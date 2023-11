Ukraińska 128. brygada zakarpacka potwierdziła, że w rosyjskim ataku zginęło 19 jej żołnierzy. Do ataku doszło w piątek w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Co najmniej 8 osób zostało rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Odessę. Na ten czarnomorski port spadło kilka 7 z 22 wystrzelonych dronów. Poniedziałek to 621. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji z 06.11.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym w Chersoniu / Viacheslav Ratynskyi / PAP

12:18

Władimir Putin zdecydował, że będzie ubiegać się o reelekcję w wyborach prezydenckich w marcu 2024 roku; oznacza to, że będzie rządzić Rosją co najmniej do 2030 roku - powiadomiła agencja Reutera, powołując się na źródła.

71-letni Putin sprawuje władzę na Kremlu najdłużej ze wszystkich liderów Rosji od czasów Stalina. Źródła, które rozmawiały z Reutersem, zastrzegając anonimowość, przekazały, że Putin podjął już decyzję o ubieganiu się o reelekcję, a teraz jego doradcy przygotowują kampanię w wyborach.

Według źródeł wkrótce zostanie ogłoszona decyzja w sprawie udziału Putina w wyborach, które jednak będą tylko formalnością.

11:13

Ukraińska 128. brygada zakarpacka potwierdziła, że w rosyjskim ataku zginęło 19 jej żołnierzy. Do ataku doszło w piątek w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Wcześniej szacowano, że mogło zginąć 28 wojskowych.

"Atak rakietowy podstępnego wroga pozbawił życia 19 żołnierzy 128. brygady zakarpackiej. Trwa dokładna kontrola wszystkich okoliczności tragedii" - czytamy w komunikacie brygady. Jak stwierdzono, zginęli najlepsi żołnierze tej jednostki. Zagrożono "stukrotną zemstą" za śmierć towarzyszy broni.

W niedzielę deputowany ukraińskiego parlamentu Mychajło Wołyniec poinformował, że w ostrzale poległo 28 żołnierzy, a 53 zostało rannych. Jak dodał, atak przeprowadzono na miejsce, gdzie zorganizowano uroczystość nagradzania wojskowych.

Ukraińskie Siły Zbrojne podały natomiast wcześniej, że do ataku rakietą Iskander-M doszło w piątek, a uroczystość z udziałem żołnierzy zorganizowano z okazji Dnia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

W obwodzie zakarpackim ogłoszono trzy dni żałoby z powodu tragedii.

10:47

Rosnąca w Rosji inflacja, która prawdopodobnie będzie się utrzymywać powyżej celu inflacyjnego przez cały 2024 r., niemal na pewno zwiększy koszty finansowania wojny na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że inflacja w Rosji wzrosła we wrześniu do 6 proc. z 5,3 proc. w sierpniu, co było spowodowane wzrostem cen towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność i paliwa. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej (CB RF) zareagował, podnosząc główną stopę procentową o 2 punkty procentowe, która wynosi obecnie 15 proc., co oznacza najwyższy poziom od maja 2022 roku.



10:39

Co najmniej 8 osób zostało rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Odessę. Na ten czarnomorski port spadło kilka 7 z 22 wystrzelonych dronów. Pozostałe udało się zestrzelić. Pociski uszkodziły m.in. galerie sztuki w mieście.