Według ukraińskiego wojska w ciągu dnia na froncie doszło do 26 starć bojowych. „Sytuacja operacyjna na wschodzie i południu pozostaje trudna” – podkreślono. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził we wtorek żołnierzy walczących z rosyjskimi wojskami w okolicach Kupiańska i Łymanu na wschodzie kraju. Departament Obrony USA jest gotowy dostarczyć Ukrainie część rakiet ATACMS dalekiego zasięgu wyposażonych w amunicję kasetową, gdy tylko prezydent Joe Biden zatwierdzi ich transfer - przekazał Doug Bush, zastępca sekretarza obrony USA ds. logistyki. Władimir Putin wkrótce może ogłosić start w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Rosji w przyszłym roku - podaje dziennik "Kommersant". Ukraina, nauczona doświadczeniem poprzedniej zimy, gdy Rosjanie usiłowali zniszczyć jej infrastrukturę energetyczną, przygotowuje się, by przetrwać następną, korzystając z pomocy innych państw. W Polsce i Rumunii będą przechowywane transformatory wysokiego napięcia, które Ukraińcy zabiorą, gdy staną się im potrzebne - napisał "The Economist". Wtorek to 587. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 03.10.2023 r.

Wołodymyr Zełenski odwiedził żołnierzy walczących w pobliżu Kupiańska i Łymanu

18:56

Ofensywa ukraińskich obrońców ma południu i wschodzie trwa - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie.

Według wojska w ciągu dnia na froncie doszło do 26 starć bojowych. "Sytuacja operacyjna na wschodzi i południu pozostaje trudna" - podkreślono.

W rejonie Melitopola i Bachmutu Ukraińcy kontynuują operację ofensywną.

Wojska rakietowe uderzyły w trzy miejsca, w których skupione są rosyjskie siły, broń Rosjan i ich sprzęt.

18:41

Amerykańska pomoc dla Ukrainy stanęła pod znakiem zapytania w związku z podpisaniem przez Joe Bidena ustawy wprowadzającej budżet tymczasowy. Prezydent USA zwołał sojuszników na zdalne spotkanie. Przywódcy krajów NATO muszą szukać wspólnego rozwiązania, bo przerwa w finansowaniu dostaw dla Kijowa może mieć katastrofalne skutki. Andrzej Duda brał udział w wideokonferencji, po której przekazał, że Stany Zjednoczone będą w stanie dostarczyć Ukraińcom dalsze finansowanie.

17:15

Wojska rosyjskie sprowadziły do swoich baz wszystkie swoje rakietowce - stwierdziła rzeczniczka Południowych Sił Obronnych Natalia Humeniuk.

17:02

Joe Biden i europejscy przywódcy rozmawiali podczas wideokonferencji na temat NATO i wsparcia Ukrainy.

Prezydent Biden jeszcze raz podkreślił pewność kolektywnej obrony, gwarancje bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego dla nas, dla państw wschodniej flanki NATO. Wszyscy podkreślali naszą jedność wobec Ukrainy obecności wspierania Ukrainy. Głównie w tym zakresie skupiała się ta konferencja. Trwała ta rozmowa godzinę - powiedział Andrzej Duda.

16:52

Ukraina, nauczona doświadczeniem poprzedniej zimy, gdy Rosjanie usiłowali zniszczyć jej infrastrukturę energetyczną, przygotowuje się, by przetrwać następną, korzystając z pomocy innych państw. W Polsce i Rumunii będą przechowywane transformatory wysokiego napięcia, które Ukraińcy zabiorą, gdy staną się im potrzebne - napisał "The Economist".

Przed rosyjską inwazją Ukraina była w stanie wyprodukować znacznie więcej energii, niż zużywała, co pozwoliło przetrwać, gdy część systemu energetycznego została zniszczona przez najeźdźców. Była też w posiadaniu dopiero co wycofanych z użytkowania transformatorów, które można było ponownie podłączyć do sieci, gdy Rosjanie zniszczyli te nowsze. Mimo to między 10 października a końcem grudnia ubiegłego roku przeciętne ukraińskie gospodarstwo domowe nie miało prądu przez łączny okres pięciu tygodni - informuje brytyjski tygodnik.

