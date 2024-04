Stany Zjednoczone sprzedadzą Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 138 milionów dolarów, który posłuży do utrzymania i poprawy systemu obrony powietrznej - poinformowała agencja Reutera, cytując Departament Stanu USA. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował we wtorek nagranie ze swojej wizyty w obwodzie charkowskim, ukazujące budowę fortyfikacji w tym regionie na północnym wschodzie kraju. W obwodzie sumskim pod ostrzałem artyleryjskim znaleźli się pracownicy energetyki - przekazał Ukrinform. Wtorek jest 776. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

System HAWK (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

22:21

Stany Zjednoczone sprzedadzą Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 138 milionów dolarów, który posłuży do utrzymania i poprawy systemu obrony powietrznej HAWK - poinformowała agencja Reutera, cytując Departament Stanu USA.

21:40

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron nazwał rosyjską agresję w Europie "ogromnym zagrożeniem" dla Zachodu oraz wezwał sojuszników do trzymania się razem i wspierania Ukrainy w stawianiu oporu rosyjskiej inwazji. Powiedział to we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem w Waszyngtonie - podaje Ukrinform.