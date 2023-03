Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy żołnierze ukraińscy odbili w ciągu ostatniej doby 92 ataki rosyjskie w obwodzie donieckim i ługańskim.

"Zasadniczym celem przeciwnika pozostawało w ciągu ostatniej doby zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego w ich administracyjnych granicach. W tym celu wróg koncentrował wysiłki na działaniach ofensywnych na kieruknach łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim, marijinskim i szachtarskim" - podał sztab.



10:30

Choć Rosja nadal ponosi na Ukrainie wyjątkowo duże straty osobowe, ich skutki są bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach kraju, na obszarach wschodnich stosunek zabitych do populacji jest 30 razy wyższy niż w Moskwie - wskazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w stosunku do populacji najbogatsze miasta, Moskwa i Petersburg, wyszły z tego względnie bez szwanku, co dotyczy zwłaszcza rodzin elity kraju. Wskazano, że 21 lutego 2023 roku sfotografowano rosyjskich wysokich urzędników tworzących dwa pierwsze rzędy widowni podczas przemówienia prezydenta Putina o stanie państwa i o żadnym z nich nie wiadomo, by miał dzieci służące w wojsku.

09:50

Brak jakichkolwiek potwierdzonych postępów sił rosyjskich w Bachmucie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, mimo ciągłych rosyjskich ataków naziemnych w mieście i wokół niego - poinformował amerykański Instytut Badan nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

"Źródła ukraińskie i rosyjskie nadal informują o ciężkich walkach w mieście, ale żołnierze (walczącej tam) Grupy Wagnera są prawdopodobnie w coraz większym stopniu unieruchomieni w rejonach miejskich, takich jak kompleks przemysłowy AZOM, i dlatego trudno im w istotny sposób przesunąć się naprzód" - pisze think tank.



09:10

Saudyjski koncern naftowy Aramco odnotował rekordowe zyski za rok 2022: 161,1 mld dol. Przychód wzrósł o 46 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku - podała firma. Wzrost sprzedaży i cen ropy, który wywindował dochody firmy, są pochodną wojny na Ukrainie.



07:38

Rosjanie po minionej dobie nie mają żadnych sukcesów w ofensywie na Bachmut - to najnowsze informacje z obwodu donieckiego. Intensywne walki o miasto trwają. Armia Putina cały czas podejmuje próby zajęcia Bachmutu, jednak zatrzymała się na przepływającej przez centrum rzece. Do starć między kilkudziesięcioosobowymi grupami dochodzi praktycznie bez przerwy. Ukraińcy poinformowali o zniszczeniu dużego oddziału najemników z grupy Wagnera w strefie przemysłowej. Uniemożliwiają też otoczenie miasta.