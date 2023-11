Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła do Kijowa, aby porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o rozszerzeniu UE. Dwóch rosyjskich miliarderów, którzy od kilkudziesięciu lat znają Władimira Putina, finansuje prywatne firmy wojskowe, przejmujące po Grupie Wagnera działalność w Afryce - podał amerykański Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 04.11.2023 r.

Żołnierze Pierwszej Prezydenckiej Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy "Burewij" (Burza) podczas ćwiczeń praktycznych na poligonie w północnej Ukrainie / Vladyslav Musiienko / PAP

11:29

Rosja przeprowadziła nieudane próby rakiet balistycznych RS-24 Jars oraz RSM-56 Buława - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR) na Telegramie.

Według HUR rakietę Jars wystrzelono 1 listopada z kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim i miała ona dolecieć do kosmodromu Kura na Kamczatce, ale zboczyła z kursu.

Ponadto 25 października niepowodzeniem zakończyło się próbne wystrzelenie z podwodnego krążownika rakietowego pocisku balistycznego Buława.

Obie rakiety mogą przenosić broń jądrową.

Telegram

11:26

W ciągu ostatnich trzech tygodni Rosja prawdopodobnie straciła ok. 200 pojazdów opancerzonych podczas ataków na miasto Awdijiwka w Donbasie na wschodzie Ukrainy, a od początku października - kilka tysięcy żołnierzy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, straty pojazdów opancerzonych są efektem połączenia kilku czynników - względnej skuteczności ukraińskiej nowoczesnej ręcznej broni przeciwpancernej, min, amunicji zrzucanej przez bezzałogowe statki powietrzne i precyzyjnych systemów artyleryjskich.

11:13

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zaczęli dyskretnie rozmawiać z Ukrainą o możliwości negocjacji pokojowych z Rosją - informuje NBC News. Stacja powołuje się na urzędników amerykańskich, obecnego i byłego.

09:39

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła do Kijowa, aby porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o rozszerzeniu UE. Napisała o tym na platformie X.

"Jestem tu, by porozmawiać o drodze do członkostwa Ukrainy w UE" oraz wsparciu finansowym UE "na odbudowę Ukrainy jako nowoczesnej i dobrze prosperującej demokracji" - oznajmiła po przybyciu do Kijowa.

Bruksela ma 8 listopada przedstawić raport o stanie postępów Ukrainy i wypowiedzieć się w kwestii otwarcia z nią negocjacji akcesyjnych.