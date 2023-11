Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła do Kijowa, aby porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o rozszerzeniu UE. Dwóch rosyjskich miliarderów, którzy od kilkudziesięciu lat znają Władimira Putina, finansuje prywatne firmy wojskowe, przejmujące po Grupie Wagnera działalność w Afryce - podał amerykański Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie. Rosjanie na terenach okupowanych Ukrainy grożą zwolnieniem z pracy Ukraińców, którzy nie mają rosyjskiego paszportu - poinformowało Centrum Narodowego Sprzeciwu. Sobota to 619. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 04.11.2023 r.

Żołnierze Pierwszej Prezydenckiej Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy "Burewij" (Burza) podczas ćwiczeń praktycznych na poligonie w północnej Ukrainie / Vladyslav Musiienko / PAP

09:39

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła do Kijowa, aby porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o rozszerzeniu UE. Napisała o tym na platformie X.

"Jestem tu, by porozmawiać o drodze do członkostwa Ukrainy w UE" oraz wsparciu finansowym UE "na odbudowę Ukrainy jako nowoczesnej i dobrze prosperującej demokracji" - oznajmiła po przybyciu do Kijowa.

Bruksela ma 8 listopada przedstawić raport o stanie postępów Ukrainy i wypowiedzieć się w kwestii otwarcia z nią negocjacji akcesyjnych.