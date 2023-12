Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i ukraiński wywiad wojskowy uderzyły w szereg rosyjskich obiektów wojskowych na okupowanym Krymie. Wśród trafionych celów znalazł się m.in. baza naftowa w Teodozji, miejsce postojowe śmigłowców i system kierowania obroną przeciwlotniczą Bajkał-1M w wiosce Strełkowe. Rosyjski resort obrony powiadomił, że w nocy i nad ranem zestrzelono 41 ukraińskich dronów. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, oznaczałoby to jeden z największych ukraińskich ataków przy pomocy dronów od lutego 2022 roku. Wtorek jest 650. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 05.12.2023 roku.

Ukraińscy łowcy dronów na obrzeżach Kijowa. / ROMAN PILIPEY / East News

17:09

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i ukraiński wywiad wojskowy zaatakowały bazę naftową w Teodozji na okupowanym Krymie - poinformował portal RBK-Ukraina, powołując się na swoje źródła. Celem ataku ukraińskich dronów był morski terminal naftowy w Teodozji, który zaopatruje w paliwo rosyjskie wojska. Według źródeł drony trafiły w cel i rosyjskie straty są znaczne. Na terenie terminalu znajdowało się około 30 zbiorników paliwa.

16:19

Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uderzyły rano w szereg rosyjskich obiektów wojskowych na okupowanym Krymie - poinformowało źródło w strukturach siłowych, na które powołuje się portal Ukraińska Prawda.

Wśród trafionych celów znalazł się system radiolokacyjny Niebo-M w okolicach miejscowości Baherowe, a także miejsce postojowe śmigłowców, system radiolokacyjny P-18 Tieriek oraz system kierowania obroną przeciwlotniczą Bajkał-1M w wiosce Strełkowe.

15:45

Wieś Rajgorodka w obwodzie ługańskim została całkowicie zniszczona przez Rosjan. "Nie ma ani jednego niezniszczonego budynku" - podał Artiom Łysogor, gubernator obwodu ługańskiego, załączając zdjęcie zrównanej z ziemią miejscowości.

Telegram

14:30

Drony SBU uderzyły w kilka ważnych celów wojskowych na Krymie - podaje agencja Ukrinform powołując się na swoje źródła.

13:47

Seul nie dostarcza śmiercionośnej broni na Ukrainę - oświadczyło południowokoreańskie ministerstwo obrony, odnosząc się do raportu "Washington Post", według którego Korea Południowa "pośrednio" przekazywała Kijowowi więcej amunicji, niż wszystkie kraje europejskie razem wzięte - poinformował dziennik "JoongAng Daily".

12:55

Podczas walk na Ukrainie zginął pracownik urzędu miasta w Lublinie Mykoła Miałkowski - poinformował prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Po wybuchu wojny 28-latek dołączył do 100. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej. Mykoła Miałkowski pracował w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości odpowiadając za projekty dotyczące współpracy akademickiej. "W dniu wybuchu wojny wyjechał, by bronić swojej ojczyzny i walczyć o wolność. Niestety poniósł za to najwyższą cenę" - dodał prezydent Lublina składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

11:48

Po kilku miesiącach poszukiwań udało nam się odnaleźć rodzinę z 12-letnim chłopcem i skłonić ich do ewakuacji z Awdijiwki na wschodzie Ukrainy, nieustannie atakowanej przez rosyjskie wojska; oznacza to, że w Awdijiwce nie pozostało już ani jedno dziecko - oznajmił mer tego miasta Witalij Barabasz.

10:23

Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, zginęły w rosyjskim ostrzale centrum Chersonia na południu Ukrainy - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jeden z pocisków trafił w placówkę medyczną, raniąc dwóch lekarzy.

08:48

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpi dziś poprzez łącze wideo na zamkniętym briefingu dla amerykańskich senatorów - podała agencja Associated Press. Kongres USA ma podjąć decyzję w sprawie funduszy na wsparcie wojskowe dla Ukrainy odpierającej inwazję Rosji.

Administracja prezydenta Joe Bidena nalega, by Kongres zaakceptował prośbę Białego Domu o przydzielenie funduszy w wysokości 106 mld USD na wsparcie dla Ukrainy i Izraela, jak również na inne potrzeby z zakresu bezpieczeństwa. Pomoc wojskowa dla Ukrainy przewidziana w tym pakiecie to ponad 60 mld USD. Biały Dom apeluje do Kongresu o uchwalenie funduszy dla Kijowa od połowy października.

08:42

Rosyjski resort obrony powiadomił, że w nocy i nad ranem zestrzelono 41 ukraińskich dronów; do zniszczenia bezzałogowców miało dojść nad Morzem Azowskim i okupowanym przez Rosję Krymem - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Jeśli doniesienia ministerstwa w Moskwie byłyby prawdziwe, oznaczałoby to jeden z największych ukraińskich ataków przy pomocy dronów od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj. Władze w Kijowie jednak podkreślają, że raporty rosyjskiego resortu często zawierają wiele danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Rano siły powietrzne wojsk Ukrainy powiadomiły, że w nocy zniszczyły 10 spośród 17 dronów kamikadze wroga typu Shahed-131/136. W komunikacie znalazła się również informacja, że przeciwnik dokonał sześciu ataków z wykorzystaniem systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych S-300, przystosowanych do przeprowadzania uderzeń na cele naziemne.