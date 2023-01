21:18

Ponad trzy godziny trwała narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której udział - oprócz prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego - wzięli ministrowie resortów siłowych i szefowie służb specjalnych. Po naradzie szef BBN Jacek Siewiera poinformował, że rozmawiano m.in. o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Polski, a także wsparcia Ukrainy.

21:11

"Niemcy są w czołówce we wspieraniu Ukrainy" i dotyczy to nie tylko pomocy finansowej i humanitarnej, ale także dostaw broni - powiedział kanclerz RFN Olaf Scholz.

Podkreślił, że Niemcy zawsze będą działały w porozumieniu z sojusznikami, "a zwłaszcza z naszym partnerem transatlantyckim, USA".

20:59

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan uda się w połowie stycznia do Izraela, by skłonić rząd Benjamina Netanjahu do zachowania dystansu wobec Rosji - podał portal "Times of Israel", powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.

20:48

W centrum miejskim w kanadyjskim Mississauga zostanie w środę otwarta wystawa "Mamo, ja nie chcę wojny", która jest wspólnym polsko-ukraińskim projektem wykorzystującym archiwalne i współczesne rysunki dzieci dotyczące wojny.

20:42

Na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels w obwodzie saratowskim pojawiły się bariery ochronne i znacznie zmniejszyła się liczba samolotów bojowych, obecnie jest ich zaledwie sześć - poinformował na Telegramie dziennikarski projekt śledczy ukraińskiej redakcji Radia Swoboda, Schemy.

W grudniu 2022 roku na lotnisku Engels dwukrotnie miały miejsce eksplozje. Według władz rosyjskich podczas drugiej, 26 grudnia, zginęli trzej wojskowi z personelu technicznego bazy. Rosja oskarżyła o spowodowanie wybuchów siły ukraińskie. Władze Ukrainy oficjalnie nie przyznały się do tego, lecz rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych tego kraju pułkownik Jurij Ihnat powiedział, że "wybuchy na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels to wynik agresji przeciwko Ukrainie".

18:56

Prawie połowa czołowych ekspertów od polityki zagranicznej w Stanach Zjednoczonych uważa, że Rosja upadnie lub rozpadnie się do 2033 roku - wynika z najnowszego badania think-tanku Atlantic Council, o którym informuje dziennik "Financial Times". Zdecydowana większość spodziewa się ponadto, że w tym czasie Chiny spróbują zająć Tajwan.

18:50

Po nieudanej próbie zajęcia Sołedaru w obwodzie donieckim wojska rosyjskie przegrupowały swoje siły i przystąpiły do potężnego szturmu na pozycje broniącej tego miasta armii ukraińskiej - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Jej zdaniem Rosjanie idą po trupach swoich żołnierzy.

Przekazała, że w ataku uczestniczy wiele grup szturmowych, sformowanych z najlepszych rezerw formacji najemniczej, znanej jako Grupa Wagnera.

"Wróg atakuje dosłownie po trupach swoich żołnierzy, masowo wykorzystuje artylerię, systemy rakietowe i moździerze, ostrzeliwując nawet swoich własnych wojskowych. Nasi obrońcy bronią każdego metra ojczystej ziemi. Brutalne walki trwają właśnie w tej chwili" - powiadomiła wiceminister Malar.

Wojska rosyjskie szturmują Sołedar i pobliski Bachmut w ramach operacji, której celem jest zdobycie całego obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy. Zajęcie Sołedaru ma ułatwić otoczenie Bachmutu, który uważany jest za główny cel rosyjskich ataków i najtrudniejszy obecnie odcinek na froncie w Donbasie.

17:07

Ukraińscy lekarze wojskowi wyjęli z ciała rannego żołnierza pocisk z granatnika, który nie eksplodował; operacja odbywała się w asyście saperów - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Ranny przechodzi teraz rehabilitację.

16:38

Magazyn rosyjskiej amunicji został zniszczony w ostatni weekend w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy; detonacje trwały co najmniej pięć godzin - powiadomił lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

16:17

Pod Sołedarem w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, gdzie toczą się ciężkie walki, zaginęli dwaj obywatele brytyjscy; są to wolontariusze organizacji pomocowych - podała na Facebooku policja ukraińska. Kontakt z Brytyjczykami stracono, gdy wyjechali z Kramatorska do Sołedaru.

15:41

Rząd Wielkiej Brytanii po raz pierwszy rozważa przekazanie Ukrainie czołgów Challenger 2, a rozmowy na ten temat toczą się od kilku tygodni - podała stacja Sky News, powołując się na zachodnie źródło zaznajomione z tą kwestią.

Według Sky News, rząd Rishiego Sunaka nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale gdyby Wielka Brytania to zrobiła, stałaby się pierwszym krajem, który odpowiedział na prośby ukraińskich przywódców o dostarczenie zachodnich czołgów, a nie tylko tych pochodzących jeszcze z czasów sowieckich.

Jedno z cytowanych źródeł sugeruje, że Wielka Brytania może zaoferować około 10 czołgów Challenger 2 - wystarczających do wyposażenia szwadronu.

14:46

Ukraina potrzebuje więcej dostaw broni; będą one niezbędne aż do czasu usunięcia z jej terytorium rosyjskiego najeźdźcy - oświadczył szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie Dmytro Kułeba.

14:43

Szef rosyjskiego Komitetu Śledczego Aleksandr Bastrykin polecił wszczęcie sprawy karnej za "wypowiedzi skierowane przeciwko Rosji" wobec aktora Artura Smoljaninowa, znanego z filmu "9 kompania". Aktor powiedział, że byłby w stanie walczyć po stronie Ukrainy.

Odnosząc się do Rosji, wyznał, że "gwiżdże na to", czy kraj zachowa się w obecnej formie, czy też "rozwali się".

Smoljaninow, który niejednokrotnie krytykował rosyjską inwazję na Ukrainę, wyjechał z Rosji jesienią ubiegłego roku.

14:39

Rosja i Białoruś poprzez wspólne manewry ciągle zaostrzają sytuację na granicy (Białorusi) z Ukrainą - oświadczył rzecznik ukraińskiej straży granicznej. Ukraina nie widzi obecnie oznak przygotowań do agresji z tego kierunku, ale liczy się z taką możliwością.

"Teraz ogłoszono ćwiczenie lotnictwa, wcześniej zapowiadano tylko manewry oddziałów lądowych i one ciągle trwają" - powiedział Andrij Demczenko.

Wskazał przy tym, że na terytorium Białorusi przebywa obecnie ok. 10 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy odbywają tam przeszkolenie i są następnie wysyłani na front na wschodzie Ukrainy.

14:20

Armia rosyjska rzuciła najbardziej doświadczone oddziały z formacji najemniczej zwanej "grupą Wagnera" do szturmu miasta Sołedar w obwodzie donieckim - poinformował gen. Ołeksandr Syrski, dowódca wojsk lądowych armii ukraińskiej.

Zapewnił jednocześnie, że nie są prawdą doniesienia o zajęciu Sołedaru przez Rosjan.

Wojska rosyjskie szturmują Sołedar i pobliski Bachmut w ramach operacji, której celem jest zdobycie całego obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy. Zajęcie Sołedaru ma ułatwić otoczenie Bachmutu, który uważany jest za główny cel rosyjskich ataków i najtrudniejszy obecnie odcinek na froncie w Donbasie.

14:17

Władze w Kijowie zwróciły się do Gruzji o zwrot systemów rakietowych Buk, które Ukraina przekazała, gdy Gruzja została zaatakowana przez Rosję w 2008 roku - oświadczył ukraiński charge d'affaires w Tbilisi Andrij Kasjanow w artykule opublikowanym przez ukraiński portal Europejska Prawda.

Kasjanow ujawnił, że Ukraina zwróciła się też z prośbą o przekazanie pocisków przeciwpancernych Javelin, które Gruzja otrzymała od Stanów Zjednoczonych.

12:53

Niemcy jednak nie planują obecnie wysłania czołgów leopard do Ukrainy - oświadczył rzecznik rządu federalnego w Berlinie. Wczoraj w wywiadzie telewizyjnym wicekanclerz i minister gospodarki naszych zachodnich sąsiadów - Robert Habeck stwierdził, że takie przekazanie "nie jest wykluczone".

12:34

Dwie osoby zginęły, a co najmniej cztery są ranne w wyniku przeprowadzonego przez siły rosyjskie ostrzału rakietowego bazaru w miejscowości Szewczenkowe w obwodzie charkowskim Ukrainy - powiadomiły lokalne władze i prokuratura.

W wyniku ostrzału zginęły dwie kobiety, a wśród rannych jest dziesięcioletnia dziewczynka - poinformowała prokuratura obwodu charkowskiego. Obrażenia odniosły jeszcze co najmniej trzy kobiety.

10:52

Rząd Szwecji przywróci obowiązek służby w obronie cywilnej. Jeszcze w tym roku na ćwiczenia zostaną powołane osoby mające wesprzeć ratownictwo. Powodem jest wojna w Ukrainie, w tym rosyjskie ataki na ludność cywilną.

Według ministra obrony cywilnej Carla-Oskara Bohlina w najbliższych pięciu latach przeszkolonych ma zostać około 3 tys. osób. Widzimy, że służby ratownicze nie są obecnie przystosowane do utrzymywania wysokiego poziomu gotowości w przypadku ataku zbrojnego - oznajmił Bohlin na konferencji prasowej w Saelen na zachodzie kraju. Jak dodał, "doświadczenia z Ukrainy, gdzie służby ratownicze są pod dużą presją, są jednoznaczne".

10:41

Papież Franciszek zaapelował o natychmiastowe zakończenie wojny na Ukrainie i nazwał ją "bezsensownym konfliktem".

Zwracając się do ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, papież powiedział: "Dzisiaj trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata, w którym konflikty dotyczą bezpośrednio tylko niektórych obszarów planety, ale w istocie angażują wszystkich".

Najbliższym i najnowszym przykładem jest właśnie wojna na Ukrainie ze śmiercią i zniszczeniem jako jej następstwami, atakami na infrastrukturę cywilną, które prowadzą do utraty życia ludzi nie tylko z powodu ładunków wybuchowych i przemocy, ale także głodu i zimna - oświadczył Franciszek.

Nie zapominajmy, że wojna uderza szczególnie w osoby najsłabsze - dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych i w niezatarty sposób rozrywa rodziny - mówił papież. Mogę jedynie ponowić dzisiaj mój apel o natychmiastowe zakończenie tego bezsensownego konfliktu, którego skutki dotyczą całych regionów, także poza Europą z powodu reperkusji, jakie ma w dziedzinie energii i produkcji żywności, zwłaszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie - dodał.

10:31

Armia Ukrainy prowadzi ciężkie walki z siłami rosyjskimi w Sołedarze w obwodzie donieckim, który minionej doby został ostrzelany przez przeciwnika ponad sto razy - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty.



"Trwają tam ciężkie walki. W ciągu ostatniej doby wróg dokonał na tym kierunku 106 ostrzałów, doszło do 22 starć bojowych. Stosowane są środki, by przeciwnik nie mógł przesunąć się dalej, dokonywane są systematyczne ataki z naszej strony" - powiedział Czerewaty w ukraińskiej telewizji.



Wojskowy zapewnił jednocześnie, że ukraińska armia kontroluje sytuację i wyraził nadzieję, że minusowe temperatury w tym rejonie pozwolą na użycie ciężkiego sprzętu.

09:50

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 28,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 18,3 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r., czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,014 mln wjazdów do Polski i 7,216 mln wyjazdów na Ukrainę.

09:09

Nieprawdziwe oświadczenia ministerstwa obrony Rosji o "operacji zemsty" za atak wojsk ukraińskich na koszary w Makiejewce wywołały niezadowolenie wśród stronników rosyjskiej agresji - pisze Instytut Badań nad Wojną.

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło w niedzielę, że w odpowiedzi na udany ukraiński atak na koszary w okupowanej Makiejewce (w którym mogło zginąć do 400 żołnierzy rosyjskich) przeprowadzono "operację odwetową" - atak rakietowy na Kramatorsk. W jej efekcie miało - według Rosjan - stracić życie ponad 600 ukraińskich wojskowych.

Oświadczenia rosyjskiego resortu obrony zdementowały zarówno władze Ukrainy, jak i zachodni dziennikarze, którzy udali się na miejsce rosyjskich ataków rakietowych w Kramatorsku. Zniszczony miał zostać pusty budynek szkoły.

ISW odnotowuje, że część rosyjskich prowojennych blogerów zareagowała negatywnie na wersję ministerstwa obrony, wskazując, iż często podaje ono fałszywe informacje i krytykując je za sfabrykowanie historii o "odwecie" i niepociągnięcie do odpowiedzialności winnych za rosyjskie straty.

08:29

Już zdecydowanie wcześniej wskazywaliśmy, że rozwiązanie polegające na wysłaniu niemieckich rakiet Patriot na Ukrainę jest najbardziej optymalnym i rozsądnym rozwiązaniem. Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość, że nasi partnerzy z NATO - USA oraz Niemcy, również podzielają to zdanie - stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To jest ważna decyzja, dająca szanse Ukrainie na jeszcze bardziej skuteczną obronę przeciwlotniczą. Rakiety strącane nad Ukrainą to również większa gwarancja bezpieczeństwa dla nas i całej wschodniej flanki NATO - dodał były premier.

07:44

Pomoc humanitarna jest istotna nie tylko ze względu na sam humanitaryzm jako taki, tylko jeśli zostanie ona w znaczący sposób zmniejszona po działaniach Rosjan nakierowanych na infrastrukturę, to jej brak może doprowadzić po jakimś czasie do złamania się ducha, etosu walki - ocenił, pytany o wsparcie dla Ukrainy, poseł Paweł Kukiz. Jeśli ludzie nie będą mieli, co jeść, będzie im zimno, to ten ich ogień może przygasnąć - dodał w rozmowie z PAP lider Kukiz’15.

Kukiz został zapytany, jak ocenia pojawiające się na Zachodzie głosy nakłaniające do porozumienia z Rosją. Nie można się dogadać. To z całą pewnością - odpowiedział. Dogadanie się - w rozumieniu Zachodu - mogłoby oznaczać, że Putin by z tego skorzystał i dostałby prezent w postaci czasu na dozbrajanie się i przygotowanie się do kolejnego etapu zawłaszczania Ukrainy - podkreślił.

06:56

W rosyjskich mediach pojawiło się ostrzeżenie, że Ukraińcy przygotowują się do forsowania Dniepru w obwodzie zaporoskim. Celem ich desantu ma być Enerhodar oraz tamtejsza elektrowania jądrowa.

06:55

Rosja transportuje na Białoruś znaczne ilości sprzętu wojskowego, to jednak sprzęt przestarzały - informuje o poranku sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie podaje, że za północną stroną granicy na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono formowania grup ofensywnych przeciwnika.



Transportowany sprzęt to przede wszystkim przewożone pociągami różnego rodzaju wojskowe pojazdy. Jak mówił Ołeksandr Sztupun z ukraińskiego sztabu - chodzi o broń i sprzęt wycofany z tzw. długoterminowego składowania. Oznacza to, że po opuszczeniu magazynów, w których przebywał latami, teraz wymaga konserwacji. Jak dodał rzecznik sztabu, w tych pracach konserwacyjnych biorą udział białoruscy wojskowi. Sztupun twierdzi też, że pogarsza się morale i stan psychiczny putinowskich żołnierzy.