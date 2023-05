Ostatnie zmasowane rosyjskie ataki na Kijów to osobista zemsta dyktatora, który został zapędzony do narożnika, nie wie, co robić i działa w sposób impulsywny; to Putin decyduje o celach ostrzałów w Kijowie - ocenił generał Mykoła Małomuż, były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Wydanie przez Rosję listu gończego za naczelnym dowódcą ukraińskiej armii gen. Wałerijem Załużnym i dowódcą ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandrem Syrskim to element wojny informacyjnej - oceniła Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczony w wyniku działań wojennych dom w obwodzie charkowskim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA 07:11 Poznałem Władimira Putina, dlatego mogę ocenić, że ostatnie zmasowane rosyjskie ataki na Kijów to osobista zemsta dyktatora, który został zapędzony do narożnika, nie wie, co robić i działa w sposób impulsywny; to Putin decyduje o celach ostrzałów w Kijowie - oznajmił generał Mykoła Małomuż, były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU). Putin ma jedną cechę szczególną. Jest nią chęć zemsty. W tym przypadku chodzi o zemstę za to, że nie udało mu się zagarnąć Ukrainy. Żadna (rosyjska) operacja (w naszym kraju) nie zakończyła się sukcesem. W tej sytuacji Putin osobiście decyduje o celach ostrzałów, szczególnie w stolicy, Kijowie. Oni (Rosjanie - PAP) już nie wiedzą, co mają robić. Ostatnim pomysłem są uderzenia w centra decyzyjne (na Ukrainie). Rozpoczęli takie ataki na Kijów, ale one również zawodzą - ocenił Małomuż, który kierował SZRU w latach 2005-10. Wypowiedź generała przytoczyła agencja UNIAN. 07:08 Wydanie przez Rosję listu gończego za naczelnym dowódcą ukraińskiej armii gen. Wałerijem Załużnym i dowódcą ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandrem Syrskim to element wojny informacyjnej - oceniła Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy. 06:55 Ukraińska armia ostrzelała rosyjskie miasto Szebiekino w obwodzie biełgorodzkim. Jak informuje gubernator regionu Wiaczesław Gładkow, 4 osoby zostały ranne.

Atak spowodował też uszkodzenia kilku budynków oraz pożary samochodów. Był to już trzeci ostrzał tej miejscowości od weekendu. Gładkow twierdzi, że w sobotę konwój. w którym jechał na inspekcję do miasta, został zaatakowany. 40-tysięczne Szebiekino leży 7 kilometrów od granicy z Ukrainą. 06:50 Konfiskata rosyjskich aktywów publicznych Rosji i przekazanie ich na odbudowę Ukrainy jest na razie mało prawdopodobna; większe szanse są w przypadku środków prywatnych, ale są one dużo mniejsze - powiedziała w rozmowie z PAP Elżbieta Kaca, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Ekspertka wskazała, że najbardziej prawdopodobne jest zaś wykorzystanie odsetek od zamrożonych środków. W przypadku aktywów prywatnych, rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand potwierdził ostatnio zamrożenie 24,1 mld euro, należących głównie do oligarchów. Nie ma jednak oficjalnego komunikatu KE na temat wysokości zablokowanych aktywów publicznych w Unii Europejskiej. Zobacz również: Pożar rafinerii ropy naftowej w Rosji. To efekt ataku drona