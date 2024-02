Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął wizytę w Berlinie, a potem udaje się do Paryża, aby podpisać z przywódcami Niemiec i Francji porozumienia o bezpieczeństwie przewidujące długoterminowe wsparcie militarne i finansowe dla Ukrainy. O trudnej sytuacji w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim poinformował rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby wojska rosyjskie podejmowały intensywne ataki, doszło tam do 33 starć bojowych. Piątek to 723. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji zbieramy w naszej relacji z 16.02.2024 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia spowodowane czwartkowym rosyjskim ostrzałem rakietowym w mieście Czuhujiw w obw. charkowskim, / Vladyslav Musiienko / PAP 10:38 Ukraina robi wszystko, by jak najszybciej zakończyć wojnę na sprawiedliwych dla niej warunkach i zapewnić trwały pokój - oświadczył w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski rozpoczynając wizytę w Niemczech. Zełenski uda się potem do Francji, a następnie na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Są to "dwa ważne dni"; których tematem będzie "nowa architektura bezpieczeństwa dla Ukrainy" - podkreślił Zełenski w komentarzu na Telegramie. Do komentarza załączono zdjęcia z przylotu ukraińskiego prezydenta do Niemiec i powitania na lotnisku. 09:21 Instytut Studiów nad Wojną (ISW) prognozuje, że potencjalne zdobycie Awdijiwki da Kremlowi korzyści polityczne i będzie on próbował prezentować je jako znaczące zwycięstwo. Pod względem wojskowym będzie to jednak tylko sukces taktyczny. "Nagranie z danymi geolokalizacyjnymi opublikowane 15 lutego wskazuje, że siły rosyjskie ostatnio przesunęły się na południowe obrzeża kombinatu koksochemicznego w Awdijiwce. Inne nagranie (...) wskazuje na to, że wojska rosyjskie zdobyły umocnione pozycje ukraińskie na południe od Awdijiwki" - relacjonuje ISW. Z innych nagrań - dodaje - wynika, że Rosjanie odcięli ostatnią drogę w Awdijiwce łączącą południe i północ miasta. Przy czym, przedstawiciele armii ukraińskiej informowali o zapasowej drodze logistycznej, umożliwiającej zaopatrzenie oddziałów we wschodniej i południowej Awdijiwce. W ocenie ISW "siły rosyjskie mogą być w stanie zakończyć oskrzydlenie niektórych oddziałów ukraińskich, jeśli siły ukraińskie nie wycofają się, bądź nie przeprowadzą skutecznych kontrataków". 08:30 Generał Ołeksandr Tarnawski poinformował, że w granicach miasta Awdijiwka toczą się zacięte walki z wojskami rosyjskimi, a sytuacja, choć trudna, jest pod kontrolą sił ukraińskich. "Zgodnie z podjętą decyzją, planowane wzmocnienie jednostek i manewr wojskami na zagrożonych kierunkach są w toku. Ponadto przydzielono dodatkowe zasoby amunicji i innych środków bojowych. Przygotowano nowe pozycje i potężne umocnienia na wszystkie możliwe scenariusze" - zaznaczył na Telegramie dowódca zgrupowania Tauryda (Tawrija), opisując sytuację na czwartkowy późny wieczór. Według Tarnawskiego "operacja obrony Awdijiwki jest kontynuowana. Nasi żołnierze nadal niszczą armię okupanta oraz miażdżą zasoby i rezerwy wroga, które rzucane są do walki bez żadnych ograniczeń". Generał zaakcentował, że cenny jest "każdy kawałek ukraińskiej ziemi, ale najwyższą wartością i priorytetem jest dla nas ratowanie życia ukraińskich żołnierzy".

07:46 O trudnej sytuacji w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim poinformował rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby wojska rosyjskie podejmowały intensywne ataki, doszło tam do 33 starć bojowych - powiadomiono. "Rosjanie wywierają nacisk na całej linii frontu, najaktywniej na kierunkach awdijiwskim i marjinskim" - napisał w komunikacie Sztab Generalny. W sumie na całym froncie w ciągu doby odnotowano 95 starć bojowych. "Na kierunku Awdijiwki wojska ukraińskie kontynuują powstrzymywanie przeciwnika, który nie porzuca prób otoczenia miasta. W ciągu doby odpartych zostało 28 ataków okupantów w rejonie Awdijiwki i miejscowości Łastoczkyne i jeszcze pięć ataków niedaleko od miejscowości Perwomajske i Newelske" - powiadomił Sztab. Na ten kierunek, jak zaznaczono, zostały skierowane planowo dodatkowe oddziały w celu wzmocnienia i przeprowadzany jest manewr na zagrożonych odcinkach. 05:12 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udaje się dziś do Berlina i Paryża, aby podpisać z przywódcami Niemiec i Francji porozumienia o bezpieczeństwie przewidujące długoterminowe wsparcie militarne i finansowe dla jego walczącego z rosyjską napaścią kraju - poinformowanow Berlinie i Paryżu. Jak poinformował Urząd Kanclerski w Berlinie, Zełenski oczekiwany jest w stolicy Niemiec rano. Po podpisaniu porozumienia kanclerz Olaf Scholz i prezydent Zełenski wystąpią na konferencji prasowej.



Następnie Zełenski uda się do Paryża, gdzie podpisze podobne porozumienie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Również tam przewidziana jest konferencja prasowa obu prezydentów.

W komunikacie Pałacu Elizejskiego podkreślono, że "porozumienie będzie konsekwencją zobowiązań podjętych w formacie G7 na marginesie szczytu NATO w Wilnie w lipcu 2023 roku".

Przywódcy krajów NATO nie ustalili wówczas kalendarium przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale państwa G7 zobowiązały się udzielać jej długoterminowego wsparcia wojskowego. Jako pierwsza porozumienie o bezpieczeństwie i wsparciu podpisała z Ukrainą 12 stycznia Wielka Brytania podczas wizyty premiera Rishiego Sunaka w Kijowie. Zełenski weźmie również udział w rozpoczynającej się w piątek dorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Magdalena Partyła