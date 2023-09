Dwanaście wypuszczonych przez wojska rosyjskie dronów Shahed-136/131 oraz jeden dron nieustalonego typu strąciła w nocy w trzech obwodach na południu Ukrainy obrona przeciwlotnicza - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy na Telegramie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że w Rosji i na ukraińskich terenach będących pod okupacją rosyjską najpewniej rozpocznie się wkrótce masowa mobilizacja. Do armii może zostać skierowanych od 400 tysięcy do nawet 700 tysięcy osób - ocenił sztab. Poniedziałek jest 565. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 11.09.2023 r.

Zniszczenia po ubiegłotygodniowym ataku na Krzywy Róg / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

11:37

Dwanaście wypuszczonych przez wojska rosyjskie dronów Shahed-136/131 oraz jeden dron nieustalonego typu strąciła w nocy w trzech obwodach na południu Ukrainy obrona przeciwlotnicza - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy na Telegramie.

Według komunikatu siły rosyjskie zaatakowały z południowego wschodu - od strony Jejska i Primorsko-Achtarska w Kraju Krasnodarskim. Drony zostały strącone w obwodach zaporoskim, dniepropietrowskim i mikołajowskim na południu Ukrainy.

Oprócz tego siły rosyjskie wystrzeliły z samolotów Su-34/Su-35 w kierunku obwodu dniepropietrowskiego rakiety przeciwradiolokacyjne Ch-31P oraz kierowane rakiety Ch-59. Według wstępnych danych nie było ofiar.



10:43

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock przybyła rano do Kijowa. To jej czwarta wizyta w tym kraju od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Baerbock podróżowała specjalnym pociągiem z Polski. Po przyjeździe szefowa dyplomacji RFN obiecała Ukrainie dalsze wsparcie w drodze do UE.

Ukraina "broni również wolności nas wszystkich z ogromną odwagą i determinacją" - podkreśliła Baerbock w wydanym oświadczeniu. Ukraina może również polegać na nas. (...) Na naszym zrozumieniu, że rozszerzenie UE jest konieczną geopolityczną konsekwencją rosyjskiej wojny. I że udzielimy Ukrainie zdecydowanego wsparcia na jej drodze do Unii Europejskiej - zapewniła.

09:41

Do spotkania Kim Dzong Una i Władimira Putina może dojść w środę - podaje koreański kanał informacyjny YNT. Przywódcy Korei Północnej i Rosji chcą omówić możliwość dostarczenia Moskwie broni na potrzeby wojny na Ukrainie.

09:35

Rosyjski generał Siergiej Surowikin, który popadł w niełaskę po czerwcowym buncie najemniczej Grupy Wagnera, najprawdopodobniej został szefem komitetu koordynacyjnego ds. obrony powietrznej przy radzie ministrów obrony Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) - podał Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:17

Siły ukraińskie wyzwoliły część miejscowości Opytne w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Opytne leży na południowy zachód od Awdijiwki i na północ od Doniecka.

"Siły obrony (Ukrainy) zajęły część tej miejscowości" - powiedziała o Opytnem wiceminister Malar, którą cytuje oficjalny kanał Military Media Center na Telegramie.

08:12

W nocy mieszkańcy Krzywego Rogu słyszeli wybuchy.