W Bachmucie Rosjanie są w pułapce, kontrolę ogniową nad miastem przejmują siły ukraińskie - oświadczył dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski. W Orichowie w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie zrzucili bombę lotniczą na miejscową szkołę, gdzie cywile otrzymywali pomoc humanitarną; zginęły cztery osoby, a 11 jest rannych - poinformowało MSW Ukrainy. Niemcy i USA blokują oficjalny wniosek Ukrainy o członkostwo w NATO - pisze portal dziennika "Bild", powołując się na swoje źródła. Poniedziałek to 502. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji z 10.07.2023 r.

Ukraina informuje o kolejnych odzyskanych terenach / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

17:14

Ukraińskie siły wyzwoliły w ciągu tygodnia ponad 14 km kw. terytorium, głównie na południu kraju - poinformowała w poniedziałek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Łącznie na wschodzie kraju wyzwolono 24 km kw, w tym 4 km w minionym tygodniu, w dniach 3-9 lipca.

Na południu wyzwolono natomiast 168,6 km kw, w tym 10,2 km - w ubiegłym tygodniu - doprecyzowała Malar.

Telegram

Wcześniej w poniedziałek ukraiński Sztab Generalny podkreślił, że od początku natarcia na kierunkach Berdiańska i Melitopola, miast na południu Ukrainy, armia ukraińska wyzwoliła tam 169 km kw terytorium, co równa się mniej więcej powierzchni Odessy.

3 lipca br. wiceminister obrony Ukrainy poinformowała, że na południu kraju armia wyzwoliła ponad 158 km kw terytorium. Wcześniej brytyjski dziennik "Financial Times" oceniał, że faktyczne sukcesy Kijowa na froncie są nawet dwukrotnie większe, lecz ukraińskie władze wstrzymują się z oficjalnym potwierdzeniem tej informacji.

16:52

"Ponad 15 lat temu państwa NATO zgodziły się, że Ukraina 'stanie się członkiem NATO'. Angela Merkel dopilnowała, aby tak się nie stało. Rezultat jest dobrze znany: Rosja uznała neutralność swojego małego sąsiada za zachętę i najechała ten kraj" - napisał w poniedziałek w komentarzu portal niemieckiego dziennika "Bild".

16:15

Z powodu rosyjskich ostrzałów artyleryjskich lokalne władze zarządziły w poniedziałek ewakuację mieszkańców części obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy, przy granicy z Rosją.

Ewakuacji podlegają wszyscy mieszkańcy obwodu sumskiego znajdujący się w strefie pięciu kilometrów od granicy z Rosją.

15:28

Teraz należy powołać Radę NATO-Ukraina, a przyjąć ten kraj do sojuszu po wojnie - taką opinię wyraził szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani.

W trakcie spotkania z ministrami spraw zagranicznych Słowenii i Chorwacji w Ankonie szef włoskiej dyplomacji odniósł się do aspiracji Ukrainy, która zabiega o przyjęcie do NATO, i do zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie.

"Uważam, że najlepszą decyzją byłoby powołanie Rady NATO-Ukraina, by przygotować teren pod członkostwo Kijowa w przyszłości, co siłą rzeczy musi nastąpić po wojnie" - powiedział Antonio Tajani.

14:48

Negocjacje dotyczące drogi Ukrainy do NATO trwają; jestem pewien, że wszyscy sojusznicy zgodzą się co do przedstawienia bardzo wyraźnego stanowiska - powiedział w Wilnie sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

"Konsultacje trwają i dziś jeszcze odbywać się będą spotkania" - powiedział Stoltenberg podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Wilnie przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO.

"W sprawie Ukrainy nie podjęto jeszcze żadnej ostatecznej decyzji, jestem jednak pewien, że podczas szczytu zaprezentujemy jedność i (ogłosimy) silny komunikat w tej sprawie" - dodał sekretarz generalny sojuszu.

14:31

W Bachmucie Rosjanie są w pułapce, kontrolę ogniową nad miastem przejmują siły ukraińskie - oświadczył dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski w komentarzu na serwisie Telegram.

"Bachmut. Wróg znajduje się w pułapce, miasto przechodzi pod kontrolę ogniową sił obrony" - napisał generał. Dodał, że Rosjanie są wypierani z pozycji na kierunku Bachmutu.

Dowódca opublikował krótkie nagranie pokazujące z lotu ptaka przeprowadzony przez Ukraińców ostrzał rosyjskiego stanowiska na dachu bloku mieszkalnego. Wokół widać inne opustoszałe i zrujnowane budynki. Jak poinformował Syrski, Rosjanie byli uzbrojeni w przeciwpancerny pocisk kierowany. Z nagrania wynika, że ukraiński atak całkowicie zniszczył ich stanowisko. "Pracujemy dalej" - napisał Syrski.

13:50

Bunt Prigożyna nie ma wpływu na interesy należącej do niego Grupy Wagnera w Afryce, ale prawdopodobnie Putin będzie chciał wszystko przejąć - poinformował brytyjski dziennik "The Guardian".

Kilka dni po "buncie" Prigożyna, do Libii udał się rosyjski wysłannik, by spotkać się z Khalifą Haftarem, samozwańczym generałem, rządzącym na dużym obszarze tego kraju. Jego przesłanie było uspokajające: ponad 2000 bojowników, techników, agentów politycznych i administratorów grupy Wagnera pozostanie w kraju - informuje gazeta.

13:19

Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał z szefem grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem - poinformował Kreml. Putin miał spotkać się także z innymi dowódcami z grupy Wagnera. Według Kremla do spotkania miało dojść 29 czerwca, kilka dni po buncie wagnerowców.

13:14

Postanowiliśmy uruchomić proces wdrożenia kilkudziesięciu daleko idących rozwiązań prawnych wzmacniających system planowania obronnego w państwie; w najbliższych dniach projekt jako prezydencka inicjatywa trafi do Sejmu - poinformował prezydent Andrzej Duda.

13:12

Tuż przed szczytem NATO w tym tygodniu, przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Christoph Heusgen opowiedział się za członkostwem Ukrainy w NATO "gdy tylko pozwolą na to warunki" i za wsparciem kraju walczącego z rosyjska agresją myśliwcami.

12:28

Liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki da jasny sygnał odnośnie wsparcia dla Ukrainy; oraz na to, że przy naszej polskiej aktywności polityka odstraszania i obrony NATO będzie jeszcze bardziej wyrazista - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

12:17

Niemcy i USA blokują oficjalny wniosek Ukrainy o członkostwo w NATO - pisze portal dziennika "Bild", powołując się na swoje źródła.

Wcześniej brytyjski "Telegraph" informował o niemieckich "przygotowaniach do zablokowania wniosku Ukrainy o członkostwo w NATO" - przypomina portal. Pretekstem jest fakt, że "kraj musi oficjalnie zapytać NATO, czy może przystąpić, zanim proces się rozpocznie".

12:07

Na Ukrainie rozpoczęła się budowa zakładów produkcji tureckich dronów Bayraktar - poinformował minister ds. przemysłów strategicznych Ołeksandr Kamyszin. Jak przypomina portal Hromadske, umowę w tej sprawie Ukraina i Turcja podpisały na początku lutego 2022 roku.

"Zakłady zaczęto budować w rzeczywistości, to nie tylko memorandum. Przeszliśmy do realnych kroków" - powiedział Kamyszin. Dodał, że chodzi o "produkcję na terytorium Ukrainy" i o "wielkie zakłady", w sprawie których Turcja i Ukraina porozumiały się "już kilka lat temu".

12:03

Ponad połowa ukraińskich dzieci uchodźców nie jest zapisana do szkół w Polsce - informują UNICEF i Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Niski poziom skolaryzacji może prowadzić do wykluczenia uchodźców - ostrzegają i zachęcają rodziców uchodźców do rejestrowania dzieci.

11:47

Europejscy producenci broni nie nadążają z produkcją broni przeznaczonej na pomoc dla Ukrainy ani na własne potrzeby obronne; żądają długoterminowych rządowych gwarancji zakupów - napisała agencja Bloomberg.

"Wcześniej mieliśmy czas, ale nie mieliśmy pieniędzy. Dziś mamy pieniądze, ale nie mamy czasu" - powiedział Tommy Gustafsson-Rask, szef BAE Systems Hagglunds AB, szwedzkiego producenta pojazdów wojskowych, cytowany przez Bloomberga.

11:42

Polska oczekuje, że szczyt w NATO przyniesie Ukrainie informacje o tym, jaka będzie ścieżka przystąpienia do NATO - podkreśliła w Rydze marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ukraina musi być członkiem NATO, także po to, aby być gwarantem bezpieczeństwa Europy - dodała.

10:50

Armia ukraińska ukończyła kontrolę możliwości obronnych Północnej Strefy Operacyjnej na kierunkach żytomierskim, rówieńskim i wołyńskim; zagrożone odcinki będą umocnione - poinformował dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Serhij Najew.

"Zakończono sprawdzian naszych możliwości obronnych Północnej Strefy Operacyjnej, w granicach kierunków: żytomierskiego, rówieńskiego i wołyńskiego. (...) Zagrożone odcinki będą wkrótce mocniej osłonięte dzięki odpowiednim barierom inżynieryjnym" - napisał generał na serwisie Telegram.

Jak dodał, trwa szkolenie żołnierzy na wypadek "rozmaitych sytuacji", a oddziały pełniące służbę wzdłuż granicy zostaną wzmocnione sprzętem i uzbrojeniem.

10:28

Według zachodnich źródeł wywiadowczych szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie od 1 lipca przetrzymywany jest na Kremlu - poinformował portal dziennika "Liberation".

Od czasu buntu i niedokończonego marszu na stolicę Rosji 24 czerwca, szef Grupy Wagnera zniknął z pola widzenia. Mówiono, że jest na Białorusi, podobno widziano go w Petersburgu. Tymczasem co najmniej od 1 lipca prawdopodobnie przetrzymywany jest na Kremlu - napisał francuski dziennik.

Miał tam zostać wezwany wraz z najważniejszymi dowódcami swoich bojówek. Źródła wywiadowcze twierdzą, że spotkał się z Władimirem Putinem; miał być też przesłuchiwany przez generała Wiktora Zołotowa, dowódcę Rosgwardii i jednego z najbardziej lojalnych zwolenników prezydenta, a także przez Siergieja Naryszkina, szefa rosyjskiego wywiadu zagranicznego.

10:04

Rosja niemal na pewno zmaga się z kryzysem w wojskowych placówkach medycznych po tym, jak przez 17 miesięcy miała średnio po około 400 rannych dziennie na wojnie przeciwko Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że napływ rannych wojskowych prawdopodobnie zaburzył normalne świadczenia niektórych cywilnych usług medycznych, zwłaszcza w regionach w pobliżu granicy z Ukrainą, a także jest prawdopodobne, że wiele szpitali wojskowych jest zarezerwowanych dla poszkodowanych wśród oficerów.

Przywołano opinię szefa działu szkolenia medycyny bojowej firmy Kałasznikow, według którego prawdopodobnie nawet 50 proc. rosyjskich ofiar śmiertelnych walk można było zapobiec, udzielając właściwej pierwszej pomocy. Bardzo powolna ewakuacja poszkodowanych, w połączeniu z niewłaściwym użyciem prymitywnej rosyjskiej opaski uciskowej, ma być główną przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów i amputacji.

09:54

89 proc. Ukraińców opowiada się za tym, by ich kraj dołączył do NATO; na wschodzie kraju chce tego 79 proc. mieszkańców, a na zachodzie - 93 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS).

18 proc. respondentów zgodziłoby się, aby dla osiągnięcia pokoju zrezygnować ze wstąpienia do NATO, jednak dla 76 proc. byłoby to nie do zaakceptowania. Ogółem przeciwnych wstąpieniu do NATO jest 8 proc. Ukraińców, a 3 proc. nie ma zdania.

Socjolodzy pytali respondentów, czy chcieliby, aby Ukraina do 2030 roku dołączyła do NATO. KMIS przeprowadził dwa badania: w dniach 10-21 maja wśród 2509 osób i w dniach 26 maja-5 czerwca wśród 1029 osób; oba sondaże na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie, metodą wywiadu telefonicznego.

09:05

Podczas poniedziałkowej odprawy w Legionowie prezydent Andrzej Duda omówi z kierownictwem MON i Sił Zbrojnych RP priorytety polityki bezpieczeństwa oraz polskie stanowisko przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w Wilnie - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Dziś o 11.30 prezydent Andrzej Duda weźmie udział w odprawie Kierowniczej Kadry MON i Sił Zbrojnych RP. Prezydent omówi z kadrą dowódczą bieżące priorytety polityki bezpieczeństwa państwa oraz Sił Zbrojnych, a także polskie stanowisko przed rozpoczynającym się jutro Szczytem NATO w Wilnie" - przekazało na Twitterze BBN. Podkreślono, że odprawa po raz pierwszy odbędzie się w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Na spotkaniu w Wilnie sojusznicy podejmą istotne kroki w celu wzmocnienia odstraszania i obrony, przyjmując trzy nowe plany obrony regionalnej, aby przeciwstawić się dwóm głównym zagrożeniom dla NATO: Rosji i terroryzmowi. Plany będą wspierane przez 300 tys. żołnierzy w wyższej gotowości, w tym znaczną siłę bojową powietrzną i morską.

08:45

W Orichowie w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie zrzucili bombę lotniczą na miejscową szkołę, gdzie cywile otrzymywali pomoc humanitarną; w wyniku ataku zginęły cztery osoby, a 11 jest rannych - poinformowało w poniedziałek MSW Ukrainy.

"Bomba lotnicza niemal doszczętnie zniszczyła budynek. Na skutek wybuchu zginęły cztery osoby, a 11 innych zostało rannych" - podało MSW w komunikacie na serwisie Telegram.

Jak dodało, ofiary śmiertelne to trzy kobiety i jeden mężczyzna. Atak spowodował, że pod gruzami szkoły znalazło się kilkanaście osób - zarówno tych, które były wewnątrz budynku, jak i stojących obok. Uszkodzone zostały również budynki mieszkalne i inne obiekty infrastruktury cywilnej. Trwa akcja ratunkowa.

Telegram

08:35

Od początku natarcia na kierunkach Berdiańska i Melitopola, miast na południu Ukrainy, armia ukraińska wyzwoliła tam 169 km2 terytorium, co równa się mniej więcej powierzchni Odessy - poinformował ukraiński Sztab Generalny.

"Od początku natarcia na kierunku Melitopola i Berdiańska siły obrony Ukrainy wyzwoliły z rąk najeźdźców rosyjskich 169 km2 terytorium ukraińskiego, co równa się w przybliżeniu powierzchni Odessy" - podał sztab w komunikacie na Facebooku. Jak dodał, w ciągu minionego tygodnia oddziały ukraińskie "w wyniku działań ofensywnych na kierunkach Melitopola i Berdiańska przesunęły się o ponad kilometr". Na kierunku Bachmutu, miasta w obwodzie donieckim na wschodzie kraju, armia ukraińska wyzwoliła w ciągu minionego tygodnia 4 km2 terytorium.

08:10

Cztery osoby zginęły, a 11 zostało rannych w wyniku rosyjskiego bombardowania kilkunastotysięcznego miasta Orichow w obwodzie zaporoskim w Ukrainie. Takie informacje przekazał o poranku gubernator obwodu Jurij Malaszko. Jak dodał, siły rosyjskie przeprowadziły w sumie 36 ataków na 10 miejscowości w regionie zaporoskim.

08:04

Walerij Gierasimow, szef sztabu generalnego rosyjskiej armii, pokazał się publicznie po raz pierwszy od czerwcowego buntu wagnerowców Jewgienija Prigożyna - podaje Reuters. Jak twierdzą Rosjanie, nagranie z ministerstwa obrony, na którym widać Gierasimowa, pochodzi z niedzieli.

07:50

Siły Zbrojne Ukrainy kontynuowały 9 lipca kontrofensywę co najmniej na trzech kierunkach: Bachmutu, Melitopola i Berdiańska - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, powołując się zarówno na władze ukraińskie, jak i rosyjskich blogerów wojennych.

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski przekazał, że siły ukraińskie nadal idą naprzód na kierunku Bachmutu. Związani z Kremlem rosyjscy blogerzy wojenni utrzymują, że Ukraińcy kontynuują ataki w zachodniej części obwodu zaporoskiego atakując tyły wojsk rosyjskich, ich magazyny i infrastrukturę.

Analitycy ISW przywołują doniesienia dziennika "Wall Street Journal", według którego siły ukraińskie próbują "zmiękczać" obronę rosyjską przed wyzwalaniem kolejnych terytoriów, godząc się na wolniejsze tempo natarcia. "WSJ" podał, że Ukraińcy koncentrują się na usuwaniu oddziałów rosyjskich z umocnień i pół minowych, które sięgają na głębokość nawet 24 km w niektórych miejscach na terenach okupowanych.



07:38

Ukraińska policja rozpoczęła szkolenie w Tokio w zakresie identyfikacji zwłok ofiar wojny. Prowadzą je japońscy funkcjonariusze, którzy mają doświadczenie w dokonywaniu masowych autopsji.

Podczas pięciodniowego programu szkoleniowego dziesięcioro ukraińskich policjantów będzie zapoznawało się z procedurami masowych autopsji, zbieraniem próbek i analizą DNA - poinformowała japońska policja. Zgodnie z szacunkami Kijowa dziesiątki tysięcy zwłok na Ukrainie pozostaje niezidentyfikowanych, odkąd w lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na ten kraj.



05:25

Kilka tysięcy manifestantów wzięło udział w zorganizowanych w portugalskich miastach wiecach poparcia dla kandydatury Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Domagali się oni konkretnych działań twierdząc, że "Kijów broni dziś państw Zachodu przed Rosją".

Jedne z największych demonstracji odbyły się w głównych miastach kraju: Lizbonie, Porto i Coimbrze.

Uczestnicy demonstracji skandowali m.in.: "Ukraina w NATO!", "Portugalio, dziękujemy!", "Pomóżcie nam zakończyć tę wojnę!", a także "Ukraina potrzebuje pomocy!".

05:24

Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Drwiąco skomentował też zapewnienia Donalda Trumpa o tym, że wynegocjowałby pokój na Ukrainie w ciągu jednego dnia.

05:23

Rosyjska ambasada w USA skrytykowała decyzję Waszyngtonu o wysłaniu broni kasetowej na Ukrainę - poinformował Reuters.

"Biały Dom w rzeczywistości przyznał się do popełnienia zbrodni wojennych, zgadzając się na wysłanie broni kasetowej na Ukrainę" - stwierdziła rosyjska ambasada w USA.

05:21

Późnym wieczorem prezydent USA Joe Biden przybył do Londynu. Spotka się tam z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i królem Karolem III. Wieczorem Biden poleci do Wilna na Litwie, gdzie we wtorek i środę odbędzie się szczyt NATO.

05:19

W czterech obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. W Mikołajowie doszło do eksplozji.

Alarm powietrzny ogłoszono w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim i mikołajowskim.