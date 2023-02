10:55

Na tle zapowiedzi o oczekiwanej dziś w Kijowie wizycie "ważnego gościa" z Zachodu na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Syreny w stolicy zawyły o godzinie 11.34 (godz. 10.34 w Polsce).



10:37

Na froncie w obwodzie ługańskim najgoręcej jest obecnie w rejonie Kreminnej i Biłohoriwki - powiadomił szef władz regionu Serhij Hajdaj.

"Przeciwnik zwiększa liczbę ostrzałów naszych pozycji. Najgoręcej jest obecnie w rejonie Kreminnej i Biłohoriwki" - powiedział Serhij Hajdaj w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji.

10:35

Nie mogę zapewnić, że dziś podejmiemy ostateczną decyzję w sprawie 10. pakietu sankcji wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę - powiedział przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.



Projekt 10. pakietu został zaprezentowany w lutym przez Komisję Europejską, jednak pomiędzy krajami członkowskimi są wciąż różnice co do tego, które obszary objąć restrykcjami.

10:11

Spośród 53 szwajcarskich firm i organizacji obecnych na rosyjskim rynku przed inwazją Kremla na Ukrainę, całkowicie wycofało się stamtąd tylko 18 podmiotów, a kolejnych 14 zawiesiło swoją działalność, ale zachowuje możliwość powrotu do Rosji - poinformował w niedzielę szwajcarski dziennik "Tages-Anzeiger".



Wśród spółek i organizacji, które wciąż mają nadzieję na wznowienie aktywności, są m.in. trzej najwięksi producenci zegarków Swatch Group, Richemont i Rolex, firma wydobywcza Glencore oraz Międzynarodowa Federacji Piłki Nożnej (FIFA) z siedzibą w Zurychu - oznajmiła gazeta, przytaczając analizę prof. Jeffreya Sonnenfelda z amerykańskiego Uniwersytetu Yale.



Działalności w Rosji zaprzestały m.in. grupa przemysłowa ABB, firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance Group, producent czekolady Lindt & Spruengli oraz spółka z branży IT Logitech. Na rosyjskim rynku wciąż obecne są m.in. wytwórca maszyn budowlanych Liebherr, produkujący m.in. odkurzacze i naczynia Zepter, a także holding Swiss Krono, działający w sektorze przemysłu drzewnego - wynika z raportu opisanego przez "Tages-Anzeiger".

09:40

"Dziewięć lat od Rewolucji Godności nadal trwa walka o naszą niepodległość. O samodzielną, wolną i silną Ukrainę - europejską i demokratyczną, niepodległą i integralną. I nie ma żadnych wątpliwości, że wszystko to obronimy, że zrealizujemy marzenie ukraińskich bohaterów" - oświadczył Zełenski w opublikowanym wystąpieniu.



"Upamiętniamy dzisiaj bohaterów, którzy oddali swoje życie za Ukrainę i Ukraińców podczas Rewolucji Godności - Bohaterów Niebiańskiej Sotni. Ludzi w różnym wieku, różnych zawodów, z różnych regionów, ale połączonych wspólnymi i prawdziwymi wartościami" - zaznaczył prezydent.



"Dla niewolników nie ma wejścia do raju. To jest sens ukraińskiego rozumienia wolności. To jest przyczyna, dlaczego wróg nie pozostanie na naszej ziemi" - powiedział Zełenski.

09:00

Od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, linia frontu w wojnie z agresorem osiągnęła długość 3 tys. km; ten konflikt trwa jednak od 2014 roku, gdy tysiące osób protestujących na kijowskim Majdanie bezpośrednio stamtąd wyruszyły na front - oznajmił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.



Wojskowy odniósł się w ten sposób do obchodzonego w poniedziałek na Ukrainie Dnia Niebiańskiej Sotni, upamiętniającego demonstrantów, którzy zginęli podczas Rewolucji Godności na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku.

