News odnotowało, że od początku roku do Kanady przybyło łącznie ponad 19 000 Ukraińców, ale nie wszyscy z nich byli uchodźcami. Od połowy marca rząd federalny zatwierdził ponad 90 000 wniosków wizowych od Ukraińców.



06:32

Pierwszy samolot czarterowy z ukraińskimi uchodźcami na pokładzie wylądował we wtorek w St. John's , stolicy Nowej Fundlandii i Labradoru, poinformował Ukrinform opierając się na relacji kandyjskiej publicznej telewizji CBC News.



Samolot przyleciał z Katowic z 166 uchodźcami na pokładzie, w tym 55 dziećmi.

06:20

Nad zakładami Azowstal w Mariupolu nadal powiewa ukraińska flaga - donosi doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko.

06:00

45 proc. ludności opuściło region okupowany Chersonia - pisze kanał Nexta. "Okupanci plądrują, zabijają, gwałcą, więc cywile nie mogą tego znieść, bardzo się boją i są zmuszeni do opuszczenia swoich domów" - przekazał szef regionalnej administracji Hennadij Łahuta, cytowany przez kanał.

05:45

Jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało rannych w nocnym ostrzale Odessy - informuje portal Hromadske.

05:36

Agencja Euromaidan publikuje na Twitterze zdjęcia, na których widać zniszczenia po nocnym ostrzale Odessy.

05:30

Wojska rosyjskie nadal borykają się z powszechnymi wyzwaniami związanymi z przegrupowaniem sił. Stany Zjednoczone nie zaobserwowały żadnych oznak znaczącej mobilizacji rosyjskich wojsk - przekazał amerykański Institute for the Study of War, powołując się na najnowsze ustalenia Pentagonu.

05:23

"Dziś zrobiliśmy kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej. Zwykle trwa to miesiącami. Ale my zrobiliśmy wszystko w ciągu kilku tygodni. To jest dokument, który zawiera tysiące stron" - powiedział w opublikowanym w poniedziałek wieczorem nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

05:21

Demokraci zgodzili się na zwiększenie dodatkowej pomocy dla Ukrainy do wysokości 39,8 miliarda dolarów - poinformowały Reutersa w poniedziałek dwa źródła zaznajomione z propozycją. Izba Reprezentantów może już we wtorek przyjąć plan, który przekracza prośbę prezydenta Joe Bidena z ubiegłego miesiąca o 33 miliardy dolarów na pomoc dla Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

05:15

Od 24 lutego w obwodzie donieckim zginęło 345 osób, a 1019 zostało rannych - wynika z informacji zebranych przez szefa donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenki.



Według Kyrylenki nie jest obecnie możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowache.

05:10

W obwodzie donieckim w poniedziałek w czasie ostrzału prowadzonego przez wojska rosyjskie sześciu cywilów zostało rannych - napisał w Telegramie szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko, poinformował Ukrinform.



Potwierdziły się również informacje o 11 osobach, które zginęły w Jampolu w okresie od 23 do 28 kwietnia - poinformował Kyryłenko.

05:06