Ukraińskich inżynierów chwalono za zapobieżenie upadkowi systemu energetycznego zeszłej zimy, kiedy był on poddany ciągłemu rosyjskiemu ostrzałowi. Zastosowano pomysłowe schematy przemieszczania zarówno energii elektrycznej, jak i sprzętu po całym kraju. Szkody wyrządzone przez Rosję ubiegłej zimy były ogromne. Według raportu UNDP w kwietniu 2023 r. moc wytwórcza energii elektrycznej spadła na Ukrainie o 51 proc. w porównaniu z okresem tuż przed inwazją Rosji w lutym 2022 r.

16:10

Departament Obrony USA jest gotowy dostarczyć Ukrainie część rakiet ATACMS dalekiego zasięgu wyposażonych w amunicję kasetową, gdy tylko prezydent Joe Biden zatwierdzi ich transfer - przekazał Doug Bush, zastępca sekretarza obrony USA ds. logistyki.

15:35

Oto pierwsze podsumowanie działań militarnych 587. dnia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

15:06

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) wpisała na listę międzynarodowych sponsorów wojny trzy największe chińskie koncerny energetyczne, które kontynuują współpracę z Rosją, pomimo nałożonych na ten kraj sankcji - poinformowała we wtorek agencja Ukrinform.

Na "czarną listę" trafiły China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) oraz China National Petroleum Corporation (CNPC). "Te koncerny w dalszym ciągu realizują wspólne projekty z Federacją Rosyjską i finansują strategiczną (gałąź) przemysłu Rosji, płacąc znaczne podatki" - czytamy w komunikacie NAZK.

CNOOC i CNPC posiadają po 10 proc. udziałów w projekcie Arktik LNG-2, zlokalizowanym na Półwyspie Gydańskim nad Oceanem Arktycznym. Od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, CNOOC aktywnie rozwija współpracę z Rosją w zakresie produkcji gazu skroplonego. CNPC uczestniczy w licznych rosyjskich projektach, takich jak m.in. Jamał LNG i gazociąg Siła Syberii. Z kolei Sinopec dysponuje 10 proc. udziałów w holidngu Sibur - jednym z największych koncernów energetycznych w Rosji - wyjaśniła NAZK.

14:46

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział we wtorek, że Ukraina zbierze w tym roku ponad 79 mln ton ziarna, z czego 25 procent chce przeznaczyć na potrzeby wewnętrzne. Jak dodał, rząd liczy na skuteczność zaproponowanego Ukrainie mechanizmu weryfikacji i kontroli produkcji rolnej.

Szmyhal powiedział, że ministerstwo rolnictwa prognozuje wielkość tegorocznych zbiorów na poziomie ponad 79 mln ton, czyli 10 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Dobre zbiory oznaczają, że Ukraina zachowa strategiczną rolę gwaranta globalnego bezpieczeństwa żywnościowego - ocenił.

14:34

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził we wtorek żołnierzy walczących z rosyjskimi wojskami w okolicach Kupiańska i Łymanu na wschodzie kraju. Rozmawiałem z dowódcami brygad wykonujących zadania bojowe na jednym z najgorętszych odcinków frontu - powiadomił szef państwa w komunikacie na Facebooku.

W spotkaniu z Zełenskim uczestniczyli oficerowie m.in. sił powietrznodesantowych i Obrony Terytorialnej. "Każda nasza brygada i każdy żołnierz, który niszczy okupantów udowadniają każdym swoim krokiem naprzód, że zwycięstwo Ukrainy z pewnością nastąpi" - napisał prezydent.

Miasteczka Kupiańsk w obwodzie charkowskim i Łyman na północy obwodu donieckiego zostały wyzwolone przez ukraińską armię podczas kontrofensywy we wrześniu i październiku 2022 roku. W okolicach tych miejscowości od wielu miesięcy trwają intensywne walki z rosyjskimi najeźdźcami.

Pod koniec sierpnia br. rzecznik Wschodniego Ugrupowania Wojsk Ukrainy Illa Jewłasz informował, że wróg skoncentrował na kierunkach kupiańskim i łymańskim około 100 tys. żołnierzy.

