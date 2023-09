Ukraińscy dowódcy uważają, że ukraińscy piloci latający na samolotach F-16 mogliby wziąć udział w wojnie już w lutym 2024 r. Urzędnicy amerykańscy utrzymują jednak, że Ukraińcy będą gotowi do latania na nowym sprzęcie najwcześniej w połowie 2024 r. - informuje "Wall Street Journal". Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że w Rosji i na ukraińskich terenach będących pod okupacją rosyjską najpewniej rozpocznie się wkrótce masowa mobilizacja. Do armii może zostać skierowanych od 400 tysięcy do nawet 700 tysięcy osób - ocenił sztab. Poniedziałek jest 565. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 11.09.2023 r.

Zniszczenia po ubiegłotygodniowym ataku na Krzywy Róg / UKRAINE'S MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS HANDOUT / PAP/EPA 08:17 Siły ukraińskie wyzwoliły część miejscowości Opytne w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Opytne leży na południowy zachód od Awdijiwki i na północ od Doniecka. "Siły obrony (Ukrainy) zajęły część tej miejscowości" - powiedziała o Opytnem wiceminister Malar, którą cytuje oficjalny kanał Military Media Center na Telegramie. 08:12 W nocy mieszkańcy Krzywego Rogu słyszeli wybuchy. 07:00 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że w Rosji i na ukraińskich terenach będących pod okupacją rosyjską najpewniej rozpocznie się wkrótce masowa mobilizacja. Do armii może zostać skierowanych od 400 tysięcy do nawet 700 tysięcy osób - ocenił sztab. Wojskowi ukraińscy powołują się w tych ocenach na dokumenty, które trafiły do internetu. Mobilizacja do armii rosyjskiej jest niezbędna "w związku z katastrofalnymi stratami" Rosjan na froncie - informuje sztab w komunikacie na Facebooku. 05:27 Ukraińscy dowódcy uważają, że ukraińscy piloci latający na samolotach F-16 mogliby wziąć udział w wojnie już w lutym 2024 r. Urzędnicy amerykańscy utrzymują jednak, że Ukraińcy będą gotowi do latania na nowym sprzęcie najwcześniej w połowie 2024 r. - informuje w niedzielę "WSJ". "Biorąc pod uwagę, że amerykańskie szkolenie (pilotów) ma się rozpocząć we wrześniu lub październiku, kilku ukraińskich pilotów myśliwców może być gotowych do służby już w lutym" - twierdzą dowódcy ukraińscy cytowani przez dziennik. Ani Rosja, ani Ukraina nie osiągnęły przewagi w powietrzu, ponieważ każda ze stron ma wystarczającą liczbę rakiet ziemia-powietrze, by udaremnić działania myśliwców drugiej strony. Dodanie amerykańskich F-16, starszych, ale stosunkowo zaawansowanych myśliwców, mogłoby zapewnić Ukraińcom skuteczniejszą zdolność do walki z rosyjskimi odrzutowcami i atakowania celów naziemnych - wyjaśnia "WSJ".

05:25 Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraińskie wojska prowadzące kontrofensywę przeciwko rosyjskim siłom okupacyjnym posunęły się w zeszłym tygodniu na froncie południowym, również na wschodzie doszło do postępów w pobliżu Bachmutu. W ciągu ostatnich siedmiu dni poczyniliśmy postępy w sektorze południowym - powiedział Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu wideo. W sektorze Bachmutu panuje ruch. Tak, jest ruch - dodał prezydent. 05:23 Dwie grupy wrogich dronów zbliżają się od południa i wschodu w kierunku Krzywego Rogu - poinformował Ukrinform na podstawie komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy w Telegramie. "Dwie grupy Shahedów lecą z południa i wschodu w kierunku Krzywego Rogu! Nie ignorujcie lotniczych sygnałów ostrzegawczych!" - czytamy w komunikacie Sił Powietrznych. Również mieszkańcy kilku regionów na południu Ukrainy są ostrzegani o groźbie użycia przez rosyjskie wojsko dronów szturmowych. Poinformowały o tym Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy w Telegramie - podał Ukrinform. "Dniepropietrowsk, Zaporoże, Chersoń, Mikołajów - zagrożenie użyciem szturmowych UAV!" - czytamy w poście Sił Powietrznych.

