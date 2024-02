"Strategicznie front stoi. To jest walka taktyczna. Jakaś wieś jest atakowana przez Rosjan, idzie ukraińska mała kontrofensywa i ta wieś wraca pod naszą kontrolę. Wtedy Rosjanie przeprowadzają atak. I tak na różnych częściach frontu" - mówił na antenie Radia RMF24 Mykoła Kniażycki. Rosyjska bomba uderzyła w budynek szpitala w miejscowości Welikij Burłuk położonej na północny wschód od Charkowa. 4 osoby zostały ranne, 38 osób ewakuowano. Czwartek jest 708. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji.

Jeniec wojenny, któremu udało się wrócić do Ukrainy. Zdjęcie z 31 stycznia 2024 roku. / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

08:44

Wypowiedzi Władimira Putina o tym, że Rosja dąży do utworzenia na Ukrainie "strefy zdemilitaryzowanej" były powtórzeniem maksymalistycznych i rozmytych celów Rosji w wojnie; Putin próbuje też wykorzystać głosy na Zachodzie o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:28

Obecną sytuację na froncie skomentował na antenie Radia RMF24 Mykoła Kniażycki - deputowany Europejskiej Solidarności w Radzie Najwyższej Ukrainy. "To jest walka taktyczna. Jakaś wieś jest atakowana przez Rosjan, idzie ukraińska mała kontrofensywa i ta wieś wraca pod ukraińską kontrolę. Wtedy Rosjanie przeprowadzają atak. I tak na różnych częściach frontu. Strategicznie front stoi" - mówił Kniażycki.

"Budanow (szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy - przyp. red.) mówi, że oczekujemy następnej ukraińskiej kontrofensywy za dwa, trzy miesiące" - dodał deputowany.

Polsko-ukraińskie fabryki amunicji. Kniażycki: Rozmawiamy z rządem Tuska

08:00

W trakcie Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Balinowski pytał Mykołę Kniażyckiego o pakiet unijnego wsparcia dla Ukrainy, który blokują obecnie Węgry. "Mam nadzieję, że te pieniądze nie będą zablokowane. Od nich zależy przyszłość Ukrainy. Mamy teraz trudną sytuację ze Stanami Zjednoczonymi. Nie otrzymaliśmy jeszcze stamtąd pomocy. Mam nadzieję, że kraje UE będą liderem we wsparciu Ukrainy i będą pozytywne decyzje w tej sprawie" - podkreślał Mykoła Kniażycki.

Ukraiński polityk wyjaśnił także na co miałoby być przeznaczone unijne wsparcie. "Nasz budżet jest tak zorganizowany, że jego połowa idzie na wsparcie wojska ukraińskiego. Te pieniądze, które otrzymamy, wykorzystujemy na cele socjalne - wsparcie emerytów, medycyny czy szkół. Jak nie otrzymamy tych pieniędzy od Unii Europejskiej i USA to trzeba będzie drukować pieniądze, a wtedy będzie wielka inflacja. Dla Ukrainy w czasie wojny to nie jest najlepsza sytuacja" - mówił.