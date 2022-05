Według przewidywań ukraińskiego wywiadu, aktywna faza wojny może potrwać do końca roku. Rosyjskie oddziały przejęły kontrolę na miastem Łyman na wschodzie regionu donieckiego. Rosjanie kontynuują natarcie w okolicach Siewierodoniecka. Wałentyn Rezniczenko, szef władz obwodu dniepropietrowskiego, informuje zaś, że po rosyjskich ostrzałach miasta Dniepr są ogromne zniszczenia. Dziś jest 93. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Podczas rozbiórki gruzów na terenie dawnych zakładów Oktiabr w Mariupolu rosyjskie służby znalazły około 70 zwłok - pisze doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko. Jak dodaje Andriuszczenko, ludzie zostali przygnieceni przez gruzy po ostrzale. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o "ludobójstwo" w Donbasie i dążenie do przekształcenia tego rejonu w "bezludny obszar". Zełenski ubolewał też nad podziałami w UE, które uniemożliwiają nałożenie dalszych sankcji na Rosję. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Co planuje Putin? Felsztinski: Następna będzie Mołdawia. Później ultimatum jądrowe. PRZECZYTAJ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>

Stany Zjednoczone szykują się do przekazania Ukrainie zaawansowanych systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Jest to odpowiedź USA na prośbę Kijowa. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

16:42

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego w wyniku działań wojennych zginęło 4031 cywilów; 4735 zostało rannych - przekazało w Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Większość zarejestrowanych ofiar zginęła lub odniosła rany wskutek użycia broni o szerokiej skali rażenia - artylerii, ostrzału rakietowego czy bomb.

OHCHR zastrzega, że rzeczywisty bilans ofiar jest znacznie wyższy. Niemożliwe jest szybkie otrzymanie informacji z miejsc, w których trwają aktywne działania zbrojne; wiele doniesień wymaga również potwierdzenia.

W samym Mariupolu zginęło co najmniej 22 tys. osób - informował we wtorek Petro Andriuszczenko, doradca mera tego miasta.

15:57

Rosyjski myśliwiec Su-35 został zestrzelony przez ukraiński myśliwiec Mig-29 w przestrzeni powietrznej nad obwodem chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy na Facebooku.

Według komunikatu rosyjska maszyna "polowała" na samoloty ukraińskiego lotnictwa szturmowego.

15:41

Obrońcy Łymana utrzymują opór w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta - twierdzi rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk.

Żołnierze ukraińscy odpychają ataki rosyjskiego wojska, które kontynuuje swoją ofensywę w kierunku Słowiańska - dodał.

Wcześniej szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że Łyman znajduje się w większości pod kontrolą rosyjskich wojsk, a o miasto toczą się ciężkie walki.

15:02

6-letni Ilya z Mariupola napisał wzruszający list do Borisa Johnsona w odpowiedzi na przemówienie brytyjskiego premiera do ukraińskich dzieci. "Chcę grać w piłkę u siebie w Mariupolu. Chciałbym, żeby wszystkie dzieci na świecie nie miały wojny" - napisał chłopiec.

14:58

20 osób odniosło obrażenia na skutek rosyjskich ostrzałów obwodu mikołajowskiego w ciągu ostatniej doby - przekazała agencja Ukrinform, powołując się na szefową rady obwodowej Hannę Zamaziejewą.

Rano w szpitalach obwodu znajdowało się 282 obywateli ukraińskich, którzy zostali ranni na skutek rosyjskich ataków.

14:46

Mieszkańcy anektowanego przez Rosję Krymu są zmuszani do oddawania krwi dla rannych rosyjskich żołnierzy - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Denisowa relacjonuje, że ordynator szpitala rejonowego w Symferopolu wydał rozporządzenie o konieczności zwiększenia zapasów krwi wszystkich kategorii dla 1500 biorców oraz czasowym wstrzymaniu bezpłatnych usług medycznych. Z kolei w szpitalu wojskowym w Sewastopolu sale są przepełnione; na niektórych z nich leży do 40 osób - twierdzi Denisowa.

