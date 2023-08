Od początku rosyjskiej inwazji USA dostarczyły Ukrainie ponad 2 mln pocisków artyleryjskich 155 mm - podaje portal Militarnyi. Z kolei rzecznik UE Peter Stano oznajmił, że kraje Wspólnoty przekazały ponad 220 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej różnego typu. "Jesteśmy otwarci na szkolenie ukraińskich pilotów na F-16, jeśli Dania i Holandia nie będą miały odpowiednich zasobów do tego" - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Najważniejsze wydarzenia w 535. dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 12.08.2023 roku.

07:36

Mieszkająca w jednej z podkijowskich wsi kobieta przez ponad rok starała się o usunięcie z podwórka wraku rosyjskiego czołgu. Po nieskutecznej biurokratycznej batalii zdecydowałam, że zostanie z nami, a dochód z przerabianych na pamiątki części pojazdu będzie przeznaczany na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy - opowiada PAP 40-letnia Julia, mieszkanka Wełykej Dymerki.

07:10

55 procent Amerykanów jest przeciwnych zatwierdzeniu przez Kongres USA dalszej pomocy dla Ukrainy; wśród Republikanów jest to 71 procent. 62 proc. Demokratów popiera zwiększenie wsparcia dla Kijowa - wynika z sondażu, który przytacza portal Axios.

07:06

Jesteśmy otwarci na szkolenie ukraińskich pilotów na F-16, jeśli Dania i Holandia nie będą miały odpowiednich zasobów do tego - powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do doniesień "Washington Post" o opóźnieniach w programie szkolenia. Kirby ostrzegł jednak, że będzie to długi proces.

07:01

Porucznik Iwan Korolew nielegalnie przekroczył granicę litewską, przedostał się do Wilna i w czwartek został zatrzymany przez litewską straż graniczną na wileńskim dworcu autobusowym - poinformowało BBC.

07:00

Portal Militarnyi poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji USA dostarczyły Ukrainie ponad 2 mln pocisków artyleryjskich 155 mm, a rzecznik UE Peter Stano oznajmił, że kraje Wspólnoty przekazały ponad 220 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej różnego typu.