11:39

Administracja prezydenta USA Joe Bidena martwi się korupcją w Ukrainie bardziej, niż przyznaje - wynika z poufnego raportu, do którego dotarł portal Politico. Raport szczegółowo opisuje plany reformy ukraińskich instytucji i ostrzega, że wsparcie Zachodu może zależeć od ograniczenia korupcji - podaje portal.

"Korupcja na wysokim szczeblu może podważyć zaufanie ukraińskiego społeczeństwa i zagranicznych przywódców do rządu w czasie wojny" - ostrzega poufna wersja dokumentu.



11:35

W nocy z soboty na niedzielę ukraiński żołnierz zastrzelił dwóch towarzyszy broni w centrum Kijowa; sprawcę zatrzymano, okoliczności zdarzenia są wyjaśniane - poinformowała agencja Interfax-Ukraina za źródłami w komendzie policji w stolicy kraju.

Do morderstwa doszło w pobliżu Ławry Peczerskiej - jednego z najważniejszych prawosławnych klasztorów na Ukrainie. Wszczęto śledztwo w sprawie umyślnego zabójstwa - powiadomiła agencja za komunikatem kijowskiej policji.

10:50

Najemnicy z Grupy Wagnera są ważni dla armii rosyjskiej, bo dobrze znają teren na kierunku Bachmutu - powiedział w wywiadzie dla ukraińskiego Radia Swoboda wojskowy Denys Jarosławski, dowódca jednego z oddziałów armii ukraińskiej.

Wojskowy odpowiadał na pytanie, czy siły ukraińskie stwierdziły w rejonie Bachmutu obecność Rosjan, którzy wcześniej należeli do Grupy Wagnera, a teraz przeszli do oddziałów regularnej armii rosyjskiej.

Jarosławski zauważył, że na razie żaden z Rosjan nie trafił do niewoli, więc trudno jest ustalić ich przynależność. Niemniej - dodał - armia ukraińska dysponuje informacjami, że wagnerowcy powracają, już jako żołnierze kontraktowi, którzy podpisali umowę z ministerstwem obrony Rosji. Ocenił, że jest to "sytuacja logiczna", bo byli wagnerowcy wciąż są "oddziałem zdolnym do walki".

09:59

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador skrytykował Stanu Zjednoczone za udzielanie pomocy militarnej Ukrainie, sugerując, że jest ona "nieracjonalna" i wezwał do przekazania tych środków na rozwój gospodarczy Ameryki Łacińskiej - informuje agencja Reutera.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej lewicowy prezydent Lopez Obrador skrytykował decyzję amerykańskiego Kongresu o nieprzekazaniu pomocy gospodarczej dla regionu Ameryki Łacińskiej. Następnie nawiązał do kompromisowego budżetu tymczasowego uzgodnionego w zeszłym tygodniu w Kongresie, w którym nie zapisano żadnych pieniędzy dla Kijowa.

09:04

Dogadaliśmy ważną sprawę. Od środy kontrole ukraińskiego zboża, które jedzie w tranzycie przez Litwę, zostają przeniesione z granicy ukraińsko-polskiej na teren Litwy, do portu litewskiego - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

08:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, zgodnie z którą wynagrodzenia należne ukraińskim żołnierzom, przebywającym w rosyjskiej niewoli lub zaginionym na froncie, zostaną przekazane ich rodzinom - powiadomiło Radio Swoboda za bazą aktów prawnych na stronie internetowej parlamentu Ukrainy.

Nowa regulacja nie dotyczy wojskowych, którzy poddali się Rosjanom dobrowolnie.

07:45

Nocne ataki nad obwodami dniepropietrowskim i mikołajowskim. Rosjanie uderzali z kilku kierunków. Ukraińskie wojsko twierdzi, że zniszczyło 29 z 31 rosyjskich dronów i pocisk rakietowy.

07:43

Władimir Putin wkrótce może ogłosić start w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Rosji w przyszłym roku - podaje dziennik "Kommersant".

07:23

Mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach z kilkoma nie najlepszymi, nie najmądrzejszymi wypowiedziami części ukraińskich polityków, na to musiała być reakcja, natomiast my nadal wspieramy działania Ukrainy zmierzające do obrony tego kraju, to jest w naszym interesie i to się nie zmieni - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 europoseł i członek sztabu wyborczego PiS Adam Bielan.