"By napełnić bank krwi, okupacyjne władze żądają od przedsiębiorców, by oddelegowywali pracowników do punktów oddawania krwi. Dawcą może być każdy - żadna dokumentacja medyczna nie jest wymagana, nie prowadzone są badania" - pisze rzeczniczka. "By nie stracić pracy, ludzie są zmuszeni do tego, by stawać się dawcami" - podsumowuje.

14:23

Uciekinierzy ze zniszczonego przez rosyjskie wojska Mariupolu, aktualnie przebywający w Chersoniu na południu Ukrainy, są przymusowo deportowani w rodzinne strony - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Przyznał, że nie zna powodów, dla których okupanci zdecydowali się na takie działania. "Niemniej, Mariupol został zamieniony w prawdziwe getto i jest to niepodważalny fakt" - dodał polityk.

13:18

94 cywilne obiekty zniszczyli minionej doby Rosjanie w walkach w obwodzie donieckim na Ukrainie. Jak poinformował szef miejscowej administracji Petro Kyrylenko, rosyjskie wojska ostrzelały 11 miejscowości.

Zniszczono głównie domy mieszkalne, ale także szkołę, bazę wypoczynkową i budynki zakładów.

Jak dodał Kyrylenko, Rosjanie używali systemów rakietowych Huragan, ciężkiej artylerii i czołgów. Na wschodzie trwają bardzo ciężkie walki, Rosjanie mozolnie zajmują miasta - ostatnio między innymi Łyman. Ich wkroczenie oznacza pełną dewastację.

Mer Popasnej Mykoła Hanatow, z sąsiedniego obwodu ługańskiego tak opisuje los swego miasta pod okupacją: "Otwierają i okradają mieszkania, garaże, siedziby przedsiębiorstw komunalnych, czy prywatne sklepy".

W Popasnej nie ma już praktycznie ludzi. Ci, którzy nie uciekli, zostali wywiezieni na tereny kontrolowane przez Rosję.

13:00

10 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku porannego rosyjskiego ostrzału pod Dnieprem w środkowo-wschodniej Ukrainie - przekazała miejscowa obrona terytorialna. Rakieta Iskander-K trafiła w poligon Gwardii Narodowej Ukrainy.



Wcześniej w piątek lokalne władze poinformowały, że wskutek rosyjskich ostrzałów miasta Dniepr są poważne zniszczenia, a ratownicy szukają pod gruzami ludzi.

12:57

Eksperci z UNICEF w raporcie przypomnieli, że "Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegła o wysokim ryzyku handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego ludności znajdującej się w niebezpieczeństwie, a także o braku bezpieczeństwa finansowego niektórych dzieci oraz kobiet".



Choć z zadowoleniem przyjmujemy wsparcie osób prywatnych oferujących transport i zakwaterowanie, stowarzyszenia działające w terenie wzywają do podjęcia skoordynowanych działań w celu informowania, rejestrowania i towarzyszenia kobietom i dzieciom oraz sprawdzania potencjalnych gospodarzy. Biedniejsi mężczyźni, którzy nie chcą zostać wcieleni do wojska, również mogą być potencjalnym celem handlarzy. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) wezwało do wzmożenia wysiłków na rzecz zwalczania handlu ludźmi, w tym wczesnego wykrywania i zapobiegania działalności przestępczej oraz identyfikacji i ochrony ofiar - napisali.

12:53

UNICEF szacuje, że wojna w Ukrainie dotknęła co najmniej 7,5 mln dzieci. Ze względu na to, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą opuszczać kraju, to głównie kobiety i dzieci szukają ochrony za granicą. To także one są szczególnie narażone na ryzyko przemocy i wykorzystywania - wskazało Biuro Analiz PE.



Cytat Nawet przed wojną Ukraińcy byli jednymi z najczęstszych ofiar handlu ludźmi do UE, dokonywanego przez siatki przestępcze, działające między Ukrainą a krajami Europy i Azji Środkowej. Ponadto duża liczba sierot i dzieci urodzonych przez matki zastępcze na Ukrainie, które nie zostały odebrane przez rodziców, jest narażona na zwiększone ryzyko uprowadzenia lub przymusowej adopcji. zwrócili uwagę.

12:50

Od początku wojny w Ukrainie zginęło 241 dzieci, a 438 zostało rannych.

12:48

Rosja robi powolne, ale widoczne postępy w Donbasie, dlatego jest absolutnie konieczne, by nadal wspierać Ukrainę militarnie - powiedział w piątek brytyjski premier Boris Johnson.



Myślę, że to bardzo, bardzo ważne, abyśmy nie dali się uśpić z powodu niewiarygodnego bohaterstwa Ukraińców, którzy odepchnęli Rosjan od bram Kijowa. Obawiam się, że (Władimir) Putin - wielkim kosztem dla siebie i rosyjskiego wojska - nadal przegryza się przez ziemie w Donbasie, czyni on stopniowe, powolne, ale obawiam się, widoczne postępy. Dlatego jest absolutnie konieczne, abyśmy nadal wspierali Ukraińców militarnie - powiedział Johnson w rozmowie z BloombergTV.

12:47

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki przekonuje, że Putin "nikomu nie ufa, nikogo nie słucha". Ma swoje plany odrodzenia rosyjskiego imperium, ogłosił to całemu światu. (...) Wojna, którą chce prowadzić, będzie długotrwała. To człowiek, który nie chce porzucać swoich pozycji - ocenił.

Według niego głównym zadaniem rosyjskiej armii jest obecnie otoczenie ukraińskich sił na wschodzie Ukrainy i wyjście na granice obwodów donieckiego i ługańskiego. Ale - jak zaznaczył - rosyjskie dowództwo wojskowe koryguje plany co miesiąc.

12:41

Aktywna faza wojny może potrwać do końca roku - uważa przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki, cytowany w piątek przez Radio Swoboda. W jego ocenie wojna, jaką chce prowadzić prezydent Rosji Władimir Putin, "będzie długotrwała".



Putin nie odstępuje od swoich planów. Ta wojna będzie się przeciągać - powiedział Skibicki. Nie wykluczył, że jej aktywna faza może trwać do września, października czy do końca roku. Zależy to od ukraińskiego oporu, od stanu sił obrony i przekazywanej Ukrainie pomocy - dodał.

12:32

12:29

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyj po wystąpieniu Olafa Scholza na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos oskarżył kanclerza Olafa Scholza o brak przywództwa i lekceważenie interesów. Melnyk powiedział w piątek gazecie "Bild", że "militarnie Ukraina została po prostu opuszczona przez Berlin".



"Ludzie w Kijowie mieli nadzieję usłyszeć z tego przemówienia, jakie kroki podejmie rządząca koalicja, aby udzielić nam dużego wsparcia - aby Ukraina wygrała tę wojnę. Niestety tak się nie stało, zwłaszcza jeśli chodzi o natychmiastową dostawę ciężkiej broni z Niemiec" - oświadczył Melnyk.

12:22

Minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej odwiedził Irpień i ogłosił wznowienie pracy ambasady.

12:15

Ukraińskie MSZ opublikowała zdjęcie jednego z ukraińskich żołnierzy. Do wpisu dołączono opis, jakiego użył sam obrońca Ukrainy: "Siewierodonieck to miasto ukraińskie i każdy powinien o tym wiedzieć. Będziemy go bronić do końca".

12:07

Rosja straciła w wojnie z Ukrainą co najmniej 1000 czołgów, ponad 50 śmigłowców i 36 samolotów; Rosjanie ponieśli znaczące straty - przekazał zastrzegający sobie anonimowość wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, cytowany przez Radio Swoboda.