08:40

W związku ze zbliżającą się rocznicą wojny rośnie presja polityczna na rosyjskie wojska na Ukrainie, a jeśli wiosenna ofensywa nie przyniesie żadnych rezultatów, prawdopodobnie wzrosną napięcia w rosyjskim przywództwie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że Rosja kontynuuje działania na kilku osiach ofensywnych na wschodzie Ukrainy: w Wuhłedarze, Kreminej i Bachmucie, ale według doniesień liczba ofiar pozostaje wysoka, szczególnie w Bachmucie i Wuhłedarze. Jak dodano, w szczególności "elitarne" 155. i 40. brygady piechoty morskiej poniosły bardzo wysokie straty w Wuhłedarze i są prawdopodobnie nieskuteczne bojowo.

08:28

Gdyby Chiny, które widzą konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mimo to zdecydowały się przekazać Kremlowi broń, zachowałyby się jak człowiek wykupujący bilet na Titanica po obejrzeniu filmu o katastrofie tego statku - ocenił w nocy z niedzieli na poniedziałek amerykański republikański senator Lindsey Graham.



"Będziecie skończonymi głupcami, jeśli teraz wskoczycie do tego pociągu Putina. (...) Nie róbcie tego. Dostarczenie Rosjanom broni (przez Pekin) i wsparcie w ten sposób (rosyjskich) zbrodni przeciwko ludzkości byłoby najbardziej katastrofalną rzeczą dla relacji USA z Chinami, jaka mogłaby się wydarzyć. To zmieniłoby wszystko, i to na zawsze" - podkreślił polityk w rozmowie na antenie amerykańskiej telewizji ABC.

08:20

"Wizyta Joe Bidena jest bardzo ważna, bo potrzebujemy nowego wsparcia. I jestem przekonany, że te wsparcie dla nas będzie" - mówił w przeddzień wizyty amerykańskiego prezydenta mer Lwowa Andrij Sadowy, poniedziałkowy gość RMF24. Wyraził także uznanie dla Polaków za pomoc Ukrainie. "To co wy robicie, to jest bohaterstwo" - dodał.

07:55

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 21,8 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 19,6 tys. osób - podała w poniedziałek Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,945 mln wjazdów do Polski i ponad 8,062 mln wyjazdów na Ukrainę.



07:35

Rosyjskie wojska walczące w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, uporządkowały swoje działania pod względem organizacyjnym, lecz ofensywa Kremla prawdopodobnie nie będzie tam w stanie osiągnąć znaczących postępów - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Największą bolączką wojsk agresora jest brak możliwości szybkiego odtworzenia jednostek pancernych, przetrzebionych w ciągu kilku ostatnich miesięcy wojny. Wskazują na to ostatnie szacunki zachodnich ośrodków analitycznych, m.in. brytyjskiego Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), według których Rosja straciła już około połowy czołgów posiadanych przed inwazją na Ukrainę - przypomniał ISW.



W ocenie think tanku tak potężne straty właściwie uniemożliwiają najeźdźcom dokonanie "przełomowych pod względem operacyjnym" ofensyw w Donbasie. Dlatego, jak prognozuje ośrodek z Waszyngtonu, rosyjskie natarcie na Ługańszczyźnie prawdopodobnie będzie jeszcze przez pewien czas trwało i może chwilowo nabrać tempa w miarę angażowania ostatnich dostępnych rezerw, ale najpewniej zakończy się bez osiągnięcia celów zakładanych przez Kreml.

07:23

Mer Lwowa Andrij Sadowy był rozmówcą Bogdana Zalewskiego - najpierw w Faktach o godz. 7:00, a potem w internetowym Radiu RMF24. Nasz dziennikarz połączył się ze Lwowem, aby uzyskać najnowsze informacje na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

07:00

Jestem dość pewny, że prezydent Joe Biden zmieni zdanie w sprawie dostaw rakiet dalekiego zasięgu na Ukrainę - powiedział PAP były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Ekspert uważa, że Warszawa jest idealnym miejscem na wygłoszenie przez prezydenta Bidena strategicznie ważnego przemówienia mobilizującego wolny świat do długotrwałej pomocy Ukrainie.



Prezydent USA Joe Biden publicznie odmówił dotąd przekazania Ukrainie dwóch rodzajów uzbrojenia: amerykańskich myśliwców, oraz rakiet dalekiego zasięgu, takich jak wystrzeliwane z systemów HIMARS pociski ATACMS, które od wielu miesięcy są obiektem próśb Ukraińców. Czy wizyta w Warszawie będzie okazją do zmiany kursu? Zdaniem byłego ambasadora USA w Warszawie i byłego zastępcy sekretarza stanu USA Daniela Frieda, prezydent może zmienić zdanie - przynajmniej w tym drugim aspekcie.

