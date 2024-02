Ukraińskie wojska zniszczyły rosyjski helikopter szturmowy K-25, znany również pod nazwą Aligator – poinformował generał Ołeksandr Tarnawski. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami Odessę. Uszkodzone zostały: budynek uczelni, akademik oraz blok mieszkalny. Awdijiwka, w obwodzie donieckim, pozostaje głównym punktem rosyjskich operacji na Ukrainie. Czwartek jest 715. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla Was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po nocnym ataku rosyjskich dronów w Odessie / Alena Solomonova / PAP

12:53

W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na Odessę uszkodzone zostały: budynek uczelni, akademik oraz blok mieszkalny. Nie ma doniesień o poszkodowanych.

12:49

Ukraińskie wojska zniszczyły rosyjski helikopter szturmowy K-25, znany również pod nazwą Aligator, który został zestrzelony w strefie operacyjnej zgrupowania Tauryda (ukr. Tawrija) - poinformował dowódca zgrupowania, generał Ołeksandr Tarnawski.

"Na kierunku taurydzkim spalony został wrogi Aligator" - oświadczył. Generał ujawnił, że śmigłowiec został zniszczony w środę przez żołnierzy jednej z jednostek zmechanizowanych działającym na tym obszarze.

Telegram

12:36

Rosjanie pokazali, że Ukraińców traktują jako coś gorszego. Tak jest wychowany naród rosyjski. Ja myślę, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, jak mocno wyprano mózgi Rosjanom. Ta wojna właśnie jest tego przykładem — mówił komandor Maksymilian Dura, ekspert i analityk wojskowy z portalu Defence24.pl.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kmdr Dura: Przegranie wojny przez Ukrainę spowoduje eksterminację całej ludności

12:27

Dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski to menedżer zarządzania kryzysowego, którego zadanie można porównać do ciągłego gaszenia pożarów; jest zwolennikiem powstrzymywania wroga mniejszymi siłami, a gdy nadarzy się okazja - przejścia do skutecznego ataku - ocenił rzecznik wojsk lądowych kapitan Illa Jewłasz w wywiadzie dla Ukrinform TV.

Syrski regularnie wyjeżdża na linię frontu i odwiedza miejsca, w których trwają walki.

To generał, który wyzwolił najwięcej ukraińskich terytoriów, m.in. obwody charkowski i kijowski, a od dwóch lat broni się na jednym z najważniejszych odcinków frontu na Ukrainie (w Donbasie - red.), uniemożliwiając wrogowi posuwanie się tam naprzód - podkreślił współpracownik generała.

W środowej analizie Ukrainskiej Prawdy przedstawiono opinię, że generał ma reputację dowódcy, "dla którego wykonanie zadań bojowych jest ważniejsze od liczby poświęconych w tym celu ludzkich istnień". Podobne informacje przekazał również amerykański dziennik "Washington Post", który zwrócił uwagę na to, że generał Syrski nie cieszy się popularnością wśród szeregowych żołnierzy, ponieważ obwinia się go wysokie straty osobowe podczas obrony Bachmutu.

11:44

Awdijiwka, w obwodzie donieckim, pozostaje głównym punktem rosyjskich operacji na Ukrainie, a Rosja kontynuuje ataki na południowo-wschodnich granicach miasta, gdzie trwają walki o poszczególne ulice - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie siły prawdopodobnie dokonały rotacji dodatkowych sił w sektorze Awdijiwki, zwiększając presję na ukraińskie pozycje w mieście, natomiast Ukraina nadal przeprowadza kontrataki, aby zapewnić, że główna droga zaopatrzeniowa pozostaje otwarta.

11:09

Nieznani sprawcy ostrzelali z broni palnej samochód, w którym przebywał zastępca mera Nikopola; mężczyzna zginął - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Policja przekazała, że do ataku na samochód należący do 59-letniego zastępcy mera doszło około godz. 9 rano.

Według portalu Ukrainska Prawda do zdarzenia doszło w pobliżu domu urzędnika, a motywem ataku mógł być konflikt między wicemerem a "miejscowym ugrupowaniem", który trwa od kilku lat.

07:27

"Rekordowy w historii kraju program zbrojeń, który w ciągu 10 lat kosztował budżet państwa 20 bilionów rubli, okazał się niewystarczający w eliminowaniu luki między bronią rosyjską i zachodnią" - pisze na łamach portalu Army Standard gen. Jurij Bałujewski, były szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.





07:25

Generał Mieczysław Bieniek wykluczył scenariusz wojny konwencjonalnej Rosja - NATO w 2025 roku. "Inne formy wojny podjazdowej, hybrydowej, próby destabilizacji granicy z Unią Europejską i z NATO - to może się teraz nasilić" - uważa doradca ministra obrony narodowej, który był gościem Rozmowy o 7:00 w internetowym Radiu RMF24.

05:15

W nocy Rosjanie przeprowadzili atak na Odessę przy użyciu dronów. Jak podaje ukraińska prasa, zniszczony został wielopiętrowy budynek mieszkalny oraz placówka edukacyjna. Nie ma informacji, czy ktoś ucierpiał.

05:01

Ukraińskie siły specjalne schwytały w Sudanie trzech najemników rosyjskiej "grupy Wagnera" - podał portal Kyiv Post. Opublikował też nagranie przedstawiające ich przesłuchanie.

Jeden z jeńców w języku rosyjskim mówi, że należy do tzw. grupy Wagnera. Twierdzi, że zadanie najemników polegało na obaleniu władz Sudanu i dodaje, że ich liczba sięga setki.

Na nagraniu widać też, jak przedstawiciele ukraińskich sił prowadzą kontrolę wojskowej ciężarówki z ciałami rosyjskich najemników. Pojazd nosi ślady intensywnego ostrzału, przez przednią szybę widać ciało żołnierza z naszywką "grupa Wagnera" - napisał Kyiv Post.

Portal podał, że ukraińskie siły specjalne działają w Sudanie przynajmniej od kilku miesięcy. Wcześniej serwis opublikował nagranie, które - jak podano - przedstawiało niszczenie przez ukraińskie drony "rosyjskich najemników" i ich popleczników w Sudanie.