Przedstawiciel Pentagonu skomentował także niedawną decyzję Rosji o dopuszczeniu do służby wojskowej mężczyzn powyżej 50. roku życia. Wcześniejszy limit wiekowy w Rosji wynosił 40 lat. "A więc widzimy jak (Rosjanie) próbują znaleźć sposoby na uzupełnienie zasobów ludzkich" - powiedział.

11:48

Miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy jest w większości pod kontrolą rosyjskich wojsk - poinformował w piątek szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko, cytowany przez serwis Hromadske.



Jak dodał, siły ukraińskie przegrupowały się, by zająć wzmocnione pozycje. Ukraińscy wojskowi będą nie tylko powstrzymywać wroga, ale też będą przechodzić do kontrataku, by wyprzeć przeciwnika z terytorium łymańskiej hromady (gminy) - zapowiedział.

11:45

Wspierane przez Rosję władze w Chersoniu poinformowały, że na terenach okupowanych będą dostępni rosyjscy operatorzy sieci komórkowych, a od czerwca emerytury będą wypłacane w rublach. Mieszkańcy Chersonia i Zaporoża będą mogli uzyskać rosyjskie dokumenty tożsamości w nowo utworzonych punktach paszportowych - czytamy w komunikacie ISW.

11:34

Jak informuje amerykański ośrodek analityczny, siły okupacyjne w Mariupolu będą dalej wzmacniać kontrolę administracyjną nad miastem, ale nie ma pewności, jak będzie wyglądać ich dalsza polityka. Władze okupacyjne kontynuują działania mające na celu wzmocnienie kontroli administracyjnej nad przejętymi obszarami. Rosyjskie władze wysłały do Mariupola trzy ciężarówki z ekranami, na których nadawane są kontrolowane przez państwo programy.



Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko przekazał, że okupanci przejmują kontrolę nad szkołami w portowym mieście nad Morzem Azowskim i przedłużyli rok szkolny do września, aby zapewnić dzieciom nauką w czasie lata według rosyjskich programów nauczania.

11:31

Po trzech miesiącach inwazji na Ukrainę Rosjanie coraz mocniej odczuwają braki sprzętowe. W ostatnich dniach Rosja prawdopodobnie zaczęła używać w walkach w Donbasie wyciągniętych z magazynów 50-letnich czołgów T-62 - twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

11:25

Ukraiński przywódca podkreślił, że z powodu inwazji Rosji około 12 mln ludzi na Ukrainie musiało opuścić swoje domy, a około 5,5 mln wyjechało z kraju.

Zaznaczył także, że Rosja wykorzystuje żywność jako broń, powodując globalny kryzys. Świat musi zapobiec głodowi na wielką skalę - zaapelował Zełenski. Prezydent zwrócił się do państw Grupy G20, aby wydały jasne oświadczenie dotyczące wsparcia dla Ukrainy.

11:19

Rosja nie chce prawdziwych rozmów pokojowych; próbowałem kilkakrotnie zorganizować spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem, aby zakończyć tę wojnę, chociaż Ukraińcy nie chcą, żebym z nim rozmawiał - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czasie zorganizowanej przez Indonezję wiedokonferencji.



Musimy jednak zmierzyć się z rzeczywistością - dodał i zauważył, że wszystko, co oferuje Rosja w rozmowach, to przedstawienie swojego ultimatum. Zdaniem Zełenskiego, Rosja nie jest zainteresowana zakończeniem wojny z Ukrainą.

11:16

"Okupanci kontynuują ostrzał obwodu Mikołajowskiego . W sumie w ciągu ostatnich dni w rejonie Mikołajewa rannych zostało 20 osób" - informuje agencja Ukrinform, cytując przewodniczącą rady obwodowej Mikołajewa Annę Zamazejewą.

11:12

Celem Rosji jest utrzymanie pozycji wokół Charkowa. Ponadto wojska rosyjskie mają za zadanie obronić Chersoń przed ukraińskim kontratakiem. Siły rosyjskie skoncentrowały się na poprawie swoich pozycji taktycznych i umocnieniu linii obrony na południowej osi.



Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe przekazało, że wojska rosyjskie tworzą "trzecią linię obrony" w okupowanym obwodzie chersońskim, co oznacza przygotowywanie się do przewlekłego konfliktu na tym obszarze. Wskazuje na to także okopywanie się wojsk rosyjskich w celu odparcia ewentualnej ukraińskiej kontrofensywy - pisze ISW.

11:00

Rosjanie ostrzeliwali 11 osiedli w obwodzie donieckim, zniszczyli 94 obiekty cywilne - pisze Ukraińska Prawda, cytując policyjny komunikat. Jak dodaje portal, są także zabici i ranni.

10:51

Siły rosyjskie bezskutecznie próbowały posuwać się na południowy wschód od Izjumu niedaleko granicy z obwodami charkowskim i donieckim. Kontynuują posuwanie się na południe i zachód od Popasnej w obwodzie ługańskim, ale tempo rosyjskiego natarcia prawdopodobnie zwolni, gdy wojska zbliżą się do miasta Bachmut w obwodzie donieckim, w którego stronę zmierzają - oceniają eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną.



Głównym celem rosyjskiej armii pozostaje przejęcie wschodu Ukrainy, w tym okrążenie ukraińskich wojsk i całkowite przejęcie obwodu donieckiego oraz ługańskiego. Rosja priorytetowo traktuje przecięcie dwóch głównych dróg do Siewierodoniecka, ale może rozpocząć szturm na miasto przed zniszczeniem szlaków komunikacyjnych.

10:46

Wojska rosyjskie notują stałe postępy w okrążaniu Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy i mogą próbować zamknąć okrążenie tego miasta i Lisiczańska w najbliższych dniach - ocenili eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



10:37

Podczas rozbiórki gruzów na terenie dawnych zakładów Oktiabr w Mariupolu rosyjskie służby znalazły około 70 zwłok - pisze doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko. Jak dodaje Andriuszczenko, ludzie zostali przygnieceni przez gruzy po ostrzale.

10:22

Tak wygląda uderzenie pocisków termobarycznych wystrzelonych z TOS-1A "Sołncepiok" - rosyjskich wyrzutni rakietowych. Nazywa się je także "ciężkimi miotaczami ognia". "Rosja już używa najcięższej broni niejądrowej przeciwko Ukraińcom, pali ludzi żywcem" - pisze doradca ukraińskiego prezydenta, Podolyak.

09:52

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja stracili ok. 29 750 wojskowych, w tym 150 w ciągu minionej doby - poinformował w piątek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Poprzedniej doby zniszczonych zostało m.in.: siedem rosyjskich czołgów, 11 transporterów opancerzonych, sześć systemów artyleryjskich, jeden pocisk manewrujący, jeden bezzałogowiec. Największe straty siły rosyjskie poniosły na kierunku Awdijewki w Donbasie.

09:40

Zniszczeniu uległo 60 proc. zasobów mieszkaniowych Siewierodoniecka. 85-90 proc. budynków w mieście jest uszkodzonych i będzie wymagało gruntownej odbudowy - mówi Oleksandr Struk, mer miasta. Według niego, w mieście zginęło co najmniej 1 500 osób.

09:22

Jeśli Rosja wygra z Ukrainą, rosyjski szowinizm wzmocni się i będzie III wojna światowa - uważa Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podolak ostrzegł, że jeśli Ukraińcy nie otrzymają jak najszybciej wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, koszty wojny będą wyższe.

Według niego Rosja będzie "nienawidzić dużo bardziej" Ukrainę, która - jak dodał - "poniżyła" ją, "dowiodła, że nie jest ona drugą armią świata". "I będą chcieli się zemścić" - ocenił Podolak.

09:10

Co najmniej pięć osób zginęło minionej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy w rosyjskich ostrzałach - poinformował w piątek rano szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Przeciwnik ostrzeliwuje osiedla mieszkaniowe w Siewierodoniecku bez przerwy - przekazał.



Gubernator podkreśla, że mieszkańcy Siewierodoniecka "zapomnieli już, kiedy w mieście choć na pół godziny nastawała cisza". W mieście - według lokalnych władz - pozostaje kilkanaście tysięcy cywilów, którzy przeważnie ukrywają się w piwnicach budynków mieszkalnych.

08:56

Jak czytamy na stronie biura prezydenta Zełenskiego, przed rosyjską inwazją Ukraina co miesiąc eksportowała przez Morze Czarne ponad 6 mln ton zboża.

Obecnie w związku z blokadą portów przekierowano eksport na szlaki kolejowe i drogowe, które jednak mają niższą przepustowość; np. w kwietniu koleją wywieziono 617 tys. ton zboża

08:45

Ołeh Ustenko, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaznaczył, że wojska rosyjskie ostrzeliwują statki, które pojawiają się na Morzu Czarnym. Jeśli walki byłyby wstrzymane, moglibyśmy zrobić to (eksportować zboże - PAP) prawie od razu, bo mamy dostęp do głównych portów. (...) Uważam, że jedyny sposób dostarczenia zboża na światowe rynki, to zatrzymanie wojny albo przynajmniej zatrzymanie wszystkich działań bojowych na Morzu Czarnym - przekazał amerykańskiemu "Newsweekowi".

08:36

Ukraina ma zapasy zboża wystarczające na zaspokojenie popytu wewnętrznego i światowego do końca tego roku, ale potrzebne jest odblokowanie Morza Czarnego - oświadczył Ołeh Ustenko, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



Według Ustenki Rosja od początku agresji planowała blokadę ukraińskich portów, by wywołać światowy kryzys żywnościowy i jak najsilniej naciskać na Zachód. Rosja chciała wykorzystywać żywność jako broń - zauważył.

08:30

Centrum turystyczno-kulturalne "Kyiv Digital" stworzył projekt, który umożliwia obserwowanie następstwa wojny. Można odbyć wirtualny spacer po ruinach w Kijowie, Buczy, Borodziance i innych miastach Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi.

08:18

Cytat Władze rosyjskie i Putin wiele razy powtarzali, że następna po Ukrainie będzie Mołdawia. A później, Putin postawi ultimatum jądrowe wzywając do wyjścia wszystkich państw Europy Wschodniej z NATO. Putin zacznie szantażować kraje Zachodu tym, że jeśli nie dostanie tych państw, tego co chce, to zacznie wojnę jądrową. powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jurij Felsztinski, rosyjski historyk, współautor książki "Wysadzić Rosję. Kulisy intryg FSB".

Według Felsztinskiego, NATO się na taki szantaż nie zgodzi: "I w takiej sytuacji staniemy u progu wojny jądrowej" - dodał Felsztinski.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>

08:07

"Niespokojna noc i niespokojny poranek. Mamy kilka ‘przylotów’" - napisał w komunikatorze Telegram Wałentyn Rezniczenko, szef władz obwodu dniepropietrowskiego. Jak dodał, wskutek ostrzałów są "poważne zniszczenia". "Ratownicy rozbierają gruzy i szukają ludzi" - przekazał.

07:58

"Rosjanie kontynuują natarcie w okolicach Siewierodoniecka (obwód ługański) - chcą okrążyć znajdujące się tam wojska ukraińskie. W ciągu ostatniej doby udało im się zająć kilka wiosek na północy-zachód od Popasnej. Póki co jednak Ukraińcy utrzymują swoje pozycje na większości odcinków frontu w Donbasie" - pisze w najnowszym komunikacie na temat sytuacji w Ukrainie brytyjskie ministerstwo obrony.

"Na południu Ukrainy Rosjanie zajęli się wzmacnianiem swoich pozycji obronnych. Rzucili do boju nawet liczące pół wieku czołgi T-62 z głębokich zapasów. Będą one łatwym celem dla nowoczesnej broni przeciwpancernej. Ich pojawienie się na polu walki to wyraźny sygnał świadczący o niedoborach sprzętowych armii Putina" - czytamy.

07:54

"Ostatnie zdjęcie rodzinne" - ukraińska telewizja publikuje w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z 7 marca tego roku, na którym widać rodzinę przed jednym z bloków w Mariupolu.

"Za dwa tygodnie ten dom zostanie zbombardowany, a trzy dziewczynki z tego zdjęcia zostaną pochowane przed pobliskim przedszkolem" - czytamy we wpisie. Zdjęcie zostało zrobione przez fotografa Oleha Petrychenko.

07:44

Odpieranie przez Ukrainę rosyjskiej napaści jest oczywiście związane z dostawami przez Zachód broni, bo sprzęt, który wysyłamy przez ostatnie dwa miesiące przynosi efekt, ale nie tylko z tym. To także kwestia tego, że ukraińskie wojska używają go skutecznie. Jedną rzeczą jest wysyłanie samego sprzętu, ale drugą - demonstrowanie właściwym osobom we właściwym miejscu i właściwym czasie, jak go używać. I ta wojskowa logistyka do tej pory udaje się dobrze - wyjaśnia PAP Mathieu Boulegue, ekspert z Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie.



Dodaje, że to, iż ukraińskie siły zbrojne są w stanie utrzymywać wysoką intensywność działań militarnych przez ostatnie prawie trzy miesiące jest także skutkiem ich większej woli walki, lepszego morale, zdolności do dostrzegania rosyjskich błędów i umiejętności przekładania ich we własne taktyczne przewagi. Te wszystkie czynniki łącznie są ważne. Dostawy broni poprawiły sytuację Ukrainy, ale są raczej jednym z czynników niż jedynym decydującym - wskazuje.

07:19

Rosjanie kontynuują ofensywę w obwodzie donieckim na kilku kierunkach jednocześnie. Nacierają na Słowiańsk, Łymań i Bachmut. Natomiast na południu Ukrainy - w obwodach chersońskim i zaporoskim - rosyjska armia ostrzeliwuje pozycje armii ukraińskiej i jednocześnie umacnia swoje linie obrony. Przerzucane tam są dodatkowe jednostki np. z Krymu - informuje w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:10

Przekazywany przez Zachód sprzęt wojskowy znacząco poprawił sytuację Ukrainy - mówi PAP Mathieu Boulegue, ekspert z Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie. Wśród najskuteczniejszej broni wymienił pociski do obrony przeciwlotniczej, systemy artyleryjskie krótkiego zasięgu i broń przeciwczołgową.

07:05

Rosjanie transferują oddziały i duże ilość sprzętu wojskowego, szczególnie wyrzutni Grad, z Krymu do obwodu zaporoskiego. Budują trzecią linię obrony, by wzmocnić swoje pozycje na południu Ukrainy - poinformowała wojskowa administracja obwodu zaporoskiego.

06:56

Estoński magazyn dla dzieci Taheke opublikował specjalny numer w języku ukraińskim - pisze agencja Ukrinform. To wydanie bezpłatnie otrzymają ukraińskie dzieci z rodzin, które przyjechały do kraju za pośrednictwem szkół i przedszkoli.

06:45

Rosyjskie media podają, że wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom obwodów chersońskiego i zaporoskiego odbywać się będzie "z uwzględnieniem doświadczeń" Krymu - pisze Ukraińska Prawda.

06:38

Według Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW), Rosjanie przygotowują się do obrony okupowanych południowych regionów Ukrainy. Zdaniem analityków, armia Putina buduje "trzy linie obrony", które mają pomóc odeprzeć ewentualne próby odbicia tych terenów przez wojska ukraińskie.

06:34

Rosyjscy oligarchowie mogliby wykupić się z sankcji, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostałyby przeznaczone na pomoc dla Ukrainy - taką propozycję kanadyjskiej wicepremier i minister finansów Chrystii Freeland mają rozważać zachodni sojusznicy.



Według źródeł AP, Ukraina wie o tej propozycji i nie odrzuca takiej możliwości. Z kolei zachodni sojusznicy liczą też na to, że część oligarchów może dzięki temu odsunąć się od prezydenta Rosji Władimira Putina.

06:15

Kanał Nexta w mediach społecznościowych publikuje film: rakiety Javelin w akcji - czytamy we wpisie.

06:03

Po zatrzymaniu w obozach prowadzonych przez rosyjskich funkcjonariuszy wywiadu, wielu Ukraińców jest przymusowo przesiedlanych na tereny dotknięte kryzysem gospodarczym w Rosji, w niektórych przypadkach tysiące kilometrów od swoich domów i często pozostawia się ich bez możliwości powrotu - informuje CNN.

05:55

Setki tysięcy Ukraińców przeszło już przez serię rosyjskich "obozów filtracyjnych" we wschodniej Ukrainie. Wysłano ich do Rosji w ramach usystematyzowanego programu przymusowych przesiedleń - pisze CNN, powołując się na cztery różne źródła zaznajomione z najnowszym wywiadem zachodnim. Jak zauważa, to szacunki znacznie wyższe, niż początkowo podawali amerykańcy urzędnicy.

05:49

Administracja Bidena przygotowuje się do wysłania do Ukrainy zaawansowanych systemów rakietowych dalekiego zasięgu, znanych jako MLRS i HIMARS, o które proszą ukraińskie władze. Już w przyszłym tygodniu wysyłka może dostać zielone światło - informuje CNN.

05:31

Ukraińska cerkiew prawosławna wezwała do potępienie i zdetronizowania moskiewskiego patriarchy Cyryla za popełnione przez niego "duchowe zbrodnie" - informuje agencja Ukrinform cytując wpis głowy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej metropolity Epifaniusza na Facebooku.



Cytat Musimy zrozumieć, że każdy dzień naszego życia, niezależnie od tego gdzie znajdujemy się na Ukrainie, kosztuje nas drogo. Nasi obrońcy walczą ze nie na froncie. Wszyscy mamy obowiązek walczyć za wolność, za prawdę - każdy na swoim miejscu i poprzez misję, do której został powołany. napisał metropolita.

05:24

Reuter zauważa, że czwartkowe nagranie prezydenta Ukrainy było kolejną wypowiedzią z coraz ostrzejszą krytyką wobec sposobu reakcji świata na wojnę na Ukrainie. W środę nie zostawił suchej nitki na sugestii aby Kijów poszedł na ustępstwa wobec Rosji aby zakończyć wojnę, oświadczając, że przypominają one próby ułagodzenia Niemiec hitlerowskich w 1938 r.



05:20

Zełenski wyraził ubolewanie, że podziały między państwami Unii Europejskiej uniemożliwiają uchwalenie dalszych sankcji na Rosję i zapytał dlaczego niektóre państwa członkowskie UE wciąż blokują te sankcje.



Przez ile jeszcze tygodni Unia Europejska będzie próbować uzgodnić szósty pakiet sankcji ? Oczywiście jestem wdzięczny tym przyjaciołom, którzy opowiadają się za nowymi sankcjami. Ale kto popiera ludzi, którzy blokują te sankcje ? Dlaczego pozwala im się być tak wpływowymi ? - pytał Zełenski.



Dodał, że "nacisk na Rosję to po prostu kwestia ratowania istnień ludzkich. A każdy dzień słabości, różnych dyskusji, lub propozycji ‘uspokojenia’ agresora na koszt ofiar oznacza po prostu, że zostanie zabitych więcej Ukraińców".

05:17

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w czwartek wieczorem w nagraniu wideo Rosję o "ludobójstwo" w Donbasie i dążenie do przekształcenia tego rejonu w "bezludny obszar". Rosja dokonuje w Donbasie deportacji i zabójstw ludności cywilnej na masową skalę. Wszystko to świadczy o ewidentnej polityce ludobójstwa prowadzonej przez Rosję - podkreślił ukraiński prezydent.

