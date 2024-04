Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy zakłady lotnicze w Borisoglebsku w obwodzie woroneskim na południowym zachodzie Rosji - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Według rosyjskich mediów internetowych celem ataku było centrum szkolenia lotniczego. Także Rosja użyła dronów minionej nocy atakując Ukrainę. Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o przeprowadzeniu operacji na terenie graniczącego z Polską obwodu królewieckiego. W efekcie tych działań na pokładzie rosyjskiego okrętu wojennego "Sierpuchow" wybuchł pożar. Wtorek jest 776. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w wyniku eksplozji rosyjskiego pocisku UMPD-30 w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

11:13

Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy zakłady lotnicze w Borisoglebsku w obwodzie woroneskim na południowym zachodzie Rosji - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Według rosyjskich mediów internetowych celem ataku było centrum szkolenia lotniczego.

"Tak, zakłady lotnicze. To co właśnie możemy potwierdzić z różnych źródeł. Możemy również potwierdzić, że doszło do wybuchu. Nie ujawnimy żadnych szczegółów, ale według wstępnych informacji ucierpiały główne wydziały produkcyjne przedsiębiorstwa" - oznajmił Jusow w Radiu Swoboda.

Wcześniej gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew poinformował na Telegramie, że siły obrony powietrznej i walki radioelektronicznej w regionie wykryły i zniszczyły bezzałogowy statek powietrzny.

W tym samym czasie rosyjskie kanały na Telegramie opublikowały wideo i poinformowały, że dwa drony zaatakowały Centrum Szkolenia Lotniczego im. Czkałowa.

Telegram

11:03

Kreml destabilizuje Mołdawię - ocenia think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), analizując m.in. ostatnie wypowiedzi prorosyjskiej liderki Autonomii Gagauskiej Evghenii Gutul, która zaczęła mówić o "secesji" regionu.

W poniedziałkowym wywiadzie dla głównej rosyjskiej telewizji państwowej, Kanału Pierwszego, Gutul "podważała suwerenność" mołdawskich władz, twierdząc, że są one kontrolowane przez Rumunię.

"Wywiad Gutul z 8 kwietnia prawdopodobnie ma na celu stworzenie warunków do usprawiedliwienia przyszłej rosyjskiej agresji przeciwko Mołdawii w oczach rosyjskojęzycznych i prorosyjskich odbiorców w Gagauzji, separatystycznym Naddniestrzu i innych regionach Europy, Azji Centralnej i samej Rosji" - ocenia ISW.

Według analityków Kreml postrzega swoje działania w Mołdawii jako element szerszego geopolitycznego konfliktu z Zachodem. Jego częścią jest budowanie przekazu o niepełnej suwerenności szeregu państw. Takie stwierdzenia padały w ostatnim czasie pod adresem Armenii i Finlandii.

Wcześniej Kreml głosił podobne fałszywe tezy na temat Ukrainy, twierdząc, że jest ona kontrolowana przez NATO i że Sojusz używa Ukrainy do grożenia Rosji.

09:12

Odłamki zestrzelonych rosyjskich dronów uszkodziły obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy; doszło do pożaru, który został szybko ugaszony - poinformował szef władz regionu Maksym Kozycki.

"Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych" - napisał na Telegramie.

Nie podano jakiego rodzaju obiekt został uszkodzony.

08:39

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o przeprowadzeniu operacji na terenie graniczącego z Polską obwodu królewieckiego. Kijów przekazał, że w efekcie tych działań na pokładzie rosyjskiego okrętu wojennego "Sierpuchow" wybuchł pożar.

08:37

Ostatniej nocy strącono wszystkie drony, którymi Rosja zaatakowała Ukrainę; oprócz dronów agresor użył czterech pocisków kierowanych S-300 - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. W ciągu ostatniej doby doszło na froncie do 56 starć bojowych.

"Niestety, rosyjskie ataki terrorystyczne pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej, są też ranni. Zniszczonych i uszkodzonych zostało dużo wielopiętrowych budynków i innych obiektów infrastruktury cywilnej" - dodano w komunikacie.