06:30

John Kirby w rozmowie z dziennikarzem RMF FM dodał, że nikt nie wie, "jak długo potrwa ta wojna".

Miejmy nadzieję, że nie potrwa o wiele dłużej, lecz to ważne poświęcić chwilę tej rocznicy i po prostu zobaczyć, co międzynarodowa społeczność wspólnie zrobiła, by wspierać Ukrainę. Putin chciał złamać Zachód, chciał podzielić i doprowadzić do rozłamu Zachodu. A on wzmocnił Zachód. I nie widzimy żadnych oznak, by ta siła w ogóle słabła. I to mówienie, gdy zimą używał energii jako broni, że to zmusi tak wiele krajów europejskich do ustępstw - nie miało to żadnego efektu. W rzeczywistości miało odwrotny skutek. Państwa europejskie zrobiły krok w kierunku nawet większego wspierania Ukrainy i w pełni spodziewany się, że to nadal będzie działo - mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego podczas rozmowy przeprowadzonej przed Białym Domem.

06:11

Admirał John Kirby w rozmowie z RMF FM mówi, że dzięki stanowczej postawie Zachodu Putinowi nie udało się osiągnąć strategicznych celów. Wbrew temu, co mówi putinowska propaganda, Rosja nie osiągnęła tego, co zamierzała.

Putinowi nie udało się osiągnąć żadnego z jego strategicznych celów. Ukraina jest nadal wolnym krajem, jest nadal zarządzana przez demokratycznie wybrany rząd. Prezydent Wołodymyr Zełenski jest nadal prezydentem, Kijów jest nadal stolicą Ukrainy i on (Władmir Putin - przyp. red.) poniósł porażkę w zdobyciu, osiągnięciu jakichkolwiek strategicznych założeń - powiedział Kirby.

05:44

“Wybraliśmy Europę. Chcemy bronić demokracji i naszej wolności. To jest nasz horyzont"- powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla włoskich mediów, udzielonym przed zbliżającą się wizytą premier Giorgii Meloni w Kijowie.



Wywiady z ukraińskim przywódcą publikują w poniedziałek główne dzienniki: "Corriere della Sera", "La Repubblica", "La Stampa" i "Il Sole-24 Ore". Rozmowę wyemitowała też telewizja RAI.



Wołodymyr Zełenski krytycznie ocenił linię władz Francji, opowiadających się za dialogiem z Rosją.



Prezydent Emmanuel Macron "traci czas"- stwierdził.

05:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we włoskiej telewizji RAI, że "Europejczycy muszą modlić się o to, by Ukraina nie upadła". Bo wtedy wojna stałaby się naprawdę europejska - ostrzegł w wywiadzie udzielonym przed oczekiwanym przyjazdem premier Włoch Giorgii Meloni do Kijowa.

05:30

Stany Zjednoczone są zaniepokojone możliwością udzielenia przez Chiny materialnego wsparcia siłom rosyjskim, które dokonały inwazji na Ukrainę. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał, że może chodzić nawet o "różnego rodzaju śmiercionośną pomoc, w tym broń". Waszyngton ostrzegł Pekin, że taki ruch spotka się z "poważnymi konsekwencjami w relacjach między obydwoma krajami".

05:22

Francuski minister obrony Sebastien Lecornu powiedział, że pierwsze bojowe wozy piechoty AMX-10 RC przekroczą francuską granicę w drodze na Ukrainę "do końca tygodnia" - poinformował Ukrinform.



Minister nie sprecyzował dokładnie, ile wozów bojowych AMX-10 RC Ukraina otrzyma w pierwszej partii - by nie "ujawniać Rosji strategicznych informacji", pisze Ukrinform.



Na początku stycznia Emmanuel Macron ogłosił decyzję Francji o przekazaniu Ukrainie pierwszych bojowych wozów piechoty AMX-10 RC, przeznaczonych do celów rozpoznawczych.



W połowie stycznia Lecornu obiecał dostarczyć ten sprzęt Ukrainie w ciągu dwóch miesięcy.