Rosja zaczęła zmieniać i różnicować taktykę ostrzałów, Ukraina zaś robi wszystko, co możliwe, by nie dopuścić do zwiększenia na terytorium Rosji produkcji uzbrojenia - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki, cytowany przez telewizję Espreso. W pierwszych godzinach Nowego Roku w Kijowie i innych miejscach na Ukrainie słychać było liczne eksplozje, a w całym kraju rozbrzmiały syreny przeciwlotnicze. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w noworocznym orędziu, że jego jedynym życzeniem dla wszystkich Ukraińców na rok 2023 jest zwycięstwo. "Powiedziano nam, że mamy się poddać. Wybraliśmy kontratak!" - podkreślił. Najważniejsze wydarzenia związane z 312. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 1.1.2023 r.

Ukraiński żołnierz na froncie w pobliżu Bachmutu

18:06

Rosja zaczęła zmieniać i różnicować taktykę ostrzałów, Ukraina zaś robi wszystko, co możliwe, by nie dopuścić do zwiększenia na terytorium Rosji produkcji uzbrojenia - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki, cytowany przez telewizję Espreso.



Skibicki powiedział, że wojska rosyjskie stosują podczas ostrzałów w różnych konfiguracjach drony irańskie, pociski rakietowe starego typu, jak i przerobione rakiety S-300 i precyzyjne pociski balistyczne. Odczuwają przy tym deficyt systemów artylerii rakietowej: Smiercz i Uragan, a także pocisków kalibru 122 mm i 152 mm.

Wywiad wojskowy stale rejestruje zabiegi Rosji, by uzyskać te właśnie pociski z innych krajów. Dużą liczbę Rosjanie przywieźli z Białorusi. Bardzo aktywnie zabiegają w innych krajach o uzupełnienie zapasów - powiedział Skibicki.

Skibicki przyznał, że Rosja nadal produkuje pociski, choć w mniejszym zakresie. Znajdujemy odłamki rakiet wyprodukowanych w czwartym kwartale 2022 roku. To znaczy, że są one produkowane i zaraz przekazywane armii, by prowadziła ostrzał naszych obiektów - tłumaczył.

16:27

Rosja nie ma już celów militarnych na Ukrainie, chce tylko "zabić tylu cywilów, ilu się da" - oświadczył doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Komentując rosyjski ostrzał w nocy z soboty na niedzielę dodał: "doszło do kolejnej zmiany strategii wojny".

15:53

13-letni chłopiec z obwodu chersońskiego na południu Ukrainy dwukrotnie minionej doby trafił pod rosyjski ostrzał. W pierwszym ataku został ciężko ranny, a potem ostrzelany został szpital, do którego go przewieziono - poinformowały władze.

Wojska rosyjskie zaatakowały w sobotę, kilka godzin przed nadejściem Nowego Roku, miejscowość Naddnipriańske koło Chersonia. 13-letni Jarosław wraz z siostrą wracali w tym czasie do domu. Rannego chłopca w ciężkim stanie przewieziono do obwodowego szpitala dziecięcego w Chersoniu - poinformował szef administracji regionu Jarosław Januszewycz.

Krótko po północy 1 stycznia Rosjanie ostrzelali szpital w Chersoniu. W sali, gdzie leżał chłopiec, wypadły okna. 13-latek został ewakuowany do szpitala w Mikołajowie. Lekarze nadal walczą o jego życie.

15:02

Geoffrey Nice, który był prokuratorem w procesie byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicia powiedział BBC, że Władimir Putin powinien odpowiedzieć za zbrodnie wojenne, czyli atakowanie celów cywilnych w Ukrainie przez podlegającą mu armię Rosji.

Zdaniem byłego prokuratora ONZ-owskiego trybunału ds. zbrodni wojennych w byłej Jugosławii sprawa przeciwko Putinowi byłaby oczywista. Nie ma bowiem wątpliwości, że hierarchia dowodzenia prowadzi do przywódcy na Kremlu. Najważniejsze byłoby więc pociągnięcie do odpowiedzialności osobiście Putina, a nie szeregowych żołnierzy - ocenił Nice w wywiadzie dla BBC opublikowanym w niedzielę.



11:52

Wojska rosyjskie ostrzeliwały w noworoczną noc Chersoń, na południu Ukrainy; zginęła jedna osoba - poinformował Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa biura (administracji) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Okupanci nie przestawali uderzać w miasto w noworoczną noc. W rezultacie kolejnego rosyjskiego ostrzału jedna osoba zginęła, jedna jest ranna" - napisał Tymoszenko na Telegramie.

Dodał, że w rezultacie ostrzałów uszkodzony został obwodowy szpital dziecięcy w Chersoniu.

Ostatniej nocy wojska rosyjskie atakowały też dronami i rakietami Kijów oraz obwód kijowski; nie ma informacji o ofiarach.



10:56

Zmarła młoda kobieta, która została ciężko ranna w sobotę w rosyjskich ostrzałach miasta Chmielnicki, na zachodzie Ukrainy - powiadomił w niedzielę szef władz obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij.

"Dziewczyna (22 lata), która w skrajnie ciężkim stanie została wczoraj przyjęta do szpitala po ostrzałach naszego miasta, zmarła z powodu otrzymanych urazów" - napisał Hamalij na Telegramie.

W sobotę szef władz obwodowych informował, że do szpitala trafiło osiem cywilnych osób, które odniosły obrażenia w wyniku rosyjskich ataków.



10:52

