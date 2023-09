Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził postępy ukraińskiej armii na kierunku donieckim na wschodzie kraju. Poinformował o wykryciu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy osób, które korygowały ogień przeciwnika podczas ataku na Kijów w ubiegłym tygodniu. Byli najemnicy rosyjskiej tzw. Grupy Wagnera przemieścili się z Białorusi na wschodni front na Ukrainie, a część z nich udała się do Afryki - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz. Środa to 581. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 27.09.2023 r.

14:12

Byli najemnicy rosyjskiej tzw. Grupy Wagnera przemieścili się z Białorusi na wschodni front na Ukrainie, a część z nich udała się do Afryki - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz.

Byli "wagnerowcy" są obecni na terytorium Wschodniego Zgrupowania Sił i biorą udział w walkach - przekazał Jewłasz cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Jak dodał, najemnicy przybywają z terytorium Białorusi.

13:47

Sytuacja dla rosyjskich okupantów na Krymie jest trudna i taka pozostanie niezależnie od tego, gdzie ukrywają pozostałości po statkach, kwaterze głównej i innych obiektów - stwierdził przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Andrij Czerniak.

Według niego ukraiński wywiad widzi wszystkie ruchy Rosjan na terytorium Krymu. Jedyną bezpieczną opcją dla Rosjan na Krymie jest opuszczenie półwyspu wraz ze wszystkimi zardzewiałymi śmieciami - powiedział.

13:30

Wiara w zwycięstwo Ukrainy jest tak samo ważna jak pomoc militarna - oświadczyła w środę premier Estonii Kaja Kallas na Dorocznej Bałtyckiej Konferencji ws. Obronności (ABCD).

Rosja posiada zasoby, by podtrzymywać swoje militarne działania wojskowe, m.in. posiada stałe zasoby ludzkie, sprzętu z czasów sowieckich i manipulacyjnej propagandy - podkreśliła premier.



Według niej Władimirowi Putinowi zależy na przeciąganiu wojny w czasie, by Ukraina i społeczność międzynarodowa się nią zmęczyły.

Kallas zapewniła, że wierzy w ukraińskie zwycięstwo. Jednak nie mogą tego osiągnąć sami. Potrzebują naszego wsparcia, tak długo, jak trwa wojna - powiedziała.

12:17

Ukraina ma dziś liczniejsze i silniejsze systemy obrony powietrznej niż zeszłej zimy, realizuje też unikatowe projekty ochrony swoich obiektów energetycznych - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez portal Ukfrinform.

Ukraina ma dzisiaj o wiele więcej systemów obrony przeciwlotniczej, są one też potężniejsze. W zeszłym roku nie mieliśmy ani NASAMS, ani IRIS-T, ani SAMP-T, ani wielu innych systemów. Nasza obrona powietrzna stała się jeszcze bardziej kompleksowa i doświadczona. Nadal pracujemy nad jej rozwijaniem. Przed zimą będzie jeszcze potężniejsza, silniejsza i skuteczniejsza - powiedział Szmyhal.



12:16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził postępy ukraińskiej armii na kierunku donieckim na wschodzie kraju.

Poinformował o wykryciu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy osób, które korygowały ogień przeciwnika podczas ataku na Kijów w ubiegłym tygodniu.

Prezydent powiadomił, że podczas narady wysłuchał informacji na temat sytuacji na froncie, dostaw sprzętu i amunicji oraz danych wywiadu. Potwierdził, że na kierunku donieckim ukraińskie siły przesuwają się naprzód. Są też inne pomysły, które są realizowane - dodał.

11:36

Tak szkolą się ukraińscy piloci na F-16:

11:11

Od połowy września Rosja najprawdopodobniej po raz pierwszy zaangażowała do działań wojennych na Ukrainie elementy swojej nowej 25. Armii Ogólnowojskowej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że formacja ta zaczęła wkraczać na Ukrainę pod koniec sierpnia, a według doniesień, jednostki z dwóch jej komponentów manewrowych, 67. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych i 164. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, walczą na froncie w sektorze na zachód od Siewierodoniecka i Kreminnej, wzdłuż granicy między obwodami donieckim i ługańskim.



11:10

Papież Franciszek zaapelował do Polaków podczas audiencji generalnej, by okazywali uchodźcom z Ukrainy "ewangeliczną gościnność". W czasie spotkania z wiernymi zrelacjonował swoją niedawną wizytę w Marsylii, której głównym tematem była migracja.



11:08

Grupa Wagnera poinformowała, że "kontynuuje działania operacyjne na odcinku białoruskim i afrykańskim". Pojawiło się też nazwisko następcy Jewgienija Prigożyna. Ma nim zostać Dmitrij Sytyj - młody rosyjski biznesmen, który posiada rozległe kontakty wśród afrykańskich autokratów. Przejęcie przez niego imperium Prigożyna, ma powstrzymać proces stopniowego wypierania wagnerowców z Afryki przez najemników podległych rosyjskiemu MON.

09:10

Nasze stanowisko jest twarde, na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać - podkreślił minister rolnictwa Robert Telus. Zaapelował do Ukrainy, by wycofała skargę na Polskę do WTO. Zaznaczył, że jest zadowolony z dzisiejszego spotkania ze stroną ukraińską, oraz że wkrótce dojdzie do następnego.

Szef polskiego resortu rolnictwa w środę online rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Minister dodał, że w najbliższych tygodniach dojdzie do następnego spotkania ze stroną ukraińską.



09:09

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow powiedział w wywiadzie dla CNN, że spodziewa się, iż Rosja podczas nadchodzącej zimy będzie atakować infrastrukturę energetyczną; jak dodał, Ukraina weźmie odwet za takie działania.

Minister powiedział także, że Ukraina potrzebuje uzbrojenia, które "zmieni zasady gry", tj. wpłynie zasadniczo na przebieg działań wojennych.

07:19

"Trzeba rozpocząć poważne rozmowy, nie do końca wiemy, o co Ukrainie chodzi" - tak o sporze wokół ukraińskiego zboża mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa, poseł PiS i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślał, że ze strony ukraińskiej padają "różne nieskoordynowane wypowiedzi".

06:56

Na moście na okupowany Krym wstrzymany został rano ruch aut; zwykle jest to reakcja na ataki dronów bądź ataki rakietowe ze strony ukraińskiej - podała agencja Reutera. O wstrzymaniu ruchu poinformował też portal Ukrainska Prawda.

Rosyjskie władze okupacyjne nie informują o powodach zablokowania ruchu, a tylko wzywają w komunikatach do zachowania spokoju i wykonywania poleceń pracowników służby bezpieczeństwa transportowego - relacjonuje Ukrainska Prawda.

05:40

Rano polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś podejmie ostatnią próbę, by wprowadzić na agendę dzisiejszego posiedzenia ambasadorów UE sprawę eksportu ukraińskiego zboża. Dotychczasowe próby były bezskuteczne. Sprawująca przewodnictwo w UE Hiszpania chciała ten temat omawiać dopiero na początku października.