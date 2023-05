Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty poinformował że siły ukraińskie ostrzelały najemników rosyjskiej Grupy Wagnera wycofujących się z Bachmutu. 80 z nich zostało zabitych, rannych jest 119 - oświadczył rzecznik. Nad ranem Rosja rozpoczęła kolejną falę powietrznych ataków na Kijów. W mieście słychać było odgłosy eksplozji. "Nie opuszczajcie schronów" - apelował do mieszkańców mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Co najmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Najważniejsze informacje dotyczące 461. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji na żywo z 30.05.2023 r.

Skutki nocnego ataku na Kijów / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

14:04

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty poinformował że siły ukraińskie ostrzelały najemników rosyjskiej Grupy Wagnera wycofujących się z Bachmutu. 80 z nich zostało zabitych, rannych jest 119 - oświadczył rzecznik.

Rzecznik armii dodał, że w ciągu minionej doby w Bachmucie nie było starć bojowych.

Z informacji docierających z Bachmutu wynika, że oddziałom rosyjskim, złożonym przede wszystkim z najemników Grupy Wagnera, udało się zająć niemal całe miasto. Przedstawiciele Ukrainy zapewniają przy tym, że na południowo-zachodnich przedmieściach wciąż znajduje się pewna grupa sił ukraińskich.



14:00

Deputowany Dumy Państwowej Aleksander Hinsztejn opublikował "główną" listę miejsc w obwodzie moskiewskim, gdzie we wtorek rano zestrzelono drony. To zachodnie przedmieście Moskwy, potocznie zwane Rublowką, gdzie mieszkają najbogatsi Rosjanie i najwyżsi rosyjscy urzędnicy.

12:16

Odpowiedzią na każdy rosyjski atak może być tylko zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i amunicji od NATO i UE; tak właśnie pracujemy - oświadczył minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba po kolejnym nalocie rosyjskich dronów na Kijów.

"Razem pokonamy kolejną strategię rosyjskiego terroru" - napisał Kułeba na Twitterze.

09:27

Koncentrowanie ataków powietrznych Rosji na ukraińskiej stolicy prawdopodobnie ogranicza zdolność Moskwy do osłabienia kontrofensywnego potencjału Ukrainy - pisze Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie.



Amerykański think tank zaznacza, że wznowione w ostatnich miesiącach ataki powietrzne na Ukrainę mają na celu osłabienie ukraińskich zdolności kontrofensywnych.



"Jednak skupianie się na atakowaniu Kijowa raczej ogranicza zdolność tej kampanii do istotnego osłabienia potencjalnych ukraińskich działań ofensywnych" - ocenia ISW.

06:43

Ofiara i poszkodowani w nocnym nalocie na Kijów to mieszkańcy jednego z wielopiętrowych bloków, w który uderzył bezzałogowiec lub jego odłamki. Na ostatnich piętrach budynku wybuchł pożar. Spadające szczątki zestrzelonych dronów spowodowały też dużo zniszczeń w innych miejscach. Paliły się domy jednorodzinne, spłonęło kilka samochodów, a eksplozje uszkadzały też bloki w kilku dzielnicach.

05:30

Nad ranem Rosja rozpoczęła kolejną falę powietrznych ataków na Kijów. W mieście słychać było odgłosy eksplozji. "Nie opuszczajcie schronów" - apelował do mieszkańców mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Później przekazał, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad miastem ponad 20 dronów produkcji irańskiej wysłanych przez Rosję. Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek także w środkowej i północnej części Ukrainy.

Dzisiejsze naloty są już 17. atakiem powietrznym Rosji na stolicę Ukrainy w tym miesiącu. W poniedziałek miasto zostało zaatakowane dwukrotnie, także w ciągu dnia.