Ukraińskie wojska ostrzelały rosyjskie pozycje w okupowanej części Donbasu [RELACJA]

W pierwszą rocznicę uznania przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, ukraińskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na rosyjskie pozycje na okupowanych terenach Donbasu. Jedenaście eksplozji było słyszalnych w okupowanym przez Rosję Mariupolu. Poinformowano również o problemach z energią elektryczną w niektórych dzielnicach miasta. Dziś będą odbywać się rozmowy w Brukseli w sprawie przyjęcia przez UE 10. pakietu sankcji przeciw Rosji. To 364. dzień wojny w Ukrainie Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji z 22.02.2023 r..

Skutki ataku rakietowego w Chersoniu / Alena Solomonova / PAP/EPA

09:22

W jednym z ostatnich pakietów amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, ogłoszonym pod koniec grudnia ubiegłego roku, znalazły się precyzyjnie kierowane, naprowadzane przy pomocy GPS pociski JDAM-ER, które mogą potroić zasięg tradycyjnej amunicji i razić cele oddalone o ponad 70 km - powiadomiła agencja Bloomberga.



Pentagon oficjalnie nie potwierdził, że dostarcza Ukrainie tego typu uzbrojenie. W przypadku pakietu wsparcia z 21 grudnia pojawił się tylko komunikat o "precyzyjnej amunicji lotniczej". Udało nam się jednak uzyskać więcej szczegółów dzięki anonimowym osobom zaznajomionym ze sprawą - podkreślił Bloomberg.

08:50

Prezydent Rosji Władimir Putin w orędziu o stanie państwa nie przedstawił żadnych sposobów na przełamanie impasu w wojnie na Ukrainie, a prezentowane przez niego sprzeczne ze sobą narracje powodują, że przekaz jest nieskuteczny - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

08:35

"NATO powinno poważnie uwzględniać w swoich planach, że w przyszłości będzie mieć do czynienia z Białorusią w pełni kontrolowaną przez Rosję" - pisze amerykański Instytut Badańd nad Wojną, odnosząc się do kremlowskiego dokumentu, ujawnionego przez konsorcjum międzynarodowych dziennikarzy śledczych. Z dokumentu, którego wiarygodność uznano za wysoką, wynika, że latem 2021 r. Moskwa posiadała plan "wchłonięcia" Białorusi do 2030 r. Przewiduje on głęboką integrację w wielu dziedzinach, ostatecznie mającą prowadzić do pełnej kontroli tego kraju przez Moskwę.



ISW zaznacza, że nie jest w stanie ocenić autentyczności dokumentu, jednak jego treść jest zgodna z ocenami ekspertów na temat długoplanowych planów Rosji wobec Białorusi.

08:00

We wtorek późnym wieczorem, w pierwszą rocznicę uznania przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, ukraińskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na rosyjskie pozycje na okupowanych terenach Donbasu - powiadomił portal stopcor.org. Główne ukraińskie agencje i media nie odniosły się do tego wydarzenia.



Eksplozje były słyszane m.in. w Mariupolu, Doniecku, Makijiwce, Charcysku, Debalcewem, Śnieżnem, Iłowajsku i Szachtarsku. W niektórych miejscach pociski zostały zestrzelone przez systemy obrony przeciwrakietowej, w innych trafiły w zakładane cele. Część zaatakowanych miejscowości, m.in. Mariupol i Śnieżne, jest oddalona o co najmniej 70 km od najbliższych pozycji ukraińskich wojsk - powiadomił portal stopcor.org, który przytoczył liczne doniesienia z mediów społecznościowych na temat wybuchów na okupowanych terytoriach.



Lojalna wobec władz w Kijowie administracja Mariupola oznajmiła na Telegramie, że wieczorem odnotowano w tym mieście 11 wybuchów. Zaatakowano prawdopodobnie miejsca koncentracji rosyjskich wojsk

07:53

Putin udaje, że ma sytuację pod kontrolą - powiedział przebywający w Hadze ukraiński minister spraw zagranicznych Dymytro Kułeba, komentując wystąpienie prezydenta Rosji. Zawieszenie przez Putina ostatniego traktatu nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi jest atakiem na międzynarodową kontrolę zbrojeń - powiedział szef ukraińskiego MSZ.

07:40

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield mówiła we wtorek o wysiłkach Narodów Zjednoczonych dla obrony suwerenności Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Nawiązała do wizyty prezydenta Bidena w Warszawie i Kijowie, który zapewnił, że świat wspiera Ukrainę.



"Prezydent Biden udał się wczoraj (poniedziałek) do Kijowa i stanął ramię w ramię z prezydentem Zełenskim, aby przypomnieć światu, że rok po rosyjskiej napaści Kijów się trzyma. Dziś (wtorek) słyszeliśmy w Polsce, jak prezydent mówił o świecie, w którym będą przestrzegane podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj Ukraina wciąż się trzyma. Demokracja wciąż się trzyma. A Ameryka i świat nadal pozostają z Ukrainą" - podkreśliła Thomas-Greenfield w Foreign Press Center.

06:45

Bogdan Zalewski zaprosił do porannej rozmowy - najpierw w Faktach RMF FM o 7:00 a potem w internetowym radiu RMF24 - Bronisława Komorowskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2015 skomentuje warszawskie przemówienie przywódcy Stanów Zjednoczonych.

06:06

Dziś w Brukseli odbędą się rozmowy w sprawie przyjęcia przez UE 10. pakietu sankcji przeciw Rosji. Komisja Europejska chce, aby pakiet został przyjęty przed pierwszą rocznicą najazdu zbrojnego Rosji na Ukrainę, która przypada 24 lutego. Część krajów, w tym Polska i państwa bałtyckie, oczekuje wzmocnienia projektu KE i sprzeciwia się wyłączeniom od sankcji. Polska domaga się m.in. objęcia sankcjami diamentów, kauczuku i energii nuklearnej.

05:50

Prezydent USA Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezmą udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, który odbędzie się w Warszawie. Podczas spotkania ma powstać wspólna deklaracja państw wschodniej flanki NATO.

Bukareszteńska Dziewiątka (B9) to format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry, a spotkanie przywódców państw B9 - z udziałem amerykańskiego prezydenta oraz sekretarza generalnego NATO - rozpocznie się w środę po godz. 14 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.



05:35

USA mają w tym tygodniu rozszerzyć listę osób i podmiotów objętych sankcjami o około 200 pozycji - poinformował "The Wall Street Journal"(WSJ).

Pakiet sankcji, który ma zostać przedstawiony przez Departament Skarbu i Departament Stanu, obejmie m.in. rosyjskich gubernatorów oraz członków rodzin urzędników.

05:22

Jedenaście eksplozji było słyszalnych w okupowanym przez Rosję Mariupolu we wtorek w późnych godzinach wieczornych - napisała mariupolska rada miejska na Telegramie.



Do tej pory w okupowanym przez Rosję mieście odnotowano 11 eksplozji. [...] Prawdopodobnie w miejscach koncentracji sił wroga - napisano w komunikacie.



Poinformowano również o problemach z energią elektryczną w niektórych dzielnicach okupowanego miasta.



Pierwsza eksplozja została stwierdzona około godziny 22:30. Obecnie weryfikowane są skutki wybuchów.

05:11

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy przekazała we wtorek, że nie ma informacji świadczących o tym, by rosyjska prywatna firma wojskowa tzw. grupa Wagnera planowała działania przeciwko państwom bałtyckim - pisze agencja LETA.



Służby bezpieczeństwa na bieżąco obserwują rozwój wydarzeń na Ukrainie, by na czas zidentyfikować możliwe zagrożenia dla łotewskiego bezpieczeństwa i podjąć działania mające im zapobiec - zapewniono.