W nocy Rosja przypuściła atak powietrzny na Lwów. Zginęła jedna osoba. Do eksplozji doszło także w Krzywym Rogu, Odessie, Kramatorsku, Słowiańsku i Charkowie. W nocy rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę przy pomocy 30 dronów kamikadze produkcji irańskiej, zniszczyliśmy 27 takich maszyn - powiadomiły siły powietrzne ukraińskiej armii. W rejonie Marjinki Rosjanie podjęli 10 nieudanych prób wyparcia Ukraińców z ich pozycji - przekazał Ołeksandr Sztupun, rzecznik Zjednoczonego Centrum Prasowego Sił Obronnych Obrony Obwodu Tawrii. Dodał, że w pobliżu Melitopola Rosjanie przeprowadzili nieudane akcje ofensywne w rejonie Robotyne. Wtorek to 573. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 19.09.2023 r.



Akcja strażaków na miejscu rosyjskiego ataku we Lwowie / STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

14:46

Okoliczności dotyczące ostrzału Kostiantyniwki na wschodzie Ukrainy, gdzie 6 września zginęło 15 osób, wymagają przeprowadzenia dogłębnego śledztwa; nie zapominajmy jednak, że to Rosja regularnie atakuje cele cywilne, a my prowadzimy wyłącznie działania obronne - podkreślił we wtorek Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Atak na Kostiantyniwkę był prawdopodobnie spowodowany pomyłką ukraińskich wojsk. W miasteczko trafił pocisk wystrzelony z ukraińskiej wyrzutni przeciwlotniczej Buk - ujawnił amerykański dziennik "The New York Times". Jak podkreślono, "NYT" doszedł do takich wniosków po zbadaniu fragmentów pocisku, a także przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych i treści publikowanych w mediach społecznościowych. Na prawdopodobieństwo ukraińskiej pomyłki miałyby także wskazywać relacje świadków.

14:44

W rejonie Marjinki Rosjanie podjęli 10 nieudanych prób wyparcia Ukraińców z ich pozycji - przekazał Ołeksandr Sztupun, rzecznik Zjednoczonego Centrum Prasowego Sił Obronnych Obrony Obwodu Tawrii. Dodał, że w pobliżu Melitopola Rosjanie przeprowadzili nieudane akcje ofensywne w rejonie Robotyne. Najeźdźcy zostali odparci, kontynuujemy operację ofensywną - dodał Sztupun w ukraińskich mediach.

14:29

Nie chcemy importować ukraińskiego zboża, jesteśmy krajem tranzytowym - oświadczył premier Chorwacji Andrej Plenković, cytowany we wtorek przez portal Politico, który powołuje się na chorwackie media. Pytany o embargo trzech krajów UE, Plenković nie wykluczył przyłączenia się do niego.



13:55

Dziś premier Ukrainy Denys Szmyhal na Telegramie oznajmił, że jeśli Polska i Węgry nie cofną zakazu wwozu ukraińskich produktów rolnych, to Kijów wprowadzi zakaz importu do Ukrainy "niektórych kategorii towarów ze wspomnianych krajów".

Komentując słowa Szmyhala podczas briefingu w zakładzie produkcyjnym Dawtona w Milejowie-Osadzie Telus powiedział, że "to jest tylko i wyłącznie wywieranie nacisków". "My się nie poddamy, bo to jest w interesie polskich rolników, a dla nas to jest najważniejsze" - zaznaczył.

13:49

Komisja Europejska proponuje dalsze przedłużenie tymczasowej ochrony osób uciekających przed agresją Rosji na Ukrainę na okres od 4 marca 2024 r. do 3 marca 2025 r. Zapewni to pewność i wsparcie ponad 4 milionom osób korzystającym z ochrony w całej Unii Europejskiej - podała Komisja we wtorek.

UE aktywowała dyrektywę o ochronie tymczasowej w dniu 4 marca 2022 r. jednomyślną decyzją państw członkowskich i została ona automatycznie przedłużona o jeden rok. Komisja uważa, że powody do tymczasowej ochrony nadal istnieją i że w związku z tym tymczasową ochronę należy przedłużyć jako niezbędną i odpowiednią reakcję na obecną, niestabilną sytuację, która nie sprzyja jeszcze bezpiecznemu i trwałemu powrotowi osób korzystających z tymczasowej ochrony w UE.



13:20

Na tym etapie nie możemy komentować, ponieważ analizujemy sytuację prawną. Musimy zdecydować, jak postępować - powiedziała rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer pytana o skargę Ukrainy do WTO na Polskę, Węgry i Słowację za embargo na ukraińskie zboże.



12:43

Próba zakończenia trwającej 19 miesięcy wojny na Ukrainie bez uwzględnienia "interesów Rosji" i jej udziału byłaby daremna - oświadczyli po spotkaniu ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Chin. Wang Yi przybył do Moskwy w ramach przygotowań do zaplanowanej na przyszły miesiąc wizyty Władimira Putina w Pekinie - informuje agencja Reutera.

12:38

Najwyższa Izba Kontroli kończy właśnie przeprowadzoną doraźnie kontrolę, dotyczącą importu z Ukrainy zbóż i rzepaku. Jej nieoficjalne jeszcze wyniki, które poznaliśmy, są miażdżące dla Ministerstwa Rolnictwa. Pokazują też ogromną skalę napływu ukraińskich produktów rolnych do Polski.

11:57

Po nocnym pożarze magazynu z pomocą humanitarną we Lwowie, Caritas Polska uruchomiła zbiórkę nowych środków.

10:57

Tak wygląda wyzwolona przez Ukraińców wieś Kliszczijiwka. Rosjanie praktycznie zrównali ją z